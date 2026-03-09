Първите в света лекарства за лечение на болестта на Паркинсон вече са на пазара в Япония

Лекарство за лечение на болестта на Паркинсон, създадено на базата на индуцирани плурипотентни стволови клетки (iPS-клетки), получи одобрение за употреба в Япония, предаде АФП.

Японският министър на здравеопазването, труда и благосъстоянието Кеничиро Уено съобщи пред журналисти, че е одобрено производството и пускането на пазара на два препарата, предава БТА.

Едното лекарство е Amchepry, разработено на базата на нервни клетки, отгледани от индуцирани плурипотентни клетки, предназначени за трансплантация на пациенти с болестта на Паркинсон. Разработката е на Института за изследване и приложение на iPS-клетки към Университета на Киото съвместно с фармацевтичната компания Sumitomo Pharma.

През април миналата година от университета съобщиха за резултатите от клиничните изпитвания, в хода на които при част от пациентите са отбелязани положителни промени в състоянието след трансплантацията на такива клетки.

През август миналата година Sumitomo Pharma подаде заявление за одобрение на продукта под търговското наименование Amchepry, като разглеждането премина по специална ускорена процедура.

Одобрение получи и препаратът Reheart на базата на iPS-клетки за лечение на исхемична кардиомиопатия, разработен от медицинския стартъп Cuorips.

И двата препарата са първите по рода си в света и към момента нямат аналози. За да получат пълно одобрение, след като по-рано бяха частично одобрени, беше необходимо по-нататъшно потвърждение на тяхната ефективност.

Двете форми на лечение могат да бъдат предложени на пациенти още през лятото според източници, цитирани от здравното министерството. Това ще бъдат първите медицински продукти, налични на пазара, които използват индуцирани плурипотентни стволови клетки.

След като японският учен Шиня Яманака спечели Нобелова награда за физиология или медицина през 2012 г. за изследвания в областта на стволовите клетки, интересът към тази тема както от страна на японското общество, така и от страна на японското правителство се увеличи многократно.

Регенеративната медицина беше обявена за едно от приоритетните направления в развитието на науката. При определено химично въздействие iPS-клетките са способни да се превърнат в клетки от всеки тип, което теоретично позволява отглеждането на тъкани за различни органи.

Болестта на Паркинсон е хронично и дегенеративно неврологично заболяване, което засяга двигателната система. Според „Фондацията Паркинсон" около 10 милиона души по света са засегнати от нея.

Наличните към момента лечения подобряват симптомите, без обаче да забавят или спират прогресирането на болестта, посочват от фондацията.