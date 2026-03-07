Новини
До 20% от европейците страдат от безсъние

7 Март, 2026 08:43 624 5

Много хора се обръщат към лекар поради наличие на обструктивната сънна апнея

До 20% от европейците страдат от безсъние - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

На 13 март предстои да отбележим Световния ден на съня. "Все повече хора страдат от безсъние, а липсата на качествен сън влияе на паметта, имунитета и сърцето, пише БНР.

Между 6 и 20 процента от хората в Европа страдат от безсъние, като честотата на нарушенията на съня се увеличава с възрастта. По-често засегнати са жените, както и хората с по-нисък социално-икономически статус. България не прави изключение от тази тенденция. Това каза за БНР проф. Иван Стайков, началник Клиника по неврология и медицина на съня в болница Токуда в София.

По думите му една от най-честите причини пациентите да търсят помощ е хроничното безсъние.

"Най-честата причина за посещение при специалист е така наречената хронична инсомния – безсъние, което продължава повече от три месеца“ обясни проф. Стайков.

Друг често срещан проблем е обструктивната сънна апнея, която се проявява със силно хъркане и спиране на дишането по време на сън.

"Особено при по-млади мъже се среща сънната апнея – хъркане, съчетано със спиране на дишането. Това води до фрагментиране на съня и силна сънливост през деня, посочи специалистът.

Според него сънят е изключително важен за възстановяването на организма. През нощта човек преминава средно през четири до шест цикъла на съня, всеки от които включва няколко стадии – лек сън, дълбок сън и т.нар. REM сън.

"Дълбокият сън е ключов за физическото възстановяване на организма. Тогава се отделя хормонът на растежа и се укрепва имунната система“, обясни проф. Стайков.

Той допълни, че REM сънят е особено важен за мозъчната дейност.

"REM сънят се нарича още когнитивен сън, защото е свързан с паметта, емоциите и стабилността на психиката, каза още специалистът.

Липсата на качествен сън може да доведе до редица здравословни проблеми – отслабване на имунитета, проблеми с паметта, емоционална нестабилност и повишен риск от сърдечно-съдови заболявания.

"Хроничните нарушения на съня могат да доведат до повишен риск от инсулти, инфаркти и нарушения на сърдечния ритъм, предупреди проф. Стайков.

Той обърна внимание и на разпространеното погрешно схващане, че алкохолът или сънотворните помагат за по-добър сън.

"Алкохолът и някои сънотворни могат да влошат сънната апнея, защото понижават тонуса на мускулатурата на горните дихателни пътища, обясни специалистът.

При сериозни проблеми със съня е необходима консултация със специалист, а в някои случаи се прави и специализирано изследване – полисомнография, при което се проследяват различните фази на съня.

Проф. Стайков препоръчва няколко основни правила за по-качествен сън – лягане и ставане по едно и също време, избягване на електронни устройства поне час преди сън и вечеря поне три часа преди лягане.

"Спалнята трябва да бъде място само за сън. Също така умерената физическа активност през деня е много важна за добрия нощен сън“, подчерта той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
