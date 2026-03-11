Новини
Спорт »
Други спортове »
Секси канадка тренира с кънки по бельо

Секси канадка тренира с кънки по бельо

11 Март, 2026 13:01 1 543 5

  • александра янкулеску-
  • кънки-
  • спорт-
  • сексапил-
  • секси

Александра Янкулеску пожъна голям успех в социалните мрежи

Секси канадка тренира с кънки по бельо - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бързото пързаляне с кънки спечели много почитатели покрай представянето на Юта Лердам на игрите в Милано-Кортина. Вероятно вдъхновена от вниманието, което предизвика красивата нидерландка, друга олимпийка, макар и бивша, реши да ръси сексапил на леда.

Александра Янкулеску пожъна голям успех в социалните мрежи, след като публикува няколко клипа в Инстаграм как тренира на леда само по сутиен и прашки. Мнозина изказаха възхвала в коментарите си и я похвалиха за смелите кадри.

34-годишната Янкулеску е родена в Сибиу, Румъния, но се мести да живее в Канада.

Тя има богата спортна кариера, която започва по стъпките на майка си (национална шампионка на Румъния по бързо пързаляне с кънки). Въпреки че треньори я насочват към ските и тениса, тя избира кънките, тъй като това е спортът, който семейството ѝ може да си позволи.

Алекс представи Румъния на Зимните олимпийски игри през 2018 г. в Пьонгчанг (на 500 метра бързо пързаляне с кънки).

Състезава се за „кленовите листа“ на две младежки първенства. Три години по-късно се оттегля от бързото пързаляне с кънки, за да се посвети на шосейното и постово колоездене, но не постига големи успехи.

През 2021 г. се регистрира в платформата за възрастни OnlyFans и с приходите успя да основе своя марка колоездачна екипировка.

A post shared by alexandra ianculescu | OLY | Olympic Sports Broadcaster (@speed_skater)


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е

    5 0 Отговор
    Както требе! Затова няма да кажа закачка!

    13:03 11.03.2026

  • 2 Браво

    10 0 Отговор
    Най накрая жена дето не е кльощава и с хубаво пропорции. Сега трябва да потърси по голям кленов лист за следващите снимки

    13:09 11.03.2026

  • 3 Машалла на

    8 0 Отговор
    Момата - разчуства ни!

    13:10 11.03.2026

  • 4 Бай Амет - чобанина

    9 0 Отговор
    Арна е ханъмата !

    13:13 11.03.2026

  • 5 Грета Тунберг

    2 1 Отговор
    Моят чЕкист Тесльо електрика харесва повече Деми Роуз.

    13:36 11.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове