Секси канадка тренира с кънки по бельо

Бързото пързаляне с кънки спечели много почитатели покрай представянето на Юта Лердам на игрите в Милано-Кортина. Вероятно вдъхновена от вниманието, което предизвика красивата нидерландка, друга олимпийка, макар и бивша, реши да ръси сексапил на леда.

Александра Янкулеску пожъна голям успех в социалните мрежи, след като публикува няколко клипа в Инстаграм как тренира на леда само по сутиен и прашки. Мнозина изказаха възхвала в коментарите си и я похвалиха за смелите кадри.

34-годишната Янкулеску е родена в Сибиу, Румъния, но се мести да живее в Канада.

Тя има богата спортна кариера, която започва по стъпките на майка си (национална шампионка на Румъния по бързо пързаляне с кънки). Въпреки че треньори я насочват към ските и тениса, тя избира кънките, тъй като това е спортът, който семейството ѝ може да си позволи.

Алекс представи Румъния на Зимните олимпийски игри през 2018 г. в Пьонгчанг (на 500 метра бързо пързаляне с кънки).

Състезава се за „кленовите листа“ на две младежки първенства. Три години по-късно се оттегля от бързото пързаляне с кънки, за да се посвети на шосейното и постово колоездене, но не постига големи успехи.

През 2021 г. се регистрира в платформата за възрастни OnlyFans и с приходите успя да основе своя марка колоездачна екипировка.