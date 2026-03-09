Вигенин: Антимикробната резистентност застрашава лечението на рака

„Ефективните антибиотици са изключително важни за съвременната онкология. Без тях много от стандартните терапии – химиотерапия, хирургия, трансплантации и други процедури – стават значително по-рискови.“ Това заяви евродепутатът от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин по време на дискусия в Брюксел, посветена на антимикробната резистентност и нейното влияние върху лечението на рака.

Събитието, на което Вигенин беше домакин, беше организирано от Европейската организация на онкологичните пациенти (Cancer Patients Europe). Темата за антимикробната резистентност често остава извън общественото внимание, но има пряко значение за живота на хиляди пациенти. В дискусията участваха евродепутати, експерти и представители на пациентски организации.

„Когато антибиотиците губят своята ефективност, се поставя под въпрос безопасността на целия лечебен процес“, акцентира Вигенин. По време на разговора беше обсъдено как нарастващата антимикробна резистентност застрашава лечението на онкологични пациенти в Европа и какви политически решения са необходими.

Според представените данни инфекциите играят роля в около половината от смъртните случаи при пациенти с рак, като рискът се увеличава значително при инфекции с резистентни патогени.

Вигенин отбеляза, че Европейският съюз вече разполага с важни политически инструменти, включително Европейския план за борба с рака. „Важно е антимикробната резистентност да бъде ясно интегрирана в неговото изпълнение“, заяви той.

Евродепутатът подчерта необходимостта от по-добро наблюдение, инвестиции в научни изследвания, устойчиви стимули за разработване на нови антимикробни лекарства и гарантиране на равен достъп до ефективни терапии във всички държави членки. Той припомни, че в момента Европейският парламент започва работа по Акта за биотехнологиите - инструмент, който трябва да подпомогне нови научни изследвания в посока създаване на иновативни лекарствени средства, включително нови антибиотици. Законът за критичните лекарства, чието приемане предстои, ще направи възможно такива производства да бъдат ситуирани на територията на Европейския съюз.

„Защитата на най-уязвимите пациенти е обща европейска отговорност. Само чрез координирани действия между държавите членки, институциите и експертната общност можем да гарантираме, че напредъкът в лечението на рака няма да бъде подкопан от антимикробната резистентност“, подчерта Кристиан Вигенин.

