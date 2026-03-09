Новини
Видовете мазнини в храната оказват силно влияние върху имунната ни система

9 Март, 2026 18:31 533 2

Полезните мазнини могат да предпазват от тежки заболявания и дори рак

Видовете мазнини в храната оказват силно влияние върху имунната ни система - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева

Видът мазнини, които присъстват в ежедневното хранене, може пряко да влияе върху ефективността на имунната система и способността на организма да се защитава от инфекции и ракови заболявания. До този извод стига международен екип учени, ръководен от изследователи от Университета в Куинсланд (University of Queensland) в Австралия, съобщава агенция Синхуа.

Проучването показва, че хранителният режим може да променя липидния състав на Т-лимфоцитите – ключов тип бели кръвни клетки, които играят централна роля в имунната защита. Т-клетките участват в разпознаването и унищожаването на вируси, бактерии и ракови клетки, а тяхната функционалност е от решаващо значение за ефективността на имунния отговор.

Според ръководителя на изследването проф. Ю Ди от института „Фрейзър“ към Университета в Куинсланд, различните видове мастни киселини в храната могат да променят устойчивостта на тези клетки към т.нар. оксидативен стрес – процес, при който реактивни кислородни молекули увреждат клетките и могат да доведат до преждевременната им смърт.

Изследователите установяват, че хранителен режим с относително по-ниско съдържание на полиненаситени мастни киселини и по-висок дял на мононенаситени мазнини може да направи Т-клетките по-устойчиви на този процес. Това означава, че имунните клетки могат да функционират по-дълго и по-ефективно, което потенциално подобрява способността на организма да се справя с инфекции и други заболявания.

„Типът мазнини, които приемаме чрез храната, променя мастния състав на Т-клетките. Тези промени могат да направят клетките по-уязвими или по-устойчиви, което пряко се отразява върху силата на имунния отговор“, обяснява проф. Ю Ди. По думите му ключова роля играе липидният метаболизъм – начинът, по който организмът разгражда и използва мазнините на клетъчно ниво.

Резултатите от изследването показват също, че хранителните навици могат да окажат влияние върху ефективността на медицински терапии. Според учените промени в диетата биха могли потенциално да подобрят реакцията на организма към ваксини и към някои съвременни противоракови лечения, които разчитат именно на активността на имунната система.

Кои храни съдържат полезни мазнини?

Полиненаситените мастни киселини (PUFA) се съдържат основно в храни като мазни морски риби, соя, орехи и някои растителни масла, докато мононенаситените мастни киселини (MUFA) се срещат в по-големи количества в зехтина, авокадото, маслините и ядките. Тези мазнини се считат за по-здравословна алтернатива на наситените мазнини, които се свързват с повишен риск от сърдечносъдови заболявания.

Специалисти по хранене отбелязват, че балансът между различните видове мастни киселини е ключов за здравето. Модели на хранене като средиземноморската диета, която се характеризира с висока консумация на зехтин, зеленчуци, риба и ядки, отдавна се свързват с по-добра имунна функция и по-нисък риск от хронични заболявания.

Въпреки това учените подчертават, че оптималното съотношение между полиненаситени и мононенаситени мазнини все още не е напълно изяснено. Необходими са допълнителни изследвания, за да се установи точно как различните видове мазнини влияят върху жизнеспособността на Т-клетките и върху имунния отговор на организма.

Според експертите новите данни допринасят за нарастващото разбиране, че храненето не само осигурява енергия, но и активно регулира имунната система, което може да има значение както за профилактиката на заболявания, така и за ефективността на съвременните медицински терапии.


