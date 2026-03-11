Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кога глупостта става стратегическа глупост?

11 Март, 2026 13:00 1 002 11

Вече не сме глупаци, а стратези. Нещо като кръстоска между Макиавели и Сун Дзъ

Снимка: БГНЕС
Емил Йотовски Емил Йотовски

Забелязали ли сте, че когато някакво събитие или действие трябва да се изкачи на по-високо ниво, му се закача определението „стратегическо“? Вместо „план“ става „стратегически план“, вместо „решение“ – „стратегическо решение“, или вместо „бомбардировач“ става „стратегически бомбардировач“.

Същото е и с глупостта. Когато глупостта разцъфва, рамките на обикновената глупост започват да я притискат и да показват истинското ѝ тъпо лице. За да може възходът на глупостта да продължи, без да обижда и дразни, е достатъчно тя да се преформатира в стратегическа глупост. Отделен въпрос е на кого му е нужно нашата глупост да пребъде. Но да се върна на глупостта.

Да кажем – глупост е България да има слаба армия. Но стратегическа глупост е България да няма армия, защото разчита някакви съседни армии да я пазят. Глупост е България да няма икономика, но стратегическа глупост е да нямаме икономика, защото ще се внася каквото ни е необходимо отвън.

Глупост е да не произвеждаме електроенергия. Глупост е да се откажем от по-евтини горива. Глупост е едни и същи физиономии да стоят в Народното събрание вместо в прокуратурата. Да не изброявам, но глупост е над 50% от битието ни.

Въпросът е как този процес на доминираща глупост да продължава? Отговорът идва от само себе си: въвеждаме стратегическата глупост.

И става чудо.

Вече не сме без армия, а нямаме армия по стратегически причини. Токът ни е скъп, защото сме взели стратегически решения. И стратегически закони сме въвели, и разпоредбите ни също са стратегически.

Вече не сме глупаци, а стратези. Нещо като кръстоска между Макиавели и Сун Дзъ. Дълбоката стратегия допуска действия, които на пръв поглед изглеждат като губещи, но не са. Всяка жестока тъпотия може да се разгледа като хитроумен план. Всяко национално предателство – като маневра.

Въпросът е дали ще имаме сили да преживеем периода на стратегическата глупост, защото предишният период на обикновената глупост ни намали с около два милиона?


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    13 1 Отговор
    "Илюзията за свобода ще продължи толкова дълго колкото е печелившо да продължи илюзията.В точката ,в която илюзията стане твърде скъпа за поддържане ,те просто ще свалят сцената ,ще дръпнат завесите,ще преместят масите и столовете от пътя и ще видите тухлената стена на затвора в задната част на театъра."

    -Франк Запа

    13:02 11.03.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    8 2 Отговор
    Глупостта на Ганя е вродена!

    Коментиран от #5

    13:04 11.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 браво

    10 1 Отговор
    Йотовски винаги ме е кефил ,но този път надмина себе си !

    13:06 11.03.2026

  • 5 Сталин

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Казва се бvлшит на английски , в България имаме огромни количества и ако се плаща да се изнася по света ще станем милиардери за една нощ,еле в парламента

    13:07 11.03.2026

  • 6 Сталин

    13 1 Отговор
    Представете си какво ще бъде написано след време в учебниците по история на България,за така наречения демократичен период,децата ще научат че това е било период на упадък,икономически, социален,индустриален , повсеместна корупция и морална и нравствена деградация на населението,което е довело до смъртта на 3 000 000 българи,най големия геноцид в историята на България,представете си срама ,шока и ужаса у децата когато прочетат и научат че от Посолството са правили сглобки от Тикви, Прасета и Простокирчовци да управляват Държавата и също че техните родители са гласували за партии които са им обещавали евтини банани,защото за българина Банана е символ на "свободата" и " демокрацията .

    13:11 11.03.2026

  • 7 Сталин

    8 1 Отговор
    Само поправка към Йотовски, единствено конкуренция на глупостта в България са сигурно укрите които останаха без държава ,ама натам вървят и цървулите

    13:15 11.03.2026

  • 8 Перо

    1 0 Отговор
    Системата от 36 г. генерира аномалията!

    13:32 11.03.2026

  • 9 Аман

    0 5 Отговор
    Аман от емко.
    Това негово мрън-мрън, зад което се крие "Да живей русия, радев, аятоласите, ким и шефа на всички тия - др.Си", ами вече ми омръзна.
    А като погледнеш коментар от някой си "Сталин", ти става ясно, че съгласните с емко са хора, тотално загубили морална и ментална ориентация. Да се наречеш на името на един от най-големите масови убийци, но не като майтап, а напълно сериозно, означава, че вече си бушонът ти е дал окончателно фира. И вероятно всяка вечер печеш питки, та сутринта да посрещнеш освободителите пръв, я на Дунава, я на Орлов мост.

    Коментиран от #10

    13:34 11.03.2026

  • 10 Истината

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Аман":

    винаги боли, няма нужда от оправдание.

    13:49 11.03.2026

  • 11 Дедо ви

    0 0 Отговор
    Е , стратегическата глупост ще намали броя ни стратегически ...

    13:52 11.03.2026

