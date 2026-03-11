Кога глупостта става стратегическа глупост?

Забелязали ли сте, че когато някакво събитие или действие трябва да се изкачи на по-високо ниво, му се закача определението „стратегическо“? Вместо „план“ става „стратегически план“, вместо „решение“ – „стратегическо решение“, или вместо „бомбардировач“ става „стратегически бомбардировач“.
Същото е и с глупостта. Когато глупостта разцъфва, рамките на обикновената глупост започват да я притискат и да показват истинското ѝ тъпо лице. За да може възходът на глупостта да продължи, без да обижда и дразни, е достатъчно тя да се преформатира в стратегическа глупост. Отделен въпрос е на кого му е нужно нашата глупост да пребъде. Но да се върна на глупостта.
Да кажем – глупост е България да има слаба армия. Но стратегическа глупост е България да няма армия, защото разчита някакви съседни армии да я пазят. Глупост е България да няма икономика, но стратегическа глупост е да нямаме икономика, защото ще се внася каквото ни е необходимо отвън.
Глупост е да не произвеждаме електроенергия. Глупост е да се откажем от по-евтини горива. Глупост е едни и същи физиономии да стоят в Народното събрание вместо в прокуратурата. Да не изброявам, но глупост е над 50% от битието ни.
Въпросът е как този процес на доминираща глупост да продължава? Отговорът идва от само себе си: въвеждаме стратегическата глупост.
И става чудо.
Вече не сме без армия, а нямаме армия по стратегически причини. Токът ни е скъп, защото сме взели стратегически решения. И стратегически закони сме въвели, и разпоредбите ни също са стратегически.
Вече не сме глупаци, а стратези. Нещо като кръстоска между Макиавели и Сун Дзъ. Дълбоката стратегия допуска действия, които на пръв поглед изглеждат като губещи, но не са. Всяка жестока тъпотия може да се разгледа като хитроумен план. Всяко национално предателство – като маневра.
Въпросът е дали ще имаме сили да преживеем периода на стратегическата глупост, защото предишният период на обикновената глупост ни намали с около два милиона?
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
-Франк Запа
13:02 11.03.2026
2 Ганя Путинофила
Коментиран от #5
13:04 11.03.2026
4 браво
13:06 11.03.2026
5 Сталин
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Казва се бvлшит на английски , в България имаме огромни количества и ако се плаща да се изнася по света ще станем милиардери за една нощ,еле в парламента
13:07 11.03.2026
6 Сталин
13:11 11.03.2026
7 Сталин
13:15 11.03.2026
8 Перо
13:32 11.03.2026
9 Аман
Това негово мрън-мрън, зад което се крие "Да живей русия, радев, аятоласите, ким и шефа на всички тия - др.Си", ами вече ми омръзна.
А като погледнеш коментар от някой си "Сталин", ти става ясно, че съгласните с емко са хора, тотално загубили морална и ментална ориентация. Да се наречеш на името на един от най-големите масови убийци, но не като майтап, а напълно сериозно, означава, че вече си бушонът ти е дал окончателно фира. И вероятно всяка вечер печеш питки, та сутринта да посрещнеш освободителите пръв, я на Дунава, я на Орлов мост.
Коментиран от #10
13:34 11.03.2026
10 Истината
До коментар #9 от "Аман":винаги боли, няма нужда от оправдание.
13:49 11.03.2026
11 Дедо ви
13:52 11.03.2026