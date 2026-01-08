Преработените храни съсипват потентността на мъжете

Нарастващият дял на ултрапреработените храни в съвременния хранителен режим може да има сериозни последици за мъжкото здраве, предупреждават учени. Ново контролирано изследване на екип от Копенхагенски университет показва, че редовната консумация на такива продукти е свързана с натрупване на телесни мазнини, нарушения в хормоналния баланс и влошаване на показатели, свързани с мъжката репродуктивна функция. Данните са публикувани в престижното научно списание Cell Metabolism.

В проучването са участвали 43 здрави мъже на възраст между 20 и 35 години, които са били разделени на две групи с ясно разграничени хранителни режими. В продължение на експерименталния период едната група е получавала около 77% от дневния си калориен прием под формата на ултрапреработени храни, докато при контролната група приблизително 66% от калориите са идвали от минимално обработени, натурални продукти.

Изследователите подчертават, че двата режима са били внимателно изравнени по калорийна стойност и основни хранителни вещества. Това е позволило ефектът от самата степен на индустриална обработка да бъде изолиран от влиянието на калориите или състава на макронутриентите.

Ултрапреработените храни представляват индустриално произведени продукти, преминали през многократни технологични процеси, които съществено променят първоначалните съставки. В тази категория попадат готови ястия, безалкохолни напитки, сладкарски изделия, снаксове, преработени месни продукти и редица полуфабрикати. Те често съдържат високи количества захар, сол и наситени мазнини, както и добавки като оцветители, емулгатори, консерванти и ароматизанти, при относително ниска хранителна плътност.

Резултатите от изследването показват, че участниците, консумирали предимно ултрапреработени храни, са натрупали средно повече телесни мазнини. Кръвните им анализи разкриват повишени нива на химични съединения, свързвани с пластмасови опаковки и индустриална обработка, за които е известно, че действат като ендокринни разрушители. Паралелно с това са отчетени понижени стойности на тестостерон и на хормони, ключови за сперматогенезата.

Според авторите на изследването тези ефекти не могат да бъдат обяснени единствено с калорийния прием или с класическите „нездравословни“ съставки. Ключов фактор изглежда е самият процес на индустриална обработка, който води до експозиция на вещества с потенциално хормонално действие.

„Дори при млади и клинично здрави мъже ултрапреработените храни могат бързо да нарушат нормалното функциониране на организма“, посочва ръководителят на екипа проф. Ромен Барес от Копенхагенския университет.

Заключенията се вписват в по-широката научна тенденция, която свързва ултрапреработените храни не само със затлъстяване и метаболитни заболявания, но и с нарастващи проблеми в репродуктивното здраве. Експерти подчертават, че ограничаването на подобни продукти и ориентирането към по-естествен хранителен режим може да има дългосрочни ползи, особено за мъже в активна възраст.