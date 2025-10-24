Новини
Лекар изброи храните, които убиват мъжката потентност

24 Октомври, 2025 08:41 2 315 11

  • елена павлова-
  • лекар-
  • храни-
  • мъже-
  • тестостерон-
  • репродуктивна система-
  • потентност

Елена Павлова посъветва да се избягва бързото хранене и храните, съдържащи трансмазнини, тъй като те допринасят за затлъстяването и понижават нивата на тестостерон

Лекар изброи храните, които убиват мъжката потентност - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

За да поддържат репродуктивната функция и нормалните нива на тестостерон, мъжете трябва да следят менюто си, напомни общопрактикуващият лекар Елена Павлова. В интервю за NEWS.ru тя изброи храни, които могат да попречат на мъжката потентност.

Според Павлова проблемите с мъжкото репродуктивно здраве са причината някои двойки да не могат да заченат. За да се избегне този проблем, лекарката призова мъжете да преразгледат ежедневния си режим на хранене.

Тя посъветва да се избягва бързото хранене и храните, съдържащи трансмазнини, тъй като те допринасят за затлъстяването и понижават нивата на тестостерон. Освен това е важно да се намали количеството солени храни в диетата, тъй като те могат да причинят хипертония и еректилна дисфункция.

Павлова добави, че алкохолът също нарушава производството на тестостерон, дори ако човек изпие само една чаша вино или бира вечер. Лекарката подчерта, че алкохолът уврежда и кръвоносните съдове и нервните окончания, което също може да причини еректилна дисфункция при мъжете.

Лекарят добави, че мъжете също трябва да сведат до минимум храните с висок гликемичен индекс, соята и наситените мазнини в диетата си. Според Павлова такива храни увеличават производството на естроген в мъжкото тяло, блокират тестостерона и провокират развитието на атеросклероза и образуването на холестеролни плаки в кръвоносните съдове. Това впоследствие причинява и проблеми с ерекцията, тъй като възниква физическа пречка за нормалното кръвоснабдяване на пениса.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 книж

    9 7 Отговор
    бг мъжете точно тия храни тъпчат най много ахахах затова са такива мишлета

    08:44 24.10.2025

  • 2 Нищо

    11 6 Отговор
    Не ми убива потентността, нито храни, нито алкохол! Единственото отклонение ми беше когато ме пипна ковида, когато свършвах почти нямаше кеф. Но и болни , понеже ни пипна заедно с една мадама с която бяхме на дълга ваканция , и осигурих стая в часна болница като хотелска , и леглата ни бяха едно до друго само за нас , като ни надрогираха , и като се забичехме докторите и сестрите не смееха да влязат в стаята ! А ние се хилехме като ненормални.

    08:52 24.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хи хи

    15 0 Отговор
    Не яжте и пилешко от супермаркета, че освен клюмнал, ще ви пораснат и сиcки😉

    Коментиран от #9

    09:02 24.10.2025

  • 5 Това е положението

    5 0 Отговор
    Мисирка и фертилитет от всички храни в 21 век

    09:04 24.10.2025

  • 6 Момиче за милиони

    10 4 Отговор
    Това което убива мъжката потентност е липсата та къща в Бояна, автомобил за над 150 хиляди лева и възможност да си позволиш жена за 50 хиляди на месец

    Коментиран от #7

    09:05 24.10.2025

  • 7 Богат мъж

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Момиче за милиони":

    Не се и надявай! Кола може да получиш и за половин милион, но няма да е твоя. А за 50 хиляди на месец няма какво да ми предложиш! Винаги 50 красавици за по 1000 ще са ми по интересни.

    Коментиран от #8

    09:15 24.10.2025

  • 8 Бугати Хирон

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Богат мъж":

    А проверка от НАП ще ти е интересна ли? В панделата ще те направят страхотна булка.

    09:20 24.10.2025

  • 9 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "хи хи":

    Всеки с проблемите си!

    09:21 24.10.2025

  • 10 Мародер

    2 2 Отговор
    И кво сега!? Пица, чипс, кока кола, кфс- пиле, Джак Даниелс, Туборг, вратна свинска пържола, пастърма и сьомга- ниенте. Е, па то на компир и ориз няма пауър- пак е греда!

    09:25 24.10.2025

  • 11 Да бе

    1 0 Отговор
    Вени
    Работил съм в хранително-вкусовата промишленост
    Навсякъде слагат трансмазнини,защото е
    най-евтино,но същевременно е много вредно за здравето
    Също така когато купуваш нещо от магазина ще видиш в състава че им рапично и палмово масло, които също са най-евтините,но и най-вредните за здравето

    Никой няма да тръгне да ти слага в продуктите масло, защото е скъпо и производителя няма да е на печалба 😁

    09:42 24.10.2025