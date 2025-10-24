Лекар изброи храните, които убиват мъжката потентност

За да поддържат репродуктивната функция и нормалните нива на тестостерон, мъжете трябва да следят менюто си, напомни общопрактикуващият лекар Елена Павлова. В интервю за NEWS.ru тя изброи храни, които могат да попречат на мъжката потентност.
Според Павлова проблемите с мъжкото репродуктивно здраве са причината някои двойки да не могат да заченат. За да се избегне този проблем, лекарката призова мъжете да преразгледат ежедневния си режим на хранене.
Тя посъветва да се избягва бързото хранене и храните, съдържащи трансмазнини, тъй като те допринасят за затлъстяването и понижават нивата на тестостерон. Освен това е важно да се намали количеството солени храни в диетата, тъй като те могат да причинят хипертония и еректилна дисфункция.
Павлова добави, че алкохолът също нарушава производството на тестостерон, дори ако човек изпие само една чаша вино или бира вечер. Лекарката подчерта, че алкохолът уврежда и кръвоносните съдове и нервните окончания, което също може да причини еректилна дисфункция при мъжете.
Лекарят добави, че мъжете също трябва да сведат до минимум храните с висок гликемичен индекс, соята и наситените мазнини в диетата си. Според Павлова такива храни увеличават производството на естроген в мъжкото тяло, блокират тестостерона и провокират развитието на атеросклероза и образуването на холестеролни плаки в кръвоносните съдове. Това впоследствие причинява и проблеми с ерекцията, тъй като възниква физическа пречка за нормалното кръвоснабдяване на пениса.
11 Да бе
Работил съм в хранително-вкусовата промишленост
Навсякъде слагат трансмазнини,защото е
най-евтино,но същевременно е много вредно за здравето
Също така когато купуваш нещо от магазина ще видиш в състава че им рапично и палмово масло, които също са най-евтините,но и най-вредните за здравето
Никой няма да тръгне да ти слага в продуктите масло, защото е скъпо и производителя няма да е на печалба 😁
09:42 24.10.2025