НС прие да се поставят външни дефибрилатори на публични места

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за здравето, с които се предоставя възможност за поставяне на дефибрилатори на публични места, които могат да бъдат използвани от гражданите, при възникнал спешен случай. По-конкретно, „промените регулират и насърчават оказването на първа помощ, в това число при състояния на сърдечен арест, с използване на автоматичен външен дефибрилатор и изключва наказуемостта за деяния, осъществени по непредпазливост при оказването на такава“, се казва в мотивите на вносителите.

С приетия днес закон се цели осигуряването на условия за внедряване и функциониране на ефективни програми за автоматична дефибрилация и кардио-плулмонална ресусцитация. Промените защитават правата на пострадалите и на всички лица, които добронамерено оказват помощ при такива инциденти.