НС прие да се поставят външни дефибрилатори на публични места

НС прие да се поставят външни дефибрилатори на публични места

28 Януари, 2026 15:16 341 9

С приетия днес закон се цели осигуряването на условия за внедряване и функциониране на ефективни програми за автоматична дефибрилация и кардио-плулмонална ресусцитация

НС прие да се поставят външни дефибрилатори на публични места - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за здравето, с които се предоставя възможност за поставяне на дефибрилатори на публични места, които могат да бъдат използвани от гражданите, при възникнал спешен случай. По-конкретно, „промените регулират и насърчават оказването на първа помощ, в това число при състояния на сърдечен арест, с използване на автоматичен външен дефибрилатор и изключва наказуемостта за деяния, осъществени по непредпазливост при оказването на такава“, се казва в мотивите на вносителите.

С приетия днес закон се цели осигуряването на условия за внедряване и функциониране на ефективни програми за автоматична дефибрилация и кардио-плулмонална ресусцитация. Промените защитават правата на пострадалите и на всички лица, които добронамерено оказват помощ при такива инциденти.


  • 1 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Лилавото ще ги окраде за жица

    15:17 28.01.2026

  • 2 пешо

    3 0 Отговор
    да сложат и вибратори на публични места най вече в парламента

    15:18 28.01.2026

  • 3 Поставянето

    2 0 Отговор
    е лесно, ама хората знаят ли как се боарви с тях?

    15:21 28.01.2026

  • 4 Тити

    2 0 Отговор
    Каква хубава новина след като хората са по магазините и видят цените ще им е нужне дефибрилатор.

    15:22 28.01.2026

  • 5 Ройтерс

    2 0 Отговор
    Ще ги откраднат да ловят риба!

    15:22 28.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Няма нужда

    0 0 Отговор
    Всичките 240, там са дефлорирани вече.

    15:23 28.01.2026

  • 8 др Гей Билтс

    0 0 Отговор
    Да не се очаква внезапен масов сърдечен арест на народеца?

    15:23 28.01.2026

  • 9 Спешно отделение

    1 0 Отговор
    Оня ден ми изгоряха 2 лед крушки едновременно. В Румъния северни сияния. Нещата не отиват на добре.

    15:25 28.01.2026