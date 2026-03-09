Важните новини във ФАКТИ на 09.03.2026 г.

Галъп: Нова конфигурация, без еднопартийно мнозинство

Нова парламентарна конфигурация и преразпределение на вота при декларативна готовност за гласуване в изборите на 19 април 2026 г. около 51 %. Това сочи моментната картина на предизборните нагласи, регистрирана от националното представително проучване на „Галъп интернешънъл болкан“, проведено в периода 10.02-28.02.2026 г. (вж. по-долу паспорта на изследването).

Емилия Русинова: Градската прокуратурата няма да коментира казаното от Теодора Георгиева

Софийският градски прокурор Емилия Русинова каза за bTV, че градската прокуратурата няма да коментира казаното от българския европрокурор Теодора Георгиева в медийна изява.

Светослав Бенчев: Ако конфликтът в Близкия изток продължи още, цената на петрола може да стигне 150 долара за барел

Когато някъде по света се появи недостиг, той се отразява навсякъде, тъй като пазарът е свързан. Това заяви председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в „Интервюто на NOVA”.

Бенчев определи ситуацията като „абсолютно невиждана”. По думите му поскъпването на горивата е най-осезаемо при самолетното гориво, чиято цена е нараснала с около 200% в сравнение с началото на конфликта в Близкия изток. „В момента е много търсен продукт заради използването на голям брой самолети в тази операция. Освен това при рафинирането на нефт именно този продукт се получава в най-малки количества”, обясни той.

Владимир Иванов: Към момента не се забелязва отражение на конфликта в Близкия изток в цените на храните

„Към момента не се забелязва отражение на конфликта в цените на храните. Дори има стабилизация. Има и сезонно предлагане на по-високи цени при плодовете и зеленчуците, което е свързано с малките количества. При основните хранителни продукти девиациите от началото на годината са между 3 и 5 цента. Свинското месо е поевтиняло с 29 цента”. Това заяви в предаването „Пресечна точка” по Нова телевизия Владимир Иванов, който е ръководител на Координационния център към Механизма за еврото и председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Той определи настоящата ситуация като „геополитическа буря” и подчерта, че пазарът на горива реагира най-бурно. „Наблюдаваме първоначална реакция по колонките – между 8 и 12 до 14 стотинки при дизела и между 7 и 10 стотинки за бензина. Това е само една първоначална реакция”, обясни Иванов.

Колкото до това дали държавата може да контролира движението на цените при конфликт, той бе категоричен: „Изцяло не може да се контролира и не е по силите на нито едно правителство, когато започнат такъв тип глобални процеси. Ако те се развиват негативно, няма кой да го контролира. Видяхме го през 2022 г. – ситуацията тогава даде много по-силно отражение на пазара от COVID кризата”.

МОСВ следи състоянието на язовирите

Към 09.03.2026 г. сумата от наличните завирени обеми в комплексните язовири е 4939,8 млн. куб. м, което представлява 75,58% от общия им обем.

Турист почина в района на Мальовица

В района на Мальовица турист почина в ръцете на приятеля си, докато го реанимира, чакайки екипите на спешна помощ, съобщи бТВ.

Корман Исмаилов: Над 60% от пощенските служители са на минимална заплата, а директорът получава над 7600 евро

Служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов заяви, че подкрепя служителите на "Български пощи" и смята, че хората, които ежедневно поддържат тази обществена услуга, заслужават достойно заплащане и по-добри условия на труд. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията по повод започналите днес протестни действия на служители на пощенския оператор.

Хасан Адемов от Брюксел: Работя активно с всички възможни средства за защита на най-уязвимите

"Служебното правителство полага всички усилия да защити и подкрепи най-уязвимите в условия на липсващ бюджет", заяви в Брюксел министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов на среща с Роксана Мънзату, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия с ресор социални права и умения, качествени работни места и подготовка.

Доц. Наталия Киселова за предложението на ДПС: Популистко, предизборно и лицемерно

Народният представител от БСП доц. Наталия Киселова определи като „популистко“ и „лицемерно“ днешното предложение на ДПС-Ново начало 856 000 пенсионери у нас да получан великденски добавки в размер на 55 евро.

Илияна Йотова удостои посланика на Република Аржентина в България с орден "Мадарски конник" първа степен

Всеотдайната дейност на посланик Алехандро Сотнер Майер в България подкрепи развитието на отношенията с Аржентина и допринесе за засилването и разширяването на двустранния политически и икономически диалог. Това заяви държавният глава Илияна Йотова по време на церемония в Гербовата зала на президентската институция, на която посланикът на Република Аржентина у нас Алехандро Сотнер Майер беше удостоен с орден "Мадарски конник“ първа степен. Отличието се връчва на дипломата за неговите особено големи заслуги за развитието на двустранните отношения между Република България и Република Аржентина.

Надежда Нейнски: 2600 българи са евакуирани от Близкия изток. В последните два самолета е имало и празни места

От Катар, Бахрейн, Кувейт и Саудитска Арабия планираме да се изтеглят последните българи, от летището в Рияд. В последните два самолета е имало и празни места. От Иран сме изтеглили българи през Азербайджан по сухопътна линия, подчерта пред "Лице в лице" по бТВ служебният министър на външните работи Надежда Нейнски.

Нови три дрона са засечени над летището в София

Нови три дрона на летището в София. Това потвърдиха за bTV от летище „Васил Левски“.

Костадинов за предложението на "ДПС - Ново начало" за надбавките на пенсионерите: Защо не го заложиха в техния бюджет?

Според данните на МФ този бюджет завърши с провал, защото бяха заложили 3% дефицит, а в отчета им, който не е напълно достоверен, дефицитът е 3,1%. Дори според техните недостоверни данни - бюджетът не се е справил. От нас се иска да подкрепим бюджет, за който вече е доказано, че не е изпълнен. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти.

Емил Радев: Случаят с прокурор Теодора Георгиева е трудно заличимо петно върху имиджа на България

Огромното петно върху имиджа на България, което беше нанесено с дисциплинарното производство срещу прокурор Теодора Георгиева, трудно ще бъде заличено. Това каза българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП и заместник-председател на правната комисия в Европейския парламент доц. Емил Радев в предаването "Метроном“ на радио "Фокус".

Служители на „Български пощи” излязоха на протест с искане за по-високи заплати

Протест на служителите в „Български пощи“. Рано тази сутрин те излязоха пред станциите в цялата страна с искане за 5% увеличение на основните си месечни заплати. Денят не е избран случайно - от днес започва изплащането на пенсиите, съобщи Нова тв.

БАБХ: Открити са пестициди в слънчогледа от Аржентина и от втория кораб

Лабораторният анализ показва повишени нива на две от веществата, остатъчни количества от пестициди. Данните са от проба от втория кораб, пристигнал във Варна, взета в рамките на официалния контрол на Българската агенция по безопасност на храните. Извършеният анализ отново установява наличие на активните вещества пиримифос-метил, делтаметрин и малатион, съобщават от БАБХ.

Ралица Асенова за казуса "Петрохан": Дечо бе най-скромният, срамежлив и благ човек, когото съм срещала

Ралица Асенова, майката на Николай Златков, единият от убитите при Петрохан-Околчица, сподели трогателна публикация в социалните мрежи, в която разказва за Дечо Василев – друг от намерилите смъртта си.

Обмислят промени в 24 тролейбусни и електробусни линии в София

Днес представяме един доклад, касаещ 24 маршрутни промени в транспортната мрежа на София. Това включва нови тролейбусни и електробусни линии, които обслужват една голяма част от кварталите на София. Това една от най-значимите промени в наземния транспорт в последните години, защото касае квартали като „Люлин“, „Надежда“, „Младост“, „Гоце Делчев“, „Хаджи Димитър“ и др. Това заяви заместник-кметът на Столична община по направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев на брифинг във връзка с реформата, свързана с наземния градски транспорт на София.

Йордан Цонев: Предлагаме 55 евро Великденска надбавка за най-бедните пенсионери и 15 евро за всички останали

Внесох предложение за великденска надбавка за пенсионери с пенсия под прага на бедността, в размер на 55 евро. Ще я получат 856 хиляди пенсионери. Всички останали пенсионери ще получат по 15 евро за Великден. Това съобщи зам.-председателят на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Йордан Цонев, който внесе в парламента днес промени в Закона за бюджета на ДОО.

Мъж загина при тежка катастрофа край Брусарци

Мъж загина при тежка катастрофа край Брусарци, съобщиха от полицията.

Янкулов заяви подкрепа за всеки магистрат, готов да говори за криминалните зависимости в съдебната система

Екипът на министъра на правосъдието декларира своята подкрепа към нова гражданска инициатива за независима и свободна съдебна система.

Куче нападна 5-годишно дете в Годеч, а стопанинът му заплаши с нож майка му

Около 15.30 часа на 7 март притеснена майка потърсила помощ от полицията в Годеч.

Акад. Николай Денков за предложението на ДПС за великденски добавки: Прави се предизборно

Това е нещо, което трябва да направи редовно правителство, каза пред журналисти съпредседателят на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" Николай Денков във връзка с намерението на "ДПС-Ново начало" да внесе промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността, предаде Novini.bg.

КНСБ настоява за ежегоден ръст на заплатите с 10%

КНСБ настоява за ежегоден ръст на заплатите с 10 процента. Това заяви Пламен Димитров, президент на КНСБ, по време на представяне пред журналисти Меморандум за социално-икономическо развитие на България в периода 2026-2030 г.

Мъж почина след токов удар, не спрял електричеството при ремонт

Мъж почина след токов удар в ботевградското село Врачеш, съобщиха от полицията.