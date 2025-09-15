Ендокринолози: Дори шепа грозде е сериозно натоварване за панкреаса и черния дроб

Плодове като гроздето и бананите могат да бъдат потенциално опасни за здравето, предупреждават ендокринолози.

Плодовете традиционно се считат за символ на здравето, но не винаги носят само ползи. Важна е не само хранителната им стойност, но и количеството им, както и състоянието на човешкия организъм, обясняват експертите. Трябва да бъдете особено внимателни с гроздето, съветват те. Изглежда безобидно и вкусно лакомство, но дори шепа плодове е сериозно натоварване за панкреаса и черния дроб.

Според учените гроздето е богато на глюкоза и фруктоза, което означава, че може рязко да повиши нивата на кръвната захар, което може да се превърне в рисков фактор за хора с наднормено тегло, диабет или преддиабет.

Друг коварен плод е бананът. Той отдавна се е превърнал в ежедневна храна, мнозина го приемат като бърза закуска или здравословен заместител на сладкишите. Но всъщност бананите са продукт с висок гликемичен индекс, който също стимулира бързото покачване на кръвната захар. За хора, склонни към метаболитни нарушения, бананите в излишък създават допълнително натоварване, а за тези, които водят заседнал начин на живот, те се превръщат в източник на празни калории, казват специалистите.

Освен това бананите могат да бъдат опасни за хора с бъбречни проблеми поради високото съдържание на калий.