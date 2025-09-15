Новини
Ендокринолози: Дори шепа грозде е сериозно натоварване за панкреаса и черния дроб

15 Септември, 2025

Според учените гроздето е богато на глюкоза и фруктоза, което означава, че може рязко да повиши нивата на кръвната захар

Ендокринолози: Дори шепа грозде е сериозно натоварване за панкреаса и черния дроб - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Плодове като гроздето и бананите могат да бъдат потенциално опасни за здравето, предупреждават ендокринолози.

Плодовете традиционно се считат за символ на здравето, но не винаги носят само ползи. Важна е не само хранителната им стойност, но и количеството им, както и състоянието на човешкия организъм, обясняват експертите. Трябва да бъдете особено внимателни с гроздето, съветват те. Изглежда безобидно и вкусно лакомство, но дори шепа плодове е сериозно натоварване за панкреаса и черния дроб.

Според учените гроздето е богато на глюкоза и фруктоза, което означава, че може рязко да повиши нивата на кръвната захар, което може да се превърне в рисков фактор за хора с наднормено тегло, диабет или преддиабет.

Друг коварен плод е бананът. Той отдавна се е превърнал в ежедневна храна, мнозина го приемат като бърза закуска или здравословен заместител на сладкишите. Но всъщност бананите са продукт с висок гликемичен индекс, който също стимулира бързото покачване на кръвната захар. За хора, склонни към метаболитни нарушения, бананите в излишък създават допълнително натоварване, а за тези, които водят заседнал начин на живот, те се превръщат в източник на празни калории, казват специалистите.

Освен това бананите могат да бъдат опасни за хора с бъбречни проблеми поради високото съдържание на калий.


  • 1 Майна

    15 1 Отговор
    Натоварващо е да ядете, ясно
    И без това с подобни научни изказвания и изобщо политики ни готвят за глад
    Яжте червило и скакалци..

    15:27 15.09.2025

  • 2 Етнокринолог

    12 0 Отговор
    Полезни са само чипсовете и гризките, осигурявам лечение в Торция

    15:32 15.09.2025

  • 3 Орел

    7 0 Отговор
    За ферментирало и отлежало няма проблем!

    15:36 15.09.2025

  • 4 ИВАН

    13 0 Отговор
    Яжте кифли и вафли в лъскави опаковки, да имат работа и зъболекарите.

    15:43 15.09.2025

  • 5 А ракията?

    3 0 Отговор
    За това ли пикая кристали захар?

    15:45 15.09.2025

  • 6 Луд

    9 0 Отговор
    Иначе редовно пишете за полезните свойства на черния шоколад

    15:56 15.09.2025

  • 7 Боби

    8 0 Отговор
    В статията от 11, 08,25год казвате, че гроздето е супер храна с 1600 съединения полезни за организма, сега друго или както дойде само да има нещо да се пише

    16:04 15.09.2025

  • 8 Механик

    2 0 Отговор
    Aз гроздето не го ям с шепи. Пия го с чашка.

    16:07 15.09.2025

  • 9 Лекарите

    1 0 Отговор
    не трябва да се слушат. Всеки човек има различни потребности, и организмът му диктува, кое е добро за него и кое не.

    16:08 15.09.2025

  • 10 Мемо

    2 0 Отговор
    Как пък една статия не видях за вредата от сладкишите и колбасите! Постоянно пишете, че в плодовете имало много захар, млякото било вредно т.н. Защо не наблегнете на Е-тата, с които тъпчат храните, или за количеството захар в вафлите и шоколадите?!

    16:09 15.09.2025

  • 11 Мишел

    0 0 Отговор
    Затова пия вино. В него има ресвератрол концентрат.

    16:14 15.09.2025