Ново хапче за отслабване заменя инжекциите, създава усещане за ситост

Учени от университета в Бристъл съобщиха за обещаващи резултати от клинични изпитвания на Sirona, ново хапче за отслабване, разработено от британската компания Oxford Medical Products. Проучване, публикувано в списанието Obesity, установило, че лекарството помага на хора с наднормено тегло да свалят до 13,5% от телесното си тегло за шест месеца, без употребата на хормонални средства или строги диети.

Хапчето е базирано на хидрогел - безопасен двуполимерен материал, който се разширява при поглъщане, създавайки усещане за ситост. В резултат на това участниците в проучването са приемали средно с 400 калории по-малко на ден, с минимални странични ефекти. За разлика от популярните инжекционни препарати на базата на GLP-1, Sirona не влияе на хормоналната система, не причинява гадене и не изисква медицинско наблюдение.

Според ръководителя на изследването, професор Джеймс Бърн, този нов подход може да осигури достъпна и безопасна алтернатива на скъпите лекарства като Ozempic или Mounjaro. Таблетката може да се използва не само от хора със затлъстяване, но и от тези, които искат да предотвратят наддаването на тегло или да поддържат резултатите след спиране на инжекциите с GLP-1.