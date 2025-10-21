Новини
Ново хапче за отслабване заменя инжекциите, създава усещане за ситост

21 Октомври, 2025 17:52 514 3

Лекарството помага на хора с наднормено тегло да свалят до 13,5% от телесното си тегло за шест месеца, без употребата на хормонални средства или строги диети

Ново хапче за отслабване заменя инжекциите, създава усещане за ситост - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Учени от университета в Бристъл съобщиха за обещаващи резултати от клинични изпитвания на Sirona, ново хапче за отслабване, разработено от британската компания Oxford Medical Products. Проучване, публикувано в списанието Obesity, установило, че лекарството помага на хора с наднормено тегло да свалят до 13,5% от телесното си тегло за шест месеца, без употребата на хормонални средства или строги диети.

Хапчето е базирано на хидрогел - безопасен двуполимерен материал, който се разширява при поглъщане, създавайки усещане за ситост. В резултат на това участниците в проучването са приемали средно с 400 калории по-малко на ден, с минимални странични ефекти. За разлика от популярните инжекционни препарати на базата на GLP-1, Sirona не влияе на хормоналната система, не причинява гадене и не изисква медицинско наблюдение.

Според ръководителя на изследването, професор Джеймс Бърн, този нов подход може да осигури достъпна и безопасна алтернатива на скъпите лекарства като Ozempic или Mounjaro. Таблетката може да се използва не само от хора със затлъстяване, но и от тези, които искат да предотвратят наддаването на тегло или да поддържат резултатите след спиране на инжекциите с GLP-1.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ооо не

    0 0 Отговор
    Хапчетата нямат продължителен ефект. Трябва си здравословен начин на живот, за да се поддържа стройна фигура.

    17:57 21.10.2025

  • 2 дебел и щастлив

    0 0 Отговор
    с "минимални" странични ефекти ...

    18:20 21.10.2025

  • 3 Цвете

    0 0 Отговор
    Споделям. Във Франция само за няколко години 8 жени загубиха живота си, а бяха на възраст между 25 и 30 години. Не го правете, останете такива, каквито сте. За всеки влак има и пътници. 👎🫶👎

    18:33 21.10.2025