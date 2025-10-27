Лекар: Закусвайте преди 9 ч. и то стабилно

Личният лекар Дебора Лий обясни пред Daily Mail как здравословната закуска може да помогне в борбата с ниските нива на енергия.
Лий посочи храненето и баланса като ключови принципи на здравословната закуска през есента и зимата. Тя смята, че първото хранене за деня не трябва да е твърде леко. Тя препоръча да консумирате 20-30 процента от общия дневен калориен прием сутрин.
„Това се равнява на 500-750 килокалории за мъжете и 400-600 за жените“, обясни тя.
Лекарката подчерта, че закуската трябва да включва протеини и въглехидрати. Протеините осигуряват енергия, докато въглехидратите осигуряват усещане за ситост. Лий също така призова хората да избягват сладкиши и захарни зърнени храни, тъй като те могат да ви оставят гладни и уморени час след консумацията им.
Медикът добави, че времето на първото хранене за деня също е от значение. Според нея, последните проучвания показват, че закуската преди 9 ч. сутринта намалява риска от деменция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Като 80 % от ГМО-населението е с наднормено тегло.
07:36 27.10.2025
2 Пич
Коментиран от #6
07:41 27.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Маке
07:44 27.10.2025
5 Ранобудно петленце
07:51 27.10.2025
6 Карлсон
До коментар #2 от "Пич":Ако няма джогинг най-много се дебелее от закуската.
07:56 27.10.2025