Лекар: Закусвайте преди 9 ч. и то стабилно

Личният лекар Дебора Лий обясни пред Daily Mail как здравословната закуска може да помогне в борбата с ниските нива на енергия.

Лий посочи храненето и баланса като ключови принципи на здравословната закуска през есента и зимата. Тя смята, че първото хранене за деня не трябва да е твърде леко. Тя препоръча да консумирате 20-30 процента от общия дневен калориен прием сутрин.

„Това се равнява на 500-750 килокалории за мъжете и 400-600 за жените“, обясни тя.

Лекарката подчерта, че закуската трябва да включва протеини и въглехидрати. Протеините осигуряват енергия, докато въглехидратите осигуряват усещане за ситост. Лий също така призова хората да избягват сладкиши и захарни зърнени храни, тъй като те могат да ви оставят гладни и уморени час след консумацията им.

Медикът добави, че времето на първото хранене за деня също е от значение. Според нея, последните проучвания показват, че закуската преди 9 ч. сутринта намалява риска от деменция.