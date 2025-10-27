Новини
Здраве »
Хранене и тренировки »
Лекар: Закусвайте преди 9 ч. и то стабилно

Лекар: Закусвайте преди 9 ч. и то стабилно

27 Октомври, 2025 07:34 623 6

  • закуска-
  • лекар-
  • дебора лий-
  • сутрин-
  • калориен прием-
  • протеини-
  • въглехидрати

Закуската трябва да включва протеини и въглехидрати

Лекар: Закусвайте преди 9 ч. и то стабилно - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Личният лекар Дебора Лий обясни пред Daily Mail как здравословната закуска може да помогне в борбата с ниските нива на енергия.

Лий посочи храненето и баланса като ключови принципи на здравословната закуска през есента и зимата. Тя смята, че първото хранене за деня не трябва да е твърде леко. Тя препоръча да консумирате 20-30 процента от общия дневен калориен прием сутрин.

„Това се равнява на 500-750 килокалории за мъжете и 400-600 за жените“, обясни тя.

Лекарката подчерта, че закуската трябва да включва протеини и въглехидрати. Протеините осигуряват енергия, докато въглехидратите осигуряват усещане за ситост. Лий също така призова хората да избягват сладкиши и захарни зърнени храни, тъй като те могат да ви оставят гладни и уморени час след консумацията им.

Медикът добави, че времето на първото хранене за деня също е от значение. Според нея, последните проучвания показват, че закуската преди 9 ч. сутринта намалява риска от деменция.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 1 Отговор
    Краварски лекари и ПРЕПОРЪКИ.

    Като 80 % от ГМО-населението е с наднормено тегло.

    07:36 27.10.2025

  • 2 Пич

    3 2 Отговор
    Винаги закусвайте добре ! Обядът и вечерята може да са по леки ! Наднорменото тегло най много се трупа от пропускане на закуската и обилната вечеря ! А обилната вечеря освен трупането на килограми пречи и на добрият секс !

    Коментиран от #6

    07:41 27.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Маке

    1 0 Отговор
    Мислим, дека бекон со яйца си е екстра за сабаленка.

    07:44 27.10.2025

  • 5 Ранобудно петленце

    2 0 Отговор
    Всички ученици закусваха вкъщи дo 1989г.

    07:51 27.10.2025

  • 6 Карлсон

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ако няма джогинг най-много се дебелее от закуската.

    07:56 27.10.2025