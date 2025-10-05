Яжте повече броколи и марули за стабилно кръвно и кръвна захар

Консумацията на кръстоцветни зеленчуци като броколи, кейл, карфиол и зеле може да подобри контрола на кръвната захар и да намали риска от развитие на диабет тип 2 и сърдечно-съдови заболявания. Това показват резултатите от ново изследване на Университета „Едит Коуън“ (Edith Cowan University, ECU) в Австралия, публикувано в престижното списание Diabetes, Obesity and Metabolism.

Изследователският екип, ръководен от докторанта Ема Конъли, е провел рандомизирано контролирано проучване, в което участниците са били разделени на две групи. В продължение на две седмици едната група е приемала по четири порции дневно кръстоцветни зеленчуци (броколи, кейл, зеле, карфиол), а другата — същото количество от кореноплодни и тиквени зеленчуци (картофи, моркови, тиква, сладки картофи).

Резултатите показват ясно изразена разлика между двете групи. При участниците, консумирали кръстоцветни зеленчуци, нивата на кръвната захар след хранене остават по-стабилни, с по-ниски пикове и по-малки колебания през деня. Според учените това има важно значение, тъй като високата вариабилност на глюкозата е свързана с повишен риск от възпаления, инсулинова резистентност и съдови увреждания.

„Целта при контрола на кръвната захар е да се намалят пиковете и спадовете, които натоварват организма. По-стабилните нива на глюкоза са свързани с по-добро общо здраве, по-нисък риск от диабетни усложнения и по-добро усещане за благосъстояние“, обяснява Ема Конъли.

Изследването предполага, че благоприятният ефект на тези зеленчуци може да се дължи на комбинация от високото им съдържание на фибри, антиоксиданти и сулфорафан — растителен фитохимикал, който има противовъзпалителни свойства и подпомага функцията на черния дроб и метаболизма на глюкозата.

Според данни на Американската диабетна асоциация (ADA), хранителният режим, богат на фибри и зеленчуци с нисък гликемичен индекс, може да подпомогне контрола на кръвната захар дори при хора с преддиабетни състояния. Кръстоцветните зеленчуци отдавна са част от препоръките за здравословно хранене, но това изследване добавя нови аргументи за включването им в ежедневното меню.

Учените подчертават, че са необходими допълнителни дългосрочни проучвания, за да се установят точните механизми, чрез които тези зеленчуци влияят на метаболизма на глюкозата, както и да се уточнят препоръчителните количества за превенция и поддържане на стабилни нива на кръвната захар.

Изследването на ECU допълва нарастващия брой научни данни, според които растителната диета, богата на фибри и антиоксиданти, може да бъде ключов елемент в борбата с диабет тип 2 — заболяване, което засяга над 500 милиона души по света.