Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Николай Младенов: Ситуацията в Абу Даби и в цялата ОАЕ остава напрегната

Николай Младенов: Ситуацията в Абу Даби и в цялата ОАЕ остава напрегната

2 Март, 2026 20:11 507 19

  • николай младенов-
  • оае-
  • иран-
  • удари

Страната е подготвена, системите за отбрана са на високо ниво и се вземат всички необходими мерки, посочи дипломатът

Николай Младенов: Ситуацията в Абу Даби и в цялата ОАЕ остава напрегната - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ситуацията в Абу Даби (и в цялата ОАЕ) остава напрегната след последните събития, но искам да ви успокоя: всички сме добре, на сигурно място и здрави.

Това написа във "Фейсбук" Николай Младенов.

Според Министерството на отбраната тук от днес (2 март 2026 г.), въздушните отбранителни системи са се справили успешно с 9 балистични ракети, 6 крилати ракети и 148 дрона само през днешния ден. Общо от началото на атаките са засечени 174 балистични ракети – 161 са унищожени, 13 са паднали в морето. Засечени са 689 дрона – 645 са прехванати, 44 са паднали на територията на страната. Унищожени са и 8 крилати ракети.

За съжаление от началото на иранските атаки има 3 жертви и 68 леки наранявания, както и някои материални щети (предимно леки до средни) в граждански обекти от отломки и паднали елементи.

Ако хората чуват силни гърмежи или сирени, това са именно прехващанията от системи за ПВО и изтребителите, които работят изключително ефективно.

Моля всички да не споделят слухове или непотвърдена информация, защото в момента дезинформацията се разпространява много бързо.

Страната е подготвена, системите за отбрана са на високо ниво и се вземат всички необходими мерки.

Моля ви, не се тревожете прекалено – ние сме предпазливи, отговорни и в добри ръце.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Посредника на Епщайн в България е контактувал с Бойко Борисов, Николай Младенов, Симеон Дянков, Цветан Цветанов.

    20:13 02.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    1 13 Отговор
    Велик българин.

    Коментиран от #7, #10, #18

    20:13 02.03.2026

  • 3 Бесен - Язовец

    8 1 Отговор
    Яко напрегнато особено за говедарите сороски дето загубиха половината си бойна флотилия за 48 часа

    20:14 02.03.2026

  • 4 Пич

    10 0 Отговор
    Като дете съм чел "Говорящата кожа"! Тоя и колкото кожа не може да говори, а и колкото кожа акъл няма !!! Идеален за поста !!!

    20:14 02.03.2026

  • 5 Зеленски

    9 0 Отговор
    От 160 дрона в Абу Даби свалиха 360.Слава на Украйна!

    20:14 02.03.2026

  • 6 Лорда

    6 1 Отговор
    Аз съм спокоен, в Клуба на богатите нищо не може да ми се случи. И сексапилният външен министър няколко пъти го каза, няма опасност.

    20:15 02.03.2026

  • 7 Последния Софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Евреин Хазарин

    20:15 02.03.2026

  • 8 Тоя

    9 0 Отговор
    кого решил да успокоява , че е жив и здрав ? Лежи , па яж ! Купища мизерии и пак на аванта и хранилка !

    20:15 02.03.2026

  • 9 Гост

    7 0 Отговор
    Този е гербаджия.

    20:16 02.03.2026

  • 10 Софийски селянин,

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Еврейски мелез,но с българско име...

    20:16 02.03.2026

  • 11 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    Уф, бех се притеснил за вазе. Те сега мое да си отдънем, щом сте у ред. Даже май че си обелим една ябълка.

    20:17 02.03.2026

  • 12 ЧАЛГАР

    3 0 Отговор
    Системите за отбрана са на високо ниво. Ко речи ко

    20:18 02.03.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор
    Тези дни и президента на Иран ще замине при Аллах. Освен ако не вземе едни пари, като Президента на Венецуела.

    20:19 02.03.2026

  • 14 Ники

    3 0 Отговор
    Нахрани ли камилата

    20:20 02.03.2026

  • 15 Спокойно ама страх лозе пази

    2 1 Отговор
    Сите богати араби се разбягаха по вилите в пустинните оазиси Границата с Оман при Ал Айн е задръстена

    20:22 02.03.2026

  • 16 Търтеят

    5 0 Отговор
    бил в добри ръце и не му дреме да им лежи на гърба и прави масрафи ! Кой , бе , се интересува от двуличната ти мизерна същност ? Червена наглост !

    20:22 02.03.2026

  • 17 аре ве връмвар

    2 0 Отговор
    махни се манежа
    над 10г не те показваха
    сега изникна

    20:33 02.03.2026

  • 18 а ти си смешен

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    българин
    дето търсиш изява тук за брощелевенията ци кат разни други лаладжии

    20:37 02.03.2026

  • 19 Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱

    1 0 Отговор
    Слава на вечният и велик Израел. 🇮🇱🇺🇲🇮🇱🇺🇲🇮🇱🇺🇲

    20:40 02.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове