Николай Младенов: Ситуацията в Абу Даби и в цялата ОАЕ остава напрегната

Ситуацията в Абу Даби (и в цялата ОАЕ) остава напрегната след последните събития, но искам да ви успокоя: всички сме добре, на сигурно място и здрави.

Това написа във "Фейсбук" Николай Младенов.

Според Министерството на отбраната тук от днес (2 март 2026 г.), въздушните отбранителни системи са се справили успешно с 9 балистични ракети, 6 крилати ракети и 148 дрона само през днешния ден. Общо от началото на атаките са засечени 174 балистични ракети – 161 са унищожени, 13 са паднали в морето. Засечени са 689 дрона – 645 са прехванати, 44 са паднали на територията на страната. Унищожени са и 8 крилати ракети.

За съжаление от началото на иранските атаки има 3 жертви и 68 леки наранявания, както и някои материални щети (предимно леки до средни) в граждански обекти от отломки и паднали елементи.

Ако хората чуват силни гърмежи или сирени, това са именно прехващанията от системи за ПВО и изтребителите, които работят изключително ефективно.

Моля всички да не споделят слухове или непотвърдена информация, защото в момента дезинформацията се разпространява много бързо.

Страната е подготвена, системите за отбрана са на високо ниво и се вземат всички необходими мерки.

Моля ви, не се тревожете прекалено – ние сме предпазливи, отговорни и в добри ръце.