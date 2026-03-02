Николай Младенов: Ситуацията в Абу Даби и в цялата ОАЕ остава напрегната

Ситуацията в Абу Даби (и в цялата ОАЕ) остава напрегната след последните събития, но искам да ви успокоя: всички сме добре, на сигурно място и здрави.
Това написа във "Фейсбук" Николай Младенов.
Според Министерството на отбраната тук от днес (2 март 2026 г.), въздушните отбранителни системи са се справили успешно с 9 балистични ракети, 6 крилати ракети и 148 дрона само през днешния ден. Общо от началото на атаките са засечени 174 балистични ракети – 161 са унищожени, 13 са паднали в морето. Засечени са 689 дрона – 645 са прехванати, 44 са паднали на територията на страната. Унищожени са и 8 крилати ракети.
За съжаление от началото на иранските атаки има 3 жертви и 68 леки наранявания, както и някои материални щети (предимно леки до средни) в граждански обекти от отломки и паднали елементи.
Ако хората чуват силни гърмежи или сирени, това са именно прехващанията от системи за ПВО и изтребителите, които работят изключително ефективно.
Моля всички да не споделят слухове или непотвърдена информация, защото в момента дезинформацията се разпространява много бързо.
Страната е подготвена, системите за отбрана са на високо ниво и се вземат всички необходими мерки.
Моля ви, не се тревожете прекалено – ние сме предпазливи, отговорни и в добри ръце.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:13 02.03.2026
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #7, #10, #18
20:13 02.03.2026
3 Бесен - Язовец
20:14 02.03.2026
4 Пич
20:14 02.03.2026
5 Зеленски
20:14 02.03.2026
6 Лорда
20:15 02.03.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Евреин Хазарин
20:15 02.03.2026
8 Тоя
20:15 02.03.2026
9 Гост
20:16 02.03.2026
10 Софийски селянин,
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Еврейски мелез,но с българско име...
20:16 02.03.2026
11 Пустиня(к)
20:17 02.03.2026
12 ЧАЛГАР
20:18 02.03.2026
13 Данко Харсъзина
20:19 02.03.2026
14 Ники
20:20 02.03.2026
15 Спокойно ама страх лозе пази
20:22 02.03.2026
16 Търтеят
20:22 02.03.2026
17 аре ве връмвар
над 10г не те показваха
сега изникна
20:33 02.03.2026
18 а ти си смешен
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":българин
дето търсиш изява тук за брощелевенията ци кат разни други лаладжии
20:37 02.03.2026
19 Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱
20:40 02.03.2026