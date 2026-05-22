Клиниката по гастроентерология на ИСУЛ с поредно признание

Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ и и Катедрата към МУ-София, ръководени от изтъкнатия специалист проф. д-р Борислав Владимиров, влизат в надпреварата за престижните отличия Medical Awards 2026. Медиците са финалисти в две ключови категории – „Медицински екип с кауза“ и „Международен принос в медицината“.

Двойното признание за екипа идва в навечерието на официалната церемония, която ще се състои на 10 юни 2026 г. в Astoria Grand Hotel София, в навечерието на отбелязването на 75-годишния юбилей на университетската структура.

Каузата: Да пазиш традицията и да вдъхновяваш младите

Основана през 1951 г. от акад. д-р Ташо Ташев, катедрата в ИСУЛ е първата специализирана учебна структура по гастроентерология в цяла Европа. Днес тя е гръбнакът на българската школа в тази област. Освен като водещ академичен център, клиниката припознава за своя основна кауза подкрепата на младите кадри. Екипът създава Дружеството на младите гастроентеролози (едва второто на континента) и организира уникален ежегоден Национален конгрес, превърнал се в трамплин за следващото поколение български медици.

Международният принос: Изкуствен интелект и европейски стандарти

Клиниката в ИСУЛ е международно признат център за лечение на Възпалителни чревни заболявания (ВЧЗ) – болест на Крон и улцерозен колит. Екипът е пионер във въвеждането на революционни световни технологии у нас, сред които моторна спирална ентероскопия и ендоцитоскопия.

През последните години клиниката направи дигитален скок, като внедри системи с изкуствен интелект (AI) за прецизна детекция на полипи и капсулна ендоскопия. ИСУЛ е и първият център в страната, въвел европейската дигитална платформа UR-CARE, за което е официално удостоен с грамота от Европейската Крон и колит организация (ECCO). Българските специалисти от клиниката участват активно и в разработването на Европейските консенсусни документи, определящи научните правила за лечение в световен мащаб.

Организаторите от агенция за публични комуникации VIP COMMUNICATION PR и Global Media споделят, че за тазгодишното издание на наградите приоритет имат кандидатите, които активно участват в образователни и научни дейности, прилагат иновации за по-добро обслужване на пациентите и притежават високо обществено признание – критерии, на които Клиниката по гастроентерология на ИСУЛ отговаря изцяло.

Клиниката в цифри и факти:

75 години от създаването на първата гастроентерологична катедра в Европа.

Лидер в иновациите: Внедрен изкуствен интелект (AI) в диагностичния процес.

Европейско признание: Официален носител на грамота от ECCO и съавтор на международни медицински гайдлайни.

Научна дейност: Над 40 защитени дисертации и над 30 научни проекта.

Победителите в отделните категории ще бъдат обявени по време на гала-церемонията на 10 юни 2026 г., където светилата в медицината ще получат заслужено признание за своя хуманизъм, иновации и професионализъм.