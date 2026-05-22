Случаите на полово предавани болести в Европа скочиха с 300%

22 Май, 2026 16:31 1 120 24

Най-голям скок медиците наблюдават при случаите на гонорея и сифилис

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Случаите на някои полово предавани инфекции, в частност гонорея и сифилис, в Европа достигнаха най-високите си нива от началото на официалното наблюдение на полово предаваните инфекции, показват нови данни на Европейски център за превенция и контрол на заболяванията.

Според публикувания годишен доклад през 2024 г. в Европа са регистрирани над 106 хиляди случая на гонорея — ръст от 4,3% спрямо предходната година и увеличение с повече от 300% в сравнение с 2014 г.

Сериозно нарастване се отчита и при сифилиса. През 2024 г. са потвърдени близо 46 хиляди случая, което представлява увеличение от 8% на годишна база и повече от двойно спрямо нивата отпреди десетилетие. Според експерти тенденцията вече се разглежда като сериозен проблем за общественото здраве в Европа, особено заради риска от тежки усложнения при липса на навременно лечение.

От Европейски център за превенция и контрол на заболяванията предупреждават, че нелекуваните инфекции могат да доведат до хронична тазова болка, безплодие и тежки увреждания на нервната и сърдечносъдовата система. Медицински специалисти отбелязват, че сифилисът остава особено опасен заради способността му дълго време да протича без симптоми, което затруднява ранното диагностициране.

Особено тревожен е ръстът на случаите на вроден сифилис, предаван от бременна жена на плода по време на бременността. Данните показват почти двойно увеличение само за една година — от 78 случая през 2023 г. до 140 през 2024 г., което е най-високото ниво, регистрирано в Европа досега. Според експертите нелекуваната инфекция по време на бременност може да доведе до спонтанен аборт, мъртво раждане, преждевременно раждане или тежки увреждания и смърт при новороденото.

Причините

Здравните власти свързват увеличението на полово предаваните инфекции с няколко фактора, включително по-широкото тестване и по-доброто проследяване на случаите, но и с промени в сексуалното поведение през последните години. Според анализите се наблюдава спад в употребата на презервативи, особено сред младите хора, както и увеличаване на рисковото сексуално поведение. Данните показват също, че повече от половината случаи на сифилис и гонорея са регистрирани сред мъже, които правят секс с мъже.

Междувременно хламидията остава най-разпространената полово предавана инфекция в Европа, макар през 2024 г. да се отчита лек спад — около 213 хиляди потвърдени случая спрямо близо 231 хиляди година по-рано. Експерти предупреждават, че реалният брой заразени вероятно е значително по-висок, тъй като голяма част от инфекциите протичат без симптоми и остават недиагностицирани.

Световната здравна организация също отчита глобално нарастване на случаите на сифилис и гонорея през последните години, като предупреждава и за увеличаваща се антибиотична резистентност при гонореята — проблем, който все по-често затруднява лечението. Медицински специалисти определят това като една от най-сериозните бъдещи заплахи в областта на сексуалното здраве.

От Европейски център за превенция и контрол на заболяванията призовават за спешни мерки, включително по-активни кампании за превенция, по-лесен достъп до тестване и ранна диагностика, както и засилване на сексуалното образование сред младите хора. Според агенцията без координирани действия настоящата тенденция вероятно ще продължи, което може да доведе до още по-сериозни последици за общественото здраве и задълбочаване на неравенствата в достъпа до медицинска помощ.


