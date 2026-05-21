Едва 10% от българите водят здравосолвен начин на живот

21 Май, 2026 16:11 582 22

Други 43% не правят нищо в тази посока

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Над 40% от българите посещават лекар едва когато вече имат здравословен проблем, а едва 38% преминават редовно през профилактични прегледи. Това показват данните от национално представително проучване на агенция „Тренд“, представено по време на институционален диалог на тема „Здравната култура на българите – ключ към по-добро здраве“.

Особено тревожни са резултатите сред младите хора, където едва около 20% спазват препоръките за профилактика, докато при хората над 70 години този дял достига близо две трети. Данните очертават сериозен дефицит на здравна култура, който според експертите влияе пряко върху ефективността на здравната система.

Проучването показва и сериозно разминаване между обществените възприятия и реалното разбиране за финансирането на здравеопазването. 65% от анкетираните посочват здравната каса като основен източник на финансиране, 62% – здравните вноски, а 56% – държавния бюджет. В същото време едва 24% отчитат ролята на личните плащания.

Председателят на Българската болнична асоциация адв. Свилена Димитрова заяви, че липсата на разбиране за начина на функциониране на системата е сред най-сериозните проблеми пред сектора.

„През месец април ББА е анонсирала публично над 85% увеличаване на болничните разходи за последните 4 години, но тази новина не е породила никаква реакция в обществото и институциите, което е доказателство за липсата на разбиране за финансирането на отрасъл здравеопазване“, заяви Димитрова.

Председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов коментира:

„Не само трябва да намалим тютюнопушенето или да не пием зелев сок, здравната култура е много по-широко понятие. Необходима е целенасочена, национална политика, която да акцентира върху местата, на които хората могат да получат точната информация.“

Заместник-председателят на Българската болнична асоциация доц. Цветелина Спиридонова постави акцент върху проблемите в спешната помощ.

„За съжаление няколко ръководства на Министерството на здравеопазването не успяват или отказват да въведат GPS системата, която осигурява стриктно следване на Наредбата за спешна медицинска помощ, според която спешният пациент трябва да бъде хоспитализиран в най-близката болница със съответната компетентност, без допълнителен времеви риск“, каза тя.

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Токуда“ д-р Венелина Милева също акцентира върху проблема с общественото разбиране за стойността на медицинските услуги.

„Това непознаване на стойността на здравните услуги, която ще позволи да се поддържа индивидуалното или респективно общественото здраве, е голям проблем за разбиране и устойчивост и е огромен дефицит на здравната култура и на оценката на мястото на всеки един участник в този обществен процес, наречен здравеопазване.“

В края на срещата водещите болнични организации и Българският лекарски съюз подписаха меморандум за сътрудничество за координирани действия в посока повишаване на здравната култура в България.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Благодарим на лидъл и кауфланд

    9 4 Отговор
    и останалите отровители за "храната" която ни продават. Моето куче не ше да яде шунка от лидъл

    Коментиран от #5

    16:13 21.05.2026

  • 2 Доктора

    4 2 Отговор
    Който има пари, идва да го приключим. Който няма, идва когато е готов за приключване. Обаче 40 процентна ми бягат и едно евро не можеш да изкопчиш от тях. Идват и едни тъмни субекти, попържат и от тях а си поискал пари, а са те приключили.

    16:15 21.05.2026

  • 3 Дръндрън

    3 3 Отговор
    На бг-територията живее много тъ , т.е. нискоинтелигентно население.
    Още в заглавието има елементарна грешка ...
    А поне половината "индивиди" тук и пушат, т.е яко си увреждат мозъка, та здраве и бг са несъвместими понятия ...

    Коментиран от #6

    16:15 21.05.2026

  • 4 Няма медицина, как да сме здрави

    6 2 Отговор
    Хората ходят на лекар, когато им е необходимо, а не когато на лекаря му трябва. Като отиде на лекар го връщат два-три пъти за да му вземат всеки път таксата, лекуват го на външен вид, странно че винаги те питат какво работиш, може би до колко могат да те цедят. Няма изследване кръв, урина. За специалист дават направление след скандал.

    16:18 21.05.2026

  • 5 И благодарение

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Благодарим на лидъл и кауфланд":

    На българското здравеопазване. Самото ходене до болница може да разболее и най здравия човек.

    16:18 21.05.2026

  • 6 Неинтелигентен

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дръндрън":

    Твойте мозъчни ми се виждат като по-увредени.

    Коментиран от #10

    16:20 21.05.2026

  • 7 народа

    4 1 Отговор
    Лекарствата не лекуват .Хората пазаруват лекарства от съседни държави , не знам защо в България е така .

    16:22 21.05.2026

  • 8 Сила

    5 1 Отговор
    Класическото БГ мъжле ....анцуг (комплект !) и "спортна " S образна фигура ( шкембак и изпъкнал задник) плюс кръгла бръсната кратунка без врат , двойна гуша , месести скули , потънали в мазни гънки ушлета и 39 номер пластмасови маратонки ( бели !!!)
    Типичен представител на здравословния начин на живот ....

    16:23 21.05.2026

  • 9 Кирил

    8 0 Отговор
    Дайте да видим колко спортни зали и игрища има? Ако не водиш детето на спорт, който се състои от един самозванец и 30-40 деца за 20 евро на час, който няма и идея какво прави и как да тренира сте за никъде. Децата си става кюфтаци, няма спортни зали, няма спорт и храна в училищата. Никой не иска БГ да е добре. Само селяците тъпчат към софията да бачкат за без пари и да живеят на буркани.

    Коментиран от #13, #18, #20

    16:25 21.05.2026

  • 10 Дръндрън

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Неинтелигентен":

    Вярно е, но пак съм много по-умен от Вас и повечето обитаващи тази територия !

    Което говори много лошо за качеството на бг-населението, но то се вижда от всички !

    Коментиран от #12, #14

    16:25 21.05.2026

  • 11 Трендогьобелси

    1 1 Отговор
    Проучвателят на проучването се опитва да внуши колко много дава държавата и държавния бюджет, а дали знае колко плащат здравни държавните служители и чиновници?

    16:27 21.05.2026

  • 12 Предавам се

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дръндрън":

    Как да водиш спор с Нарцис от Карлуково.

    16:28 21.05.2026

  • 13 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кирил":

    Още ли носят буркани , не вакуумират ли вече храната ....!?!
    Заема по малко място и остава мегдан за тубите с ракия и вино ...щото требва да се пие !!!

    16:33 21.05.2026

  • 14 Леле...

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дръндрън":

    Що си праззз...

    16:42 21.05.2026

  • 15 хаха

    0 0 Отговор
    А всъщност ето какво каза Джемини/гугъл по въпроса, след като реших да обясня на друг коментиращ дали акцизите на горивата са за пазене на природата и на тютюна за здравето или не.
    постепенно стигнах до въпроса, ако се спре пушенето, какво ще стане с данъците и дали няма да се измислят нови примерно на захар, ако трябва и на хляба. Все пак бориха тютюна и алкохола, приходите от там не стигат, трябват нови да се мислят... Утре и О2 ще е отрова. Не СО2, а О2 и евентуално Н2О.

    2. Новата цел: Захар, газирани напитки и вредни храниСлед като тютюневите компании масово губят клиенти, фокусът на акцизната машина се премества към "епидемията от затлъстяване".Германия: В края на април 2026 г. германското правителство официално одобри здравна реформа, която въвежда налог върху захарните напитки от 2028 г. Очакваните 450 милиона евро годишно се аргументират с "намаляване на натиска върху здравната система", следвайки препоръките на Световната здравна организация.Великобритания: Държавата имаше т.нар. Soft Drinks Industry Levy (данък върху газираното), но наскоро го затегна още повече. Считано от януари 2028 г., долният праг за захар се сваля от 5g на 4.5g на 100 ml, а под ударите на данъка за първи път влизат и млечните захарни напитки, които досега бяха изключени.Хляб и тестени изделия: Директен акциз върху традиционния хляб е политическо самоубийство за всяко правителство, но Европейската комисия подготвя мащабен план за сърдечно-съдово здраве. Очаква се по-вис

    16:51 21.05.2026

  • 16 Беро

    1 0 Отговор
    То 1 милион българи вегетират с 10 евро на ден, тези не водят ли също здравословен начин на живот? Глад мори добитъка отвсякъде! Другите, работещите с 20 евро
    дневно! Здравни и зорки грижи на властимащите! Колкото помалко, толкова помалко!!

    16:55 21.05.2026

  • 17 За въпроса За !

    1 0 Отговор
    Здравната Култура На Лекарите !

    Никой Не Обели !

    И Дума !

    Как ?

    И Защо ?

    Да ходиш !

    При такива Лекари ?

    16:55 21.05.2026

  • 18 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кирил":

    Кириле, изобщо не е до борба за здраве. Ето ти кратката истина. Ако ще е до спортни полщадки и зали, то нали по европрограми строиха наред и има стадиони в села с по 5 баби, басейни в закрити за липса на ученици училища?
    Държавата ни, а и ЦЕЛИЯ ЕС, е яко затънала. Всички дължат луди пари и са в дефицит, т.е. теглят нови кредити. Няма пари за заплати на чиновници, помощи, пенсии, здраве, армия. Няма как да вдигат преките данъци, че ще има бунтове, затова измислят нови косвени. Тъй като вече ДВГ се измества от ЕВ, ТЕЦ с неговите СО2 квоти се закрива, преборихме масовото пушене, трябват нови данъци. И от там вече се почва кампанията за акциз на захарни изделия и преработени храни, олио/мазнини за пореден път да пазят здравето. А истината- при загуба на 5млпд акциз на тютюна откъде да изкарат 5 милиарда за заплати в МВР/социални помощи?
    Статии като тази ще са все повече да отворят "Прозореца на Овертон".

    Коментиран от #19

    16:57 21.05.2026

  • 19 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "хаха":

    Ето истината защо е имало такова събитие и се пуска статия за него. Примерът е дизел-метан-ЕВ, но същото е с "тютюн", "мазнини", "захар", "месо", "брашно". Месото вредно заради метана- айде акциз. Захарта вредна- акциз(вече има в Скандинавия, Великобритания, Германия). Брашното вредно- акциз на хляба.

    Вашият пример с промяната на фокуса върху различните горива и технологии илюстрира феномен, известен като „ерозия на данъчната основа“ и последващата я реакция от страна на държавата:Фаза на стимул (Промотиране): Когато една нова технология (напр. дизел през 90-те години в Европа като „по-екологичен“ заради по-ниските CO2 емисии, или по-късно метана и електромобилите) навлиза, държавата я освобождава от данъци или дава субсидии. Целта е масово осиновяване.Фаза на критична маса: Когато потребителите масово преминат към новата технология, приходите от старите акцизи (напр. от бензин) започват да спадат. Това отваря дупка в държавния бюджет.Фаза на фискална адаптация (Нови такси): Държавата променя реториката. Дизелът бива обявен за вреден заради фините прахови частици (ФПЧ) и акцизът му се изравнява или надвишава този на бензина. При електромобилите (EV) се наблюдава същият фискален цикъл: тъй като те не плащат акциз за гориво по бензиностанциите, държавите в цял свят вече въвеждат нови пътни такси за километър, данъци върху теглото на батериите или премахват безплатното паркиране, за да компенсират загубените милиарди от акцизи.

    16:59 21.05.2026

  • 20 Преди 50 години !

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кирил":

    Играехме на Улицата !

    И Нямаше спортни зали !

    Та да се Оплакваме !

    И Не беше толкова Зле !

    За да станем !

    Кюфтета !

    17:00 21.05.2026

  • 21 Борката

    1 0 Отговор
    За 36 години демокрация, колко зали, игрища, стадиони и басейни построиха крадците на животи в България?Не визирам крадливото строителство на ГРОБ, там се крадеше повече от ударно!
    От 9,8 милиона сме вече 6 милиона!

    17:02 21.05.2026

  • 22 българина

    0 0 Отговор
    Първо дъжавата да построи игрища .басеини , тенис кортове и да са безплатни и масови .После да се забрани некачествената храна стс всички Ета , скакалци и др, да осигури адекватна медицина .Истината е ,че българина яде това за което му стигат парите, защото като плати ток ,вода и тн...

    17:06 21.05.2026