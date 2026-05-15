Диетолог изброи задължителните за всяка жена суперхрани

15 Май, 2026 17:58 1 302 0

Протеини, антиоксиданти, семена и ядки - само част от необходимите полезни храни

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Жените имат специфични хранителни нужди, които се променят в различните етапи от живота — от поддържането на хормоналния баланс и енергийните нива до здравината на костите, имунитета и метаболизма. Специалисти по хранене подчертават, че редовната консумация на богати на хранителни вещества храни може да подпомогне дългосрочното здраве по естествен начин.

В интервю за HT Lifestyle диетологът и консултант по хранене Симрат Катурия посочва няколко основни групи храни, които според нея не бива да липсват в менюто на жените.

Сред най-важните са зеленолистните зеленчуци като спанак, кейл и маруля. Те съдържат значителни количества желязо, калций и фолиева киселина — хранителни вещества, които подпомагат костното здраве, енергийния баланс и намаляват риска от анемия. Желязото е особено важно за жени в активна възраст заради месечната загуба на кръв, а фолиевата киселина играе ключова роля за клетъчното възстановяване и репродуктивното здраве.

Катурия обръща внимание и на ядките и семената, сред които бадеми, орехи, ленено и чиа семе. Те са богати на полезни мазнини, растителен протеин, магнезий и омега-3 мастни киселини. Според специалистите тези вещества подпомагат сърдечносъдовата система, мозъчната функция, състоянието на кожата и хормоналния баланс.

Особено значение има и приемът на пробиотични храни като кисело мляко и ферментирали продукти. Те подпомагат чревната микрофлора, храносмилането и усвояването на хранителни вещества. Изследвания през последните години показват, че състоянието на чревния микробиом е свързано не само с имунитета, но и с психичното здраве, нивата на стрес и хормоналния баланс.

Сред препоръчваните храни са и плодовете с високо съдържание на антиоксиданти, включително боровинки и ягоди. Те съдържат вещества, които ограничават оксидативния стрес и възпалителните процеси в организма. Освен това подпомагат здравето на кожата, имунната система и процесите на стареене, като същевременно са нискокалорични и богати на фибри.

Специалистите подчертават и значението на достатъчния прием на протеини. Храни като чисто месо, яйца, леща, бобови култури и сирене осигуряват незаменими аминокиселини, необходими за възстановяването на мускулите, производството на енергия и нормалното функциониране на хормоните. Това е особено важно за жени с натоварено ежедневие и високи нива на физически и психически стрес.

Световната здравна организация и редица международни здравни институции препоръчват разнообразно хранене, богато на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, полезни мазнини и качествени източници на протеин, като ключов фактор за превенция на сърдечносъдови заболявания, диабет, остеопороза и хормонални нарушения.


