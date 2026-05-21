Проф. Аргирова обясни дали има риск от епидемичен взрив на ебола

21 Май, 2026 10:20 482 10

Вирусологът обясни, че заболяването се предава единствено при директен контакт с телесни течности на заразен човек

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вирусологът проф. Радка Аргирова коментира в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS актуалните опасения около евентуално разпространение на ебола след нови огнища на заболяването в Африка.

Проф. Аргирова категорично заяви, че към момента няма опасност от епидемичен взрив нито за България, нито за Европа. По думите ѝ ситуацията се следи постоянно от Световната здравна организация и европейските здравни институции, които поддържат високо ниво на готовност, въпреки че реалният риск за нашия регион остава минимален.

Вирусологът обясни, че ебола е тежко протичащо заболяване с висока смъртност, което се предава единствено при директен контакт с телесни течности на заразен човек. Тя подчерта, че вирусът не се разпространява по въздушно-капков път и че заразяването е възможно само при контакт с болен в активна фаза на заболяването.

Аргирова обърна внимание и на факта, че настоящата епидемия в Африка е причинена от различен щам на вируса, за който все още няма налична ваксина, за разлика от предходни варианти. Това, по думите ѝ, затруднява контрола върху заболяването в засегнатите региони.

Специалистът подчерта, че най-големият риск е за медицинските екипи на място, които са изложени на пряк контакт със заразени пациенти. Именно затова строгите мерки за изолация, хигиена и бърза диагностика са ключови за ограничаване на разпространението.

Проф. Аргирова посочи, че Европа разполага с необходимите диагностични средства и лабораторна готовност за откриване на вируса при съмнение, но към момента не се налагат извънредни мерки или ограничения на границите. Тя увери, че основният фокус остава върху превенцията, строгата хигиена и навременната реакция при съмнение за инфекция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 2 Отговор
    Проф. Радка ако беше играла някоя видео игра, или гледала филм от поредицата Resident Evil, щеше да знае, че пандемия от Ебола е повече от възможна.

    Коментиран от #8

    10:25 21.05.2026

  • 2 Баба радка

    8 0 Отговор
    Е толкова възрастна че може и да не помни как се вари боб.

    10:32 21.05.2026

  • 3 Чили

    4 0 Отговор
    И как така всички вирусолози са в четвъртата възраст пък досега никакъв вирус не са пипнали?

    10:33 21.05.2026

  • 4 Хахо

    2 0 Отговор
    Да си гледа пенЦията, стига е плашила хората

    10:38 21.05.2026

  • 5 Мъpcyла

    3 0 Отговор
    Ох, котьоо, не само от хантавируса, но и от еболата ще направя пари.

    10:42 21.05.2026

  • 6 факуса

    2 1 Отговор
    тез идиоти демократите всички ни ще затрият за да оцелеят

    10:50 21.05.2026

  • 7 няма да се размине

    2 0 Отговор
    Трибунал, Трибунааал.....

    10:51 21.05.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    как ще играеш западни игри бе? само ТЕТРИС

    Коментиран от #9

    11:02 21.05.2026

  • 9 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Поредицата е японска.

    11:04 21.05.2026

  • 10 СЗО

    0 0 Отговор
    Няма да пипнеш ебола ако два пъти си се убола.

    11:04 21.05.2026