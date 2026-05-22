Милотинова: Пускаме въпросници към общините за избор на град за „Евровизия 2027“

22 Май, 2026 16:34 811 36

  милена милотинова
  домакинство
  евровизия

Има изисквания, които по стандарт трябва да се покрият. Ние ще вървим по стандарта, който видяхме във Виена

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изключително благодарна съм за тази подкрепа, която получавам за следващото домакинство на „Евровизия 2027“. Това каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

И уточни, че подкрепата не е само финансова. „Подкрепата е логистична, инфраструктурна – подкрепа във всяка една област“, съобщи Милотинова.

Директорът на БНТ отбеляза, че се набелязват първи стъпки за провеждането на „Евровизия 2027“. Тя категорично заяви, че все още не е избран град, в който да се проведе конкурсът. „Има изисквания, които по стандарт трябва да се покрият. Ние ще вървим по стандарта, който видяхме във Виена. Ще пуснем въпросници, които ще изпратим към общините“, допълни Милена Милотинова.

По думите ѝ, изискванията са за зала с най-малко 10 000 души вместимост, трябва да има големи площи за пресцентрове и улеснение на журналистите, трябва да има свободни площи за артистите и техните екипи, трябва да има площи за прически и грим и други.

„Ще имаме много строга подкрепа за финансирането. Библията, по която вървим, е 200 страници и в момента се превежда и обработва. Тя ще се даде на общините, за да се запознаят с изискванията“, заключи тя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 3 Отговор
    Еврейката Милена Милотинова ще гласува за Тел авив.

    Коментиран от #8, #36

    16:36 22.05.2026

  • 2 Сталин

    20 4 Отговор
    Значи държавата потъва а тези негодници ни занимават с Бангаранга

    16:38 22.05.2026

  • 3 айде спрете се

    18 3 Отговор
    държавата умира

    16:38 22.05.2026

  • 4 Милотинова

    10 3 Отговор
    Въпросник кой град дава най голям рушвет

    16:38 22.05.2026

  • 5 айде на пангара

    8 2 Отговор
    Кой иска да е сборище?
    Който, разбира - тука се спира!!
    Улица Оборище - пе..... сборище

    16:40 22.05.2026

  • 6 Сталин

    11 1 Отговор
    Цървулите най накрая откриха и липсващия си ген -бангаранга,сега генома на цървулите е пълен,ген прасе 50% защото живеят в кал и мръсотия,ген тикви -25% и ген бангаранга -25%

    16:40 22.05.2026

  • 7 Родина

    15 4 Отговор
    И всичко се прави не за България. Прави се
    за фирмата на Армутлиева .

    16:41 22.05.2026

  • 8 Сталин

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да и сега кошерните ууроди ще откраднат още 100 милиона от тия извращения на Евровизия,а гоuте да бачкат и плащат данъци

    16:41 22.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 един бърз въпрос

    11 3 Отговор
    Кое ще се случо първо?
    Войната
    Или
    Евровизия
    Ще излъчват ли Евровизия от линията на фронта?

    16:47 22.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Буревестников

    8 0 Отговор
    ...и на десетте,града,най-големи мераклии да им построите по ОЩЕ ЕДИН МОЛ !

    16:51 22.05.2026

  • 14 2026: БАНГАРАНГА. 2027: ГАНГ(А)БАНГ(А).

    4 2 Отговор
    2026: БАНГАРАНГА.
    2027: ГАНГ(А)БАНГ(А).

    Коментиран от #29

    16:51 22.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пустиня(к)

    6 1 Отговор
    Кошлуков кво бачка? Айде за еврейката нема а питам, оние са ясни, ми пандизара кво мое да праи?

    16:55 22.05.2026

  • 17 Ха,ха

    6 1 Отговор
    Аз викам да ни представлява Сашка Васева.

    16:55 22.05.2026

  • 18 О-ле-ле... и тази неадекватница.

    9 1 Отговор
    Първото условие е залата: тот седящи места + пресцентър + гримьорни и сервизни помещения + места за настаняване и ресторанти... При наличието на тези условия - може да се оценява всичко останало.
    В България има само една зала и тя е в София. (Бургас не може да построи една зала вече 15 години)

    16:57 22.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор
    Сред кандидатите са Малко Търново и Мелник🤔❗
    Щели да построят зала и летище😀

    17:01 22.05.2026

  • 21 СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА

    8 0 Отговор
    Бе изчезвай с твоята евро.г.ейска еврейска визия ма дърта комунистке .Европа блокира това ционистко предаване а тая само за това мисли

    17:16 22.05.2026

  • 22 Пенчо

    5 0 Отговор
    Пак глупости и демагогия!

    17:17 22.05.2026

  • 23 СЛЪНЧАКА

    2 1 Отговор
    Има всичко.
    Залата в Бургас или нова такава в Слънчака.

    17:27 22.05.2026

  • 24 ЕТО КОЙ СПЕЧЕЛИ ОТ БАНГАРАНГАТА

    7 1 Отговор
    СПЕЧЕЛИХА ХИЕНИТЕ КОИТО ВЕДНАГА УСЕТИХА КЪДЕ ИМА ПАРИ ЗА ГЕПЕНЕ - ВСИЧКИ СА СЪС СНИМКИТЕ СИ ДНЕС ТЪДЯВА И ВЕЧЕ РАБОТЯТ ПО ВЪПРОСА ! ОВЦЕТЕ НЕКА СЕ РАДВАТ И ДА БЛЕЯТ ........... ДОКАТО ДОЙДЕ ВРЕМЕ ДА ГИ ОСТРИЖАТ ИЛИ ЗАКОЛЯТ !

    17:31 22.05.2026

  • 25 С простотии

    5 0 Отговор
    се занимавате. Бангирангите ли са във фокуса на обществените очаквания!

    17:37 22.05.2026

  • 26 Емигрант

    12 0 Отговор
    Ей побъркахте се с този некачествен конкурс за пеене ? Който не е участвал той не е спечелил това никому ненужно песенно надпяване ! Пари нямате, теглите заеми, пътища нямате, градовете ви са като бомбардирани извън центровете, кал, мръсотия и всякаква друга ццигания, кому е нужна такава излагация ? Опитайте да ограмотите народа, да го цивилизовате, а не като чаклгари да си показвате простащините ! Искате да покажете на Европа и третия свят, че освен мизерия в абългария се живее и в мръсотия ? Народа на никоя европейска цивилизована държава не следеше това песнопеене по ТВ, предпочитали са хората други предавания, така са съобщили агенциите които се занимават с гледаемостта за различните продукции ! Не харчете пари за глупости, а се занимавайте с икономиката си !

    17:41 22.05.2026

  • 27 Минавам само

    4 0 Отговор
    да повъpнa с кеф! 🤮🤮🤮

    17:43 22.05.2026

  • 28 Провинцилаист

    7 0 Отговор
    Сороcтинова, дръжте си пeерaстиитe в скапанaта София!

    17:44 22.05.2026

  • 29 2026: БАНГАРАНГА. 2027: ГАНГ(А)БАНГ(А).

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "2026: БАНГАРАНГА. 2027: ГАНГ(А)БАНГ(А).":

    2026: БАНГАРАНГА.
    2027: ГАНГ(А)БАНГ(А).

    17:50 22.05.2026

  • 30 Куку-ригу

    5 0 Отговор
    Боза от канала на кенефа!

    17:50 22.05.2026

  • 31 Предлагам на тази

    5 0 Отговор
    кукумявка да включи Шумен, там се говори на три езика, предимно турски, след него цигански и тук-там много твърд ограничен български, като предимно се използват всичките "ма", "ко ма", "ма-ма-та" и май се изчерпах ?

    17:58 22.05.2026

  • 32 Анонимен

    3 1 Отговор
    Парите за изпълнението на тези 200 стр. изисквания от данъци или от нов заем ще дойдат?

    17:58 22.05.2026

  • 33 Емигрант

    2 0 Отговор
    Пак да ви повторя тук, че все повече затъвате умствено за което най-голям принос имат медиите с антуражът си от калпави и нищо не струващи журналя, на които разбира се не е нужен мозък, защото са зависими и под строг контрол, пример : - колко медии отразиха спечеления СВЕТОВЕН конкурс за ученици и младежи на тема "НАУКА И ИНЖЕНЕРСТВО" от БЪЛГАРЧЕ ? Някоя медия назова ли му името ? СВЕТОВЕН !!! Това кадърно дете ще бъде съвсем право след няколко години да се омете от България за да бъде в полза на развита нация, а вие ще си останете с "банга-мманга" и шоутата на разни смешници със самонадценени умствени възможности и мизерията разбира се ! "Хляб и зрелища" - това сте вие в тази кочина на корупцията !

    18:11 22.05.2026

  • 34 567

    3 0 Отговор
    Ще потрошат грешни народни пари за джендърски конкурс.

    18:18 22.05.2026

  • 35 Алло

    1 0 Отговор
    Скрий се. Никаква евровизия.

    18:22 22.05.2026

  • 36 Софийски селянин,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не е еврейка,по скоро от наследниците на Хан Крумовите българи,по мургавите...

    18:26 22.05.2026

