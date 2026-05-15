Кардиолог сподели 2 лесни стъпки за овладяване на високия холестерол

Холестеролът често се възприема като една от основните заплахи за здравето, особено заради връзката му със сърдечносъдовите заболявания. Специалистите обаче подчертават, че веществото не е изцяло вредно и всъщност изпълнява важни функции в организма, включително участие в производството на хормони, витамин D и клетъчни мембрани.

Кардиологът д-р Джак Улфсън от Аризона, който има над 25 години професионален опит, коментира темата в публикация в Instagram на 12 май. По думите му доброто здраве не означава холестеролът да бъде сведен до нула, а да се поддържат оптимални стойности според индивидуалното състояние на организма.

Слънце

Според специалиста един от естествените начини за поддържане на здравословни нива на холестерола е редовното излагане на слънчева светлина. Той обяснява, че UVB лъчите подпомагат превръщането на холестерола във витамин D.

„Когато сте на слънце, UVB лъчите превръщат холестерола във витамин D. Нивата на витамин D се повишават, а холестеролът естествено се нормализира“, посочва д-р Улфсън.

Грижа за черния дроб

Втората препоръка на кардиолога е свързана със здравето на черния дроб — органът, който играе ключова роля в разграждането и регулирането на холестерола.

„Пречистете и възстановете черния дроб. Първата стъпка е да се ограничат токсините, които го увреждат. Когато черният дроб функционира добре, организмът разполага с повече LDL рецептори, които извеждат старите LDL частици от кръвообращението. Така нивата на LDL спадат по естествен път“, обяснява той.

Д-р Улфсън подчертава, че целта не е организмът да спре да произвежда холестерол, а да се постигне здравословен баланс. Той допълва, че излагането на слънце и поддържането на добро чернодробно здраве могат да бъдат част от естествен подход за контрол на холестерола без медикаменти.

Медицинските специалисти напомнят, че холестеролът се разделя на няколко основни вида. Според информация на Cleveland Clinic при стандартно изследване на липидния профил се проследяват общият холестерол, LDL, HDL и VLDL.

LDL, или липопротеин с ниска плътност, е известен като „лош“ холестерол, тъй като при високи стойности допринася за натрупване на плаки по стените на артериите. VLDL също се свързва с повишен риск при прекомерни количества.

HDL, или липопротеин с висока плътност, се определя като „добър“ холестерол, защото подпомага извеждането на излишния холестерол от организма и намалява риска от атеросклероза.

Според кардиолози и здравни организации поддържането на ниски стойности на LDL и по-високи нива на HDL остава един от ключовите фактори за превенция на инфаркт, инсулт и други сърдечносъдови заболявания.

Специалистите подчертават, че освен генетичните фактори, върху нивата на холестерола влияние оказват храненето, физическата активност, телесното тегло, тютюнопушенето, алкохолът и хроничният стрес. Сред препоръчваните мерки за поддържане на добър липиден профил са балансираното хранене, редовното движение, ограничаването на преработените храни и периодичните профилактични изследвания.