В Япония съобщиха за 20 смъртни случая при пациенти, приемащи Tavneos

Японската фармацевтична компания Kissei Pharmaceutical съобщи за 20 смъртни случая при пациенти, приемащи Tavneos за лечение на васкулит.

Компанията подчерта, че причинно-следствена връзка с лекарството не е установена във всички случаи. Поради установените случаи на тежко чернодробно увреждане, компанията призова здравните заведения да се въздържат от предписване на лекарството на нови пациенти. Компанията също така подчерта, че се консултира с японското Министерство на здравеопазването относно настоящата ситуация.

Според Kissei Pharmaceutical, приблизително 8 500 пациенти в Япония са получили лекарството от пускането му на пазара през 2022 г. Пациентите, които вече получават лечение, се съветват да се информират за рисковете от чернодробно увреждане и да обмислят алтернативни възможности за лечение, въпреки че първоначално чернодробното увреждане е посочено като сериозен страничен ефект.

Лекарството е разработено от американската компания ChemoCentryx, дъщерно дружество на Amgen. На 27 април Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) обяви намерението си да отмени регистрацията на лекарството в САЩ поради неточна информация в регистрационното досие и опасения относно неговата ефективност.