Спасиха живота на мъж чрез сърдечна операция по метода на Тайрън Дейвид

Момчил е на 60 г. Преди 7 години посещава профилактичен преглед при кардиолог, по време на който се установява дилатация (разширяване) на възходящата аорта на сърцето (болестно състояние, при което диаметърът на съда надвишава 40 мм.). Състоянието крие риск от животозастрашаваща дисекация (разкъсване) на аортата, поради което се налага редовно проследяване от кардиолог.

При последната консултация със специалист мъжът разбира, че аневризмата е нараснала и е с диаметър над 55 мм., което изисква задължително оперативно лечение. Посещава д-р Виктория Найденова, специалист по кардиология в АСК ДКЦ Токуда, която го насочва към провеждане на коронарна артериография, която извършва проф. Валери Гелев, началник на Клиника по кадриология в АСК УМБАЛ Токуда.

След обсъждане на случая от #HeartTeam се взима решение, че операцията ще се извърши по метода Тайрън Дейвид (заместване на корена на аортата със съхраняване на собствената аортна клапа).

„Чрез операцията успяваме да запазим аортната клапа на пациента. По този начин предотвратяваме много потенциални усложнения. В основата на нашата работа е да се стремим към запазване на клапата при всеки един пациент, ако разбира се това е възможно. Операцията по метода Тайрън Дейвид е сложна, но изключително щадяща за пациентите, като нашият екип има много голям опит в извършването ѝ.“, споделя проф. Димитър Николов, началник на Клиника по кардиохирургия в АСК УМБАЛ Токуда.

Момчил се възстановява от хирургичната интервенция много бързо.

„Останах в болницата 4-5 дни след операцията, след което се прибрах вкъщи и около месец и половина носих колан, но можех да правя всичко без тежки физически натоварвания и не трябваше да вдигам тежко. Доволен съм от всичко, работата на екипите беше абсолютно професионална и към днешна дата нямам никакви проблеми.“, споделя мъжът.

Екипът на проф. Николов въвежда за първи път в страната ни метода за съхранение на нативната клапа (Тайрън Дейвид), като в подходящите случаи е въведена и утвърдена методика за извършване на операцията, чрез минимално инвазивен достъп (J стернотомия).

„Методът на Тайрън Дейвид цели да запази нативната клапа на пациента, чрез извършване на реконструктивна пластика на аортната клапа. По този начин възстановяваме естествената хемодинамика и избягваме всички негативи от протезирането на аортната клапа и съпътстващото тежко медикаментозно лечение. Хирургичното лечение за клапно съхраняване при пациенти със заболявания на аортната клапа е изключително трудна и комплексна задача, представляваща предизвикателство за целия екип. За да се постигнат необходимите резултати се изисква да бъде създаден „отбор“ от добре обучени и сработени кардиохирурзи, анестезиолози и медицински сестри.“, споделя проф. Николов.

През 2013 г. Клиниката по кардиохирургия на АСК УМБАЛ Токуда основа своята самостоятелна програма за реконструкция на аортна клапа, съобразена с международните стандарти и практики в тази област. По този начин предоставя най-съвременните операции за лечение на своите пациенти.

Oперацията на Дейвид е една от най-предизвикателните в съвременната кардиохирургия. Тя изисква висока хирургична експертиза и се прилага в ограничен брой центрове в Европа. Методът осигурява дългосрочна стабилност и е особено подходящ за пациенти в активна възраст, които искат да продължат живота си без физически ограничения.