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Гуардиола с емоционално послание към Сити след историческото решение

Гуардиола с емоционално послание към Сити след историческото решение

30 Септември, 2026 18:16 510 1

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  • финансовите правила-
  • висшата лига-
  • разследване

Бившият треньор на „гражданите“ подкрепи ръководството и феновете след решението на Висшата лига за сериозни финансови нарушения

Гуардиола с емоционално послание към Сити след историческото решение - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Пеп Гуардиола публично застана зад Манчестър Сити, след като клубът беше признат за виновен по всички обвинения, свързани със сериозни нарушения на финансовите правила на Висшата лига за периода от сезон 2009/10 до 2017/18. Независима комисия установи и нарушения по повечето обвинения за липса на съдействие на клуба при разследването.

Манчестър Сити категорично отхвърля заключенията на комисията и възнамерява да обжалва решението. Клубът разполага до 2 октомври, за да упражни правото си на обжалване, а отделно предстои да бъдат определени евентуалните санкции.

Гуардиола, който напусна Сити след края на миналия сезон, използва социалните си мрежи, за да изрази подкрепата си към клуба. „Искам всеки фен на Манчестър Сити по света да знае, че съм тук – повече от всякога. Винаги съм бил и винаги ще бъда зад моя клуб, моя собственик, моя председател, Феран, играчите, щаба и вас, нашите уникални привърженици“, написа испанецът.

„Нека бъда ясен: ще преминем през това заедно. Обичам ви всички“, добави Гуардиола. По време на десетгодишния си престой начело на Сити той спечели 20 големи трофея, включително шест титли на Англия и Шампионската лига през сезон 2022/23.


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  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Най-накрая да има възмездие,а не справедливост,за жалкото отборче Ман.Шити и измисления испанец

    18:43 30.09.2026

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