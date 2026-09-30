ВМРО кани Мицкоски на посрещането на тленните останки на цар Самуил в София

Красимир Каракачанов - председател на ВМРО и бивш вицепремиер и министър на отбраната, по чието време беше подписан Договорът за приятелство между Северна Македония и България, покани македонския премиер и председател на македонската управляваща партия ДПМНЕ Християн Мицкоски да присъства на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил, което ще се състои на 3 октомври в София.

Според него участието на македонския министър-председател в тази церемония би имало особено значение - не само като знак на уважение към една от най-значимите личности в общата ни средновековната история, но и като възможност да бъде потвърден ангажиментът на България и РСМ към добросъседство, уважение към историческата памет и изпълнение на поетите между двете държави ангажименти с Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 1 август 2017 г.

ВМРО прилага и пълния текст на поканата до Християн Мицкоски:

Уважаеми г-н Мицкоски,

На 3 октомври 2026 г. (събота) тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати в София и използвам възможността да Ви поканя да присъствате на тържественото събитие по полагане на костите на великия български владетел в родния му град.

Смятам, че Вашето присъствие на тази церемония би имало особено значение - не само като знак на уважение към една от най-значимите личности в общата ни средновековната история, но и като възможност да бъде потвърден ангажиментът на Република България и Република Северна Македония към добросъседство, уважение към историческата памет и изпълнение на поетите между двете държави ангажименти с Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 1 август 2017 г.

В рамките на работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси, създадена в изпълнение на Договора от 2017 г., беше постигнато съгласие цар Самуил да бъде сред историческите личности от общата история на Република България и Република Северна Македония, които да бъдат съвместно чествани.

Тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил ще се проведе тази събота (3 октомври) от 12:30 часа на площад "Княз Александър I" пред княжеския дворец в София. Оттам с шествие ще изпратим великия владетел на българите до църквата "Света София" в последния му път.