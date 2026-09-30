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ВМРО кани Мицкоски на посрещането на тленните останки на цар Самуил в София

ВМРО кани Мицкоски на посрещането на тленните останки на цар Самуил в София

30 Септември, 2026 18:11 579 18

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Участието на македонския премиер щяло да е възможност да бъде потвърден ангажиментът на България и РСМ към добросъседство и уважение към историческата памет

ВМРО кани Мицкоски на посрещането на тленните останки на цар Самуил в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Красимир Каракачанов - председател на ВМРО и бивш вицепремиер и министър на отбраната, по чието време беше подписан Договорът за приятелство между Северна Македония и България, покани македонския премиер и председател на македонската управляваща партия ДПМНЕ Християн Мицкоски да присъства на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил, което ще се състои на 3 октомври в София.

Според него участието на македонския министър-председател в тази церемония би имало особено значение - не само като знак на уважение към една от най-значимите личности в общата ни средновековната история, но и като възможност да бъде потвърден ангажиментът на България и РСМ към добросъседство, уважение към историческата памет и изпълнение на поетите между двете държави ангажименти с Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 1 август 2017 г.

ВМРО прилага и пълния текст на поканата до Християн Мицкоски:

Уважаеми г-н Мицкоски,

На 3 октомври 2026 г. (събота) тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати в София и използвам възможността да Ви поканя да присъствате на тържественото събитие по полагане на костите на великия български владетел в родния му град.

Смятам, че Вашето присъствие на тази церемония би имало особено значение - не само като знак на уважение към една от най-значимите личности в общата ни средновековната история, но и като възможност да бъде потвърден ангажиментът на Република България и Република Северна Македония към добросъседство, уважение към историческата памет и изпълнение на поетите между двете държави ангажименти с Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 1 август 2017 г.

В рамките на работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси, създадена в изпълнение на Договора от 2017 г., беше постигнато съгласие цар Самуил да бъде сред историческите личности от общата история на Република България и Република Северна Македония, които да бъдат съвместно чествани.

Тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил ще се проведе тази събота (3 октомври) от 12:30 часа на площад "Княз Александър I" пред княжеския дворец в София. Оттам с шествие ще изпратим великия владетел на българите до църквата "Света София" в последния му път.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 10 Отговор
    Данайците ни пробутаха някакви кости.А ние даваме цялата военна плячка от Първата световна война.Стотици килограми злато и сребро.Кой е прецакан

    Коментиран от #4, #6, #7

    18:13 30.09.2026

  • 2 Овчар

    0 5 Отговор
    Грешка , вече от Македония трябва да се канят албански представители , те стават все по силни и след няколко години ще диктуват правилата там..! Всичко в Македония включително и парите им е написано на двата езика , албански и македонски..!
    .

    18:14 30.09.2026

  • 3 В торбичка

    3 2 Отговор
    Била...

    18:16 30.09.2026

  • 4 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Някой, неща са по цени от злато и сребро, ти не можеш да го разбереш...... Но, питай македонците!!!

    18:17 30.09.2026

  • 5 Краси

    0 0 Отговор
    е самуилов потомък!Да се сравни ДНК!

    18:17 30.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дет няма да е

    0 0 Отговор
    Евентуално посрещане на Самуил в София от Мицкоски ще е абсолютен автогол .Това би означавало да признае принадлежността на царя към бугарите.

    18:25 30.09.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    ваеводите са му бръкнали дълбоко :D :D

    18:27 30.09.2026

  • 10 Нищо общо няма

    3 0 Отговор
    Разкрачанов с македонската кауза!

    18:31 30.09.2026

  • 11 Мдаа

    0 1 Отговор
    Държави се появяват и изчезват, граници се променят, затова находките трябва да си остават там, където са открити и да принадлежат на държавата, в чиито граници са артефактите.Но византийците са хитри, изтъргуваха едни кости, без историческа стойност за тях с цели 48 броя църковни утвари.Не, че и те имат някаква стойност, ама всеки е луд посвоему.

    18:32 30.09.2026

  • 12 Агент Иван

    0 0 Отговор
    работи за Гундяев!

    18:33 30.09.2026

  • 13 Да , бе

    0 0 Отговор
    И той ще приеме покана от агент Иван ?

    18:33 30.09.2026

  • 14 Щяхме да върнем тленните останки

    1 0 Отговор
    на Самуил в Охрид, където действително им е мястото, ако северните македонци нямаха претенции, че Самуил е македонски цар! Българите са наясно, че териториите на държавите се менят през вековете и особено на Балканите днешните граници не отговарят на историческите.

    Българите нямаше да имат проблем с това, че ще ходят до Охрид да се поклонят на българския цар Самуил.

    Както нямат претенции да идат до Атон да е поклонят на българската История славянобългарска.

    Но при положение, че северните македонци крадат българска история, за да се легитимират днес, решението на Гърция е много силно изразено ПРИЯТЕЛСКО и трябва да се подкрепя с благодарност.

    18:33 30.09.2026

  • 15 Капейчо

    0 0 Отговор
    Интересно, дори Шкембе войвода не знае какво сме дали, но ти знаеш. Както вече ти казаха, има по-важни неща от пари и злато. Това е нашата памет. Тленните останки на цар Фердинанд също са тука, независимо колко спорна фигура е бил той. Един народ без история е нищо.

    18:36 30.09.2026

  • 16 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    А да си носи ли торбичка за кокалите или ще му дадем от тук?

    18:36 30.09.2026

  • 17 Цар Самуил

    1 0 Отговор
    умира в Преспа, Гърция и е погребан в храма Св.Ахил също в Гърция.
    Това, че Гърция решава да премести костите му в България по никакъв начин не засяга Северна Македония.
    Решението е политическо след преговори между двете страни.

    18:39 30.09.2026

  • 18 Тоз

    0 0 Отговор
    Как се беше опикал като стреляше бидейки министър. Егапи резила.

    18:40 30.09.2026

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