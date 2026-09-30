ВМРО кани Мицкоски на посрещането на тленните останки на цар Самуил в София

Красимир Каракачанов - председател на ВМРО и бивш вицепремиер и министър на отбраната, по чието време беше подписан Договорът за приятелство между Северна Македония и България, покани македонския премиер и председател на македонската управляваща партия ДПМНЕ Християн Мицкоски да присъства на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил, което ще се състои на 3 октомври в София.
Според него участието на македонския министър-председател в тази церемония би имало особено значение - не само като знак на уважение към една от най-значимите личности в общата ни средновековната история, но и като възможност да бъде потвърден ангажиментът на България и РСМ към добросъседство, уважение към историческата памет и изпълнение на поетите между двете държави ангажименти с Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 1 август 2017 г.
ВМРО прилага и пълния текст на поканата до Християн Мицкоски:
Уважаеми г-н Мицкоски,
На 3 октомври 2026 г. (събота) тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати в София и използвам възможността да Ви поканя да присъствате на тържественото събитие по полагане на костите на великия български владетел в родния му град.
Смятам, че Вашето присъствие на тази церемония би имало особено значение - не само като знак на уважение към една от най-значимите личности в общата ни средновековната история, но и като възможност да бъде потвърден ангажиментът на Република България и Република Северна Македония към добросъседство, уважение към историческата памет и изпълнение на поетите между двете държави ангажименти с Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 1 август 2017 г.
В рамките на работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси, създадена в изпълнение на Договора от 2017 г., беше постигнато съгласие цар Самуил да бъде сред историческите личности от общата история на Република България и Република Северна Македония, които да бъдат съвместно чествани.
Тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил ще се проведе тази събота (3 октомври) от 12:30 часа на площад "Княз Александър I" пред княжеския дворец в София. Оттам с шествие ще изпратим великия владетел на българите до църквата "Света София" в последния му път.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #6, #7
18:13 30.09.2026
2 Овчар
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18:14 30.09.2026
3 В торбичка
18:16 30.09.2026
4 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Някой, неща са по цени от злато и сребро, ти не можеш да го разбереш...... Но, питай македонците!!!
18:17 30.09.2026
5 Краси
18:17 30.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дет няма да е
18:25 30.09.2026
9 ДрайвингПлежър
18:27 30.09.2026
10 Нищо общо няма
18:31 30.09.2026
11 Мдаа
18:32 30.09.2026
12 Агент Иван
18:33 30.09.2026
13 Да , бе
18:33 30.09.2026
14 Щяхме да върнем тленните останки
Българите нямаше да имат проблем с това, че ще ходят до Охрид да се поклонят на българския цар Самуил.
Както нямат претенции да идат до Атон да е поклонят на българската История славянобългарска.
Но при положение, че северните македонци крадат българска история, за да се легитимират днес, решението на Гърция е много силно изразено ПРИЯТЕЛСКО и трябва да се подкрепя с благодарност.
18:33 30.09.2026
15 Капейчо
18:36 30.09.2026
16 ха, ха, ха...
18:36 30.09.2026
17 Цар Самуил
Това, че Гърция решава да премести костите му в България по никакъв начин не засяга Северна Македония.
Решението е политическо след преговори между двете страни.
18:39 30.09.2026
18 Тоз
18:40 30.09.2026