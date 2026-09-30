Татяна Дончева за Илиян Филипов: Да имаш транспортна фирма с големи обороти има своите рискове

Чувала съм за Илиян Филипов, защото в последните избори моят избирателен район беше Пловдив. Той притежава най-голямата транспортна фирма и има много сериозно присъствие и в строителния бизнес. За Пловдив това е много влиятелен човек. Бил е свързан с ГЕРБ и ДПС и Пеевски преди това, а сега - с управляващите, което е характерно за българския бизнес. Това каза в интервю за предаването “Лице в лице” по бТВ Татяна Дончева - политик и адвокат по наказателно право.

“За версиите - не мога да кажа нищо. Виждам, че пловдивското МВР работи на високи обороти като за подобен род престъпление. Направи ми впечатление, че хората, които даваха пресконференцията сутринта, бяха твърде притеснени. Окръжната прокурорка откровено заекваше, когато говореше. Бяха много обрани в тезите. Аз не мога да кажа нищо повече от хората, които правят огледите и гледат материалите от камерите”, добави тя.

Водещата на предаването Цветанка Ризова цитира писмото от Илиян Филипов от 24-ти март 2025 г., в което покойният нарича Пловдив “феодален град” и казва, че е възможно да му се случи нещо. “Дори сочи един от другите крупни бизнесмени като свой враг в Пловдив”, добави журналистът.

В отговор на това Дончева заяви: “Аз ви казах какво мисля. Трябва да има не просто конфликт. Трябва да има неразрешим такъв, а те биха могли да си го разрешат с присъствието в една или друга власт. Очевидно Пеевски не е в състояние в момента да се занимава успешно с подобни неща. Той трябва да се покрие. Не е достатъчно нито да изгониш някого от стадиона на “Ботев”, каквато също версия има. В “Афера” видях напомнянки от 2025 г. За едни лица, които са изчезнали и братята Лебешковски са били разследвани като убитият и неговият съдружник в друго дружество са били часове наред в полицията и колегата Демерджиев е поел защитата им. След това братята Лебешковски бяха пуснати на практика с много символични мерки за неотклонение, което звучеше малко странно. Досега май не са намерени момчетата, които са изчезнали. Братята Лебешковски навремето бяха в групата на “Наглите” и бяха осъдени по делото срещу “Наглите”. Да имаш транспортна фирма с големи обороти, с покриване на големи разстояния по всички точки на континента и съседните континенти носи рискове. Не мога да кажа кой и какво е карал”.

“Като адвокат и като човек, който е бил бивш прокурор държа на основните на професионалната етика. Един адвокат е длъжен да поеме защитата така, както лекар е длъжен да поеме лечението на пациент. Ако някой има забележки срещу Иван Демерджиев като адвокат на убития и на неговия съдружник Боснешки, нека извади тези неща и тогава да иска оставката му. Ако обаче я иска просто защото като адвокат е поел защитата на едно задържано лице, това са неща извън правилата”, коментира още политикът. Тя подчерта, че е изключително нередно да се поставя знак за равенство между адвокат и неговия клиент.

“Смятам, че ерата Цацаров свърши, нищо че той е доста сериозно влиятелен върху сегашното управление”, продължи Татяна Дончева.

По думите ѝ бившият главен прокурор упражнява това си влияние чрез министъра на правосъдието. “Двамата са близки. Той е кадър на Цацаров. Хубаво е това да се знае публично. Цацаров е посочил правосъдния министър. И през масонската ложа “Слънце Ориент” има достатъчно влияние върху сегашното управление. Това влияние ще бъде и върху Висшия съдебен съвет”, коментира Дончева.

На въпрос относно избора на нов главен прокурор и намеренията на “Прогресивна България” за действия по този казус, тя обясни: “ПБ няма нужда да има никакво намерение. Там работят като военно подразделение. Намерението, желанието и разбирането на тези, които са ръководени, няма никакво значение за живота. Те имат значение само като бройка: ще гласуват, каквото им кажат. Ръководството е Румен Радев, Копринков, ген. Стоименов и още един двама. Тия, дето ръководят парламентарната група, са панделки”, коментира Дончева.

Тя даде оценка и на предизборната кампания за президентските избори. Според нея единственият човек от списъка с кандидати, който може да представлява България “елегантно, смислено и умно”, е Илияна Йотова.