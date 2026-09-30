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Татяна Дончева за Илиян Филипов: Да имаш транспортна фирма с големи обороти има своите рискове

Татяна Дончева за Илиян Филипов: Да имаш транспортна фирма с големи обороти има своите рискове

30 Септември, 2026 18:15 994 18

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Румен Радев няма желание да прави съдебна реформа

Татяна Дончева за Илиян Филипов: Да имаш транспортна фирма с големи обороти има своите рискове - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чувала съм за Илиян Филипов, защото в последните избори моят избирателен район беше Пловдив. Той притежава най-голямата транспортна фирма и има много сериозно присъствие и в строителния бизнес. За Пловдив това е много влиятелен човек. Бил е свързан с ГЕРБ и ДПС и Пеевски преди това, а сега - с управляващите, което е характерно за българския бизнес. Това каза в интервю за предаването “Лице в лице” по бТВ Татяна Дончева - политик и адвокат по наказателно право.

“За версиите - не мога да кажа нищо. Виждам, че пловдивското МВР работи на високи обороти като за подобен род престъпление. Направи ми впечатление, че хората, които даваха пресконференцията сутринта, бяха твърде притеснени. Окръжната прокурорка откровено заекваше, когато говореше. Бяха много обрани в тезите. Аз не мога да кажа нищо повече от хората, които правят огледите и гледат материалите от камерите”, добави тя.

Водещата на предаването Цветанка Ризова цитира писмото от Илиян Филипов от 24-ти март 2025 г., в което покойният нарича Пловдив “феодален град” и казва, че е възможно да му се случи нещо. “Дори сочи един от другите крупни бизнесмени като свой враг в Пловдив”, добави журналистът.

В отговор на това Дончева заяви: “Аз ви казах какво мисля. Трябва да има не просто конфликт. Трябва да има неразрешим такъв, а те биха могли да си го разрешат с присъствието в една или друга власт. Очевидно Пеевски не е в състояние в момента да се занимава успешно с подобни неща. Той трябва да се покрие. Не е достатъчно нито да изгониш някого от стадиона на “Ботев”, каквато също версия има. В “Афера” видях напомнянки от 2025 г. За едни лица, които са изчезнали и братята Лебешковски са били разследвани като убитият и неговият съдружник в друго дружество са били часове наред в полицията и колегата Демерджиев е поел защитата им. След това братята Лебешковски бяха пуснати на практика с много символични мерки за неотклонение, което звучеше малко странно. Досега май не са намерени момчетата, които са изчезнали. Братята Лебешковски навремето бяха в групата на “Наглите” и бяха осъдени по делото срещу “Наглите”. Да имаш транспортна фирма с големи обороти, с покриване на големи разстояния по всички точки на континента и съседните континенти носи рискове. Не мога да кажа кой и какво е карал”.

“Като адвокат и като човек, който е бил бивш прокурор държа на основните на професионалната етика. Един адвокат е длъжен да поеме защитата така, както лекар е длъжен да поеме лечението на пациент. Ако някой има забележки срещу Иван Демерджиев като адвокат на убития и на неговия съдружник Боснешки, нека извади тези неща и тогава да иска оставката му. Ако обаче я иска просто защото като адвокат е поел защитата на едно задържано лице, това са неща извън правилата”, коментира още политикът. Тя подчерта, че е изключително нередно да се поставя знак за равенство между адвокат и неговия клиент.

“Смятам, че ерата Цацаров свърши, нищо че той е доста сериозно влиятелен върху сегашното управление”, продължи Татяна Дончева.

По думите ѝ бившият главен прокурор упражнява това си влияние чрез министъра на правосъдието. “Двамата са близки. Той е кадър на Цацаров. Хубаво е това да се знае публично. Цацаров е посочил правосъдния министър. И през масонската ложа “Слънце Ориент” има достатъчно влияние върху сегашното управление. Това влияние ще бъде и върху Висшия съдебен съвет”, коментира Дончева.

На въпрос относно избора на нов главен прокурор и намеренията на “Прогресивна България” за действия по този казус, тя обясни: “ПБ няма нужда да има никакво намерение. Там работят като военно подразделение. Намерението, желанието и разбирането на тези, които са ръководени, няма никакво значение за живота. Те имат значение само като бройка: ще гласуват, каквото им кажат. Ръководството е Румен Радев, Копринков, ген. Стоименов и още един двама. Тия, дето ръководят парламентарната група, са панделки”, коментира Дончева.

Тя даде оценка и на предизборната кампания за президентските избори. Според нея единственият човек от списъка с кандидати, който може да представлява България “елегантно, смислено и умно”, е Илияна Йотова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НаБАБАфърчилото

    3 2 Отговор
    Дончева каза също , как Борисов е управлявал и казвал кой, къде ,какво ,как , кога и защо !
    Дори нареждал кой да е треньор на национала !

    18:24 30.09.2026

  • 2 свини

    13 1 Отговор
    Мафията започна разпределения за обществени поръчки с куршуми и мисля ,че още ще има !!Да му мислят двете

    18:24 30.09.2026

  • 3 Горски

    1 9 Отговор
    Чисто от любопитство, Кандев като цял живот е полицай, и се бие в гърдите, колко мутри опандизи? Чупи тъпомера,винаги като си отвори плювалника. Този тапир като изнудваше Картофа за 50% от бизнеса му, не лаеше толкова по мутрите. На този орангутан спешно трябва да му забранят от кризисния ПР на Петрохан да си отваря устата, че става страшно какви малоумщини ръси. Но пък всъщтност те ПеПе Дебилите са тотални малоумници и сигурно се разбират. Копринката сега ще си увеличи кортежните коли от 10 на 20 хахахаха ще бяга ли за дубай или някъде или радев ще го сложи дипломат на някоя страна да има що горе някаква защита! че работата видно няма да свърши само с това! И точния с парите в паника и то видна целия червен. Точния с парите отказал да се яви в парламента че трябваше да бъде изслушан заради имотите си! Намери причина убийството в пловдив! дали ще е сега или след няколко дена другата седмица няма значение! Ще му е приятно да чуе това което му готвят и как хора няма как да си вкарат имотите в регулация с години а той като ги купи веднага се получава.

    18:25 30.09.2026

  • 4 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    7 3 Отговор
    Квазимодото на БКП Дончева пак е пияна и не знае какво иска да каже! Естествено никой няма понятие от нейните дрънканици на кг

    18:25 30.09.2026

  • 5 авантгард

    2 0 Отговор
    А, сега пък убийство, вместо самоубийство от страх както уж било при едни други...
    Ха!

    18:25 30.09.2026

  • 6 "елегантно, смислено, умно"

    5 2 Отговор
    Ако беше вярно за йоца, тя нямаше девет години да стои до масона като вярно куче. Йоца го подкрепя безусловно, защото имат обща кауза. Дончева?!

    18:26 30.09.2026

  • 7 Кина

    5 0 Отговор
    На оборотните олигарси им пращат професионални килъри това е неписан закон..! Разкритите убийци в България са аматьори ликвидирали някой слаб играч..!

    18:28 30.09.2026

  • 8 Сталин

    4 0 Отговор
    Докога в България масони и ционисти ще са политици министри съдии и прокурори,тези бандити са държали клетва да работят за интересите на глобалната масонска мафия и това е против клетвата която тези бандити и негодници са давали като са ставали депутати,крайно време е всички тези видове мафия като масони Ротари клуб и ционисти да бъдат разтурени

    18:32 30.09.2026

  • 9 Дядо ви Курти от село пиперково

    4 2 Отговор
    И децата знаят, че Филипов беше поставено лице на тиквата и прасето, поръчката идва от тях.Следете пътя на парите.

    Коментиран от #13, #17

    18:33 30.09.2026

  • 10 Относно съдебната реформа

    1 0 Отговор
    Нов бардак със стари .урви не се прави.

    18:34 30.09.2026

  • 11 Много с траншове

    0 0 Отговор
    са ,,чували"....

    Коментиран от #16

    18:36 30.09.2026

  • 12 Радев каза

    0 0 Отговор
    че ще ликвидира олигарсите!

    18:37 30.09.2026

  • 13 насила дарител

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дядо ви Курти от село пиперково":

    Парите не пътуват ли към търбусите и чекмеджетата на тези двама ДЕБЕЛАЦИ с простАшки прякори ?

    18:37 30.09.2026

  • 14 Колко Струва Това ?

    1 0 Отговор
    Ако Е Предател !

    "Според нея единственият човек от списъка с кандидати, който може да представлява България “елегантно, смислено и умно”, е Илияна Йотова."

    Ако Е Предател !

    18:38 30.09.2026

  • 15 Защо я канят

    1 0 Отговор
    тази изкукала юристка- комунистка! През цялото време клюкарстваше и не каза нищо смислено!

    18:38 30.09.2026

  • 16 кумчо ВЪЛЧО

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Много с траншове":

    ..........чУвали или чувАли ?

    18:39 30.09.2026

  • 17 А майните

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дядо ви Курти от село пиперково":

    го свързват с пътя на копринката!?

    18:39 30.09.2026

  • 18 В Тази Разпрана Държава !

    1 0 Отговор
    Значение Имат !

    Само Фактите !

    А Не Тоето Мнение !

    Довело Тази Държава !

    До това !

    Дередже !

    18:40 30.09.2026

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