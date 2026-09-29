Високовъглехидратна диета може да намали биологична възраст само за четири седмици

Хранителен режим, богат на пълноценни въглехидрати и с относително ниско съдържание на мазнини, може да подобри показатели, използвани за оценка на биологичната възраст, само за четири седмици. Това показва австралийско изследване, публикувано в научното списание Aging Cell.

Учени от Университета в Сидни проследяват 104 души на възраст между 65 и 75 години. Участниците са разпределени в четири групи с различен баланс между мазнини и въглехидрати и различен дял на растителните и животинските източници на протеин.

Всички режими са базирани предимно на минимално преработени храни, а въглехидратите идват основно от пълнозърнести продукти, бобови растения, плодове и зеленчуци.

Най-силен ефект е отчетен при всеядния режим с повече въглехидрати и по-малко мазнини. При него около 14% от енергията идва от протеин, 28-29% от мазнини и приблизително 53% от сложни въглехидрати.

След четири седмици участниците в тази група показват средно около 3,5 години по-ниска изчислена биологична възраст спрямо началото на експеримента и в сравнение с групата на всеяден режим с повече мазнини.

Какво са яли участниците

Режимът не изключва животинските продукти. Млечни храни присъстват във всички групи, а при двата всеядни режима половината от протеина идва от животински и половината от растителни източници. При полувегетарианските режими около 70% от протеина е растителен.

Сред основните храни в по-благоприятните режими са:

пълнозърнести продукти и мюсли;

боб, леща и други бобови растения;

плодове и зеленчуци;

ядки и семена;

соеви продукти;

млечни продукти;

умерени количества животински протеин.

„Искахме режимите да бъдат реалистични“, обяснява ръководителят на изследването д-р Кейтлин Андрюс от Университета в Сидни. Целта не е била да се противопоставят крайно растителни и животински храни, а да се изследва как взаимодействат източникът на протеин и съотношението между мазнини и въглехидрати.

Как учените измерват „биологичната възраст“

Изследователите не твърдят, че участниците буквално са станали с няколко години по-млади. Биологичната възраст е изчислена чрез кръвното налягане и 20 биомаркера, сред които холестерол, инсулин и С-реактивен протеин, свързан с възпалителните процеси.

Повечето участници отслабват, средно с около 1,8 кг за четири седмици. Според д-р Кейтлин Андрюс обаче загубата на тегло сама по себе си не обяснява резултатите, тъй като е наблюдавана и в групата с повече мазнини, при която няма съществена промяна в биологичната възраст.

Според д-р Томас Холанд, лекар и изследовател от Rush University в Чикаго, резултатите съответстват на натрупващите се данни за ползите от хранене с повече фибри, плодове, зеленчуци и минимално преработени продукти.

Подобен модел се наблюдава при средиземноморската диета, DASH и MIND, които поставят акцент върху растителните храни, пълнозърнестите продукти и ненаситените мазнини и ограничават преработеното месо, сладките изделия и храните с много наситени мазнини.

По-важен изглежда цялостният модел на хранене: разнообразни растителни храни, достатъчно фибри, минимално преработени продукти и ограничаване на добавената захар, рафинираните въглехидрати и излишните наситени мазнини.

Авторите отбелязват и основното ограничение на проучването: експериментът продължава само четири седмици. Затова все още не е ясно дали наблюдаваните промени в биомаркерите се запазват в дългосрочен план и дали се превръщат в реално по-нисък риск от заболявания или по-дълъг живот.