Стана ясно какво ще направят принц Хари и Меган Маркъл с имението си в Калифорния

Принц Хари и Меган Маркъл засега нямат намерение да продават или отдават под наем имението си в Монтесито, Калифорния, въпреки преместването на семейството във Великобритания, съобщава Page Six, позовавайки се на свой източник.

Херцогът и херцогинята на Съсекс купиха имота за около 14,5 млн. долара през 2020 г., няколко месеца след като се оттеглиха като работещи членове на британското кралско семейство.

„Никой няма да се нанася. Все още има хора, които се грижат за имота“, твърди източникът.

Информацията идва на фона на спекулации, че Принц Хари и Меган Маркъл могат да продадат или отдадат под наем калифорнийския си дом, след като се установиха със своите деца, принц Арчи и принцеса Лилибет, в района Котсуолдс във Великобритания.

Имението в Монтесито е с площ около 1670 кв. м и разполага с девет спални и 16 бани. Към него има тенис корт, басейн, чаена къща, розови градини, детска къща и отделна къща за гости с две спални. Високата степен на уединение и охраняваният достъп бяха сред основните причини семейството да избере имота.

Принц Хари и Меган Маркъл са във Великобритания от края на август. Изданието твърди, че здравословното състояние на крал Чарлз III е сред основните фактори за решението семейството да бъде по-близо до него.

След завръщането си Принц Хари отново започна да участва в публични събития. На благотворителна проява, свързана с Invictus Games на 25 септември, херцогът на Съсекс заяви, че децата му са доволни от новото си училище и добави, че се радва отново да бъде на британска земя.

Съпругата му Меган също постепенно се адаптира към живота във Великобритания отново и според публикациите е посещавала тренировки по пилатес в Оксфордшър.

По-рано се появиха информации, че разходите за ипотека и данъци върху имението в Монтесито могат да достигат около 600 000 долара годишно и да повлияят на бъдещо решение за продажба. Засега обаче Принц Хари и Меган Маркъл запазват калифорнийския си дом, а екип продължава да се грижи за имота в тяхно отсъствие.