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Разрив преди Ел Класико: Рекордни цени на билетите взривиха феновете на Барселона

Разрив преди Ел Класико: Рекордни цени на билетите взривиха феновете на Барселона

30 Септември, 2026 18:06 512 0

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Остават точно 25 дни до най-чакания клубен сблъсък на планетата

Разрив преди Ел Класико: Рекордни цени на билетите взривиха феновете на Барселона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 25 октомври стадион „Камп Ноу“ ще бъде арена на грандиозния сблъсък от 10-ия кръг на Ла Лига между Барселона и Реал Мадрид. Напрежението преди двубоя обаче се пренесе извън терена, след като испанските медии публикуваха официалните цени на пропуските, които предизвикаха истинска буря от недоволство сред каталунските привърженици.

За първи път в историята ценообразуването за Ел Класико достига толкова драстични равнища. В първоначалната продажба, предвидена за клубните членове („socios“), най- евтините пропуски за най-отдалечените сектори стартират от зашеметяващите 476–649 евро. За местата на централните трибуни сумите скачат до 1000–1149 евро. На вторичния пазар и в VIP зоните цените вече варират от 700 до над 2000 евро за билет. Запалянковците бързо оприличиха тези стойности с финансовия шок от Мондиала в Северна Америка.

Реакцията на местната футболна общност бе мигновена и изключително остра. Привържениците масово обвиняват ръководството на Барселона в „чиста алчност“, комерсиализация и опит за максимално изстискване на джобовете на редовия фен. В социалните мрежи и спортните издания преобладават коментарите, че футболът окончателно се превръща в луксозно забавление за заможни туристи и корпоративни клиенти, докато верните местни фенове биват системно изтласквани от трибуните.

Въпреки бурната вълна от недоволство, законите на пазара отново надделяха. Огромният глобален интерес към дербито доведе до светкавично изчерпване на първата партида пуснати билети и VIP пакети само за броени часове, гарантирайки пълен трибунен капацитет за шоуто на 25 октомври.


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