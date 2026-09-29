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Проучване посочи кой е водещият източник на стрес в работата

Проучване посочи кой е водещият източник на стрес в работата

29 Септември, 2026 16:16 705 3

  • стрес на работното място-
  • професионално прегаряне-
  • психично здраве-
  • headhunter-
  • работна среда

Служителите посочват още ръководството, атмосферата в екипа и натоварването

Проучване посочи кой е водещият източник на стрес в работата - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Общото усещане за нестабилност и непредсказуемост е водещият източник на стрес на работното място през 2026 г. Това посочват 41% от анкетираните служители в проучване на HeadHunter и психологическата платформа Alter.

На второ място са ръководителите – 40% от служителите ги определят като основен фактор за напрежение. На трета позиция е атмосферата в екипа, посочена от 35% от анкетираните. Обемът на работата е проблем за 27%, а сроковете за изпълнение на задачите – за 18%.

Работният график също има значение, но се оказва по-слабо разпознаван като причина за стрес – 14% от служителите го посочват като основен фактор. Публикуваната информация за изследването не уточнява размера на извадката, нито методологията на анкетата.

Разминаване между служители и работодатели

Данните показват съществена разлика между начина, по който служителите и работодателите оценяват напрежението в работна среда. При компаниите нестабилността и непредсказуемостта са още по-категорично водещи – 59% от работодателите ги посочват като основен фактор.

Новините и социално-политическият контекст са на второ място в оценката на работодателите с 43%, следвани от личните проблеми на служителите с 33%. Обемът на работата е посочен от 27% от компаниите, а сроковете – от 21%.

За сравнение, служителите поставят ръководството и атмосферата в екипа значително по-високо в своя списък. Разминаването подсказва, че част от причините за професионалното напрежение може да остават недооценени от мениджмънта.

„Това е комплексна работа, която изисква внимание към комуникацията и изграждането на доверие в екипите“, заявява психологът на Alter Светлана Новоселова.

Хроничният стрес може да доведе до прегаряне

Световната здравна организация определя професионалното прегаряне като синдром, свързан с хроничен стрес на работното място, който не е бил успешно управляван. То се характеризира с изтощение, дистанциране или негативно отношение към работата и усещане за намалена професионална ефективност.

СЗО уточнява, че прегарянето е професионален феномен, а не медицинско заболяване. Организацията посочва, че прекомерното натоварване, ниският контрол върху работата, несигурността и лошата организационна среда могат да създадат рискове за психичното здраве и да се отразят на производителността.

Резултатите от изследването на HeadHunter и Alter насочват към необходимост от по-ясно разпределение на отговорностите, реалистично планиране на задачите и по-добра комуникация между ръководители и служители. Данните обаче не доказват причинно-следствена връзка между отделните фактори и прегарянето, тъй като липсват подробности за извадката и методологията на проучването.

Източници: CNews


Русия
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  • 1 Солютно!

    0 0 Отговор
    Ако имаш калпав, неграмотен шеф, който не знае какво иска и е тръгнал през просото да открива Америка, то това не е източник на стрес ами направо ще си бъде източник на смърт.

    16:22 29.09.2026

  • 2 Хоумофис

    0 0 Отговор
    Мога да Ви освободя от стреса в офиса, Маринова 🙂

    16:25 29.09.2026

  • 3 Опитен

    1 1 Отговор
    Ръководителите са най-големия източник на стрес в офиса. Колкото повече им даваш, толкова повече искат, и то гратис. Без пари.

    16:53 29.09.2026