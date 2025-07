ЕС се кани да забрани популярен козметичен продукт?

Гел маникюрът, един от най-големите трендове в света на красотата през последните години, е изправен пред сериозно предизвикателство. След като редица научни изследвания алармираха за опасности, свързани със съставката трифенилфосфин оксид (TPO), Европейският съюз обяви забрана върху употребата ѝ в продукти за нокти. Новата регулация влиза в сила от 1 септември 2025 г. и е част от усилията на ЕС за по-строг контрол върху безопасността на козметичните продукти.

Какво представлява TPO и защо е опасен?

TPO се използва масово като фотоинициатор – химично вещество, което осигурява бързото втвърдяване на гел лаковете под ултравиолетова или LED светлина. В комбинация с други съставки като HEMA или di-HEMA, TPO позволява издръжливостта и блясъка, които милиони потребители търсят. В последните години обаче научните среди – включително публикации в Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology и изследвания на Европейската агенция по химикали (ECHA) – посочиха, че веществото може да причини редица сериозни странични ефекти.

Сред основните рискове, описани в доклади на ECHA, са хормонални нарушения, токсичност за репродуктивната система и дори потенциален канцерогенен ефект. Излагането на TPO може да доведе и до кожни алергии, дерматити и други остри алергични реакции, особено при честа употреба и при лица с чувствителна кожа.

Застрашени са не само клиентите, но и професионалистите

Според експерти, рисковете са не само за крайния потребител, но и за маникюристите, които ежедневно боравят с гел лакове. Продължителното вдишване на изпарения или честият контакт с кожата значително увеличават опасността. „Компонентите в гел лаковете могат да окажат негативно въздействие върху фертилитета и здравето на жените в репродуктивна възраст“, заявява д-р Весна Тлакер, дерматолог, пред словенската национална телевизия RTV SLO.

British Association of Dermatologists също излезе с официална позиция, че алергичните реакции към съставки в гел лаковете са в ръст, особено сред тийнейджъри и млади жени.

Какво означава за индустрията за красота?

До 1 септември всички салони и търговци на територията на Европейския съюз са длъжни да спрат продажбата и използването на продукти, съдържащи TPO. Представители на козметичната индустрия посочват, че информираността по темата е все още ограничена, тъй като голяма част от салоните получават актуални данни само чрез професионални асоциации.

Очаква се забраната да предизвика значителни промени в сектора. Някои производители вече работят по алтернативни формули без TPO, но експерти настояват за повишена прозрачност и строг контрол на новите съставки. Според анализ на Euromonitor International, пазарът на гел лакове в Европа се оценява на над 500 млн. евро годишно, а очакваната трансформация може да доведе както до спад на продажбите, така и до появата на нови, по-безопасни продукти.

Новината за забраната на TPO се посреща с тревога и сред потребителите, и сред професионалистите. Според Световната здравна организация (СЗО), регулациите върху химикалите в козметиката трябва да следват най-новите научни данни. В краткосрочен план се очаква и други държави извън ЕС да последват примера на Брюксел.

Докато индустрията търси алтернативи, дерматолозите съветват потребителите да са внимателни с продуктите, които използват, и да следят съставките, отбелязани на етикета.