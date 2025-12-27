Разсекретени архиви: Путин е искал НАТО да приеме Русия

Националният архив за сигурност на САЩ разсекрети стенограмата от преговорите през 2001 г. между президента на Руската федерация Владимир Путин и тогавашния президент на САЩ Джордж Буш-младши . От документа става ясно, че по време на разговора Путин е поискал Русия да бъде приета в НАТО. Аргументът му: Москва се чувствала „изключена“ от алианса.
В отговор Буш е казал, че счита Русия за част от Запада и не я разглежда като враг. Той също така е отбелязал, че след 50 години Китай може да се превърне в сериозно предизвикателство за мира . Според американския президент интересите на Русия са свързани със Запада, а самата страна трябва да прилича на него, включително по отношение на върховенството на закона, предприемачеството и свободата на пресата.
Какво точно е искал Путин?
Путин е подчертал, че за Русия е важно само да не бъде смятана за враг. Той е посочил, че страната му е европейска и мултинационална, както и САЩ. Според него казаното от Буш за Китай след 50 години е важно и той можел да си представи Русия и САЩ като съюзници.
Президентът на Руската федерация (РФ) също така е припомнил, че още през 1954 г. Съветският съюз е подал заявление за членство в НАТО. Путин е твърдял, че към началото на новото хилядолетие (след 2000-та година) причините за отказа от преди 50 години реално вече не са съществували. В тази връзка той е допуснал, че Русия вече би могла да стане членка на НАТО. „Възможно е Русия да стане член (на НАТО)“, е казал Путин буквално.
Отделно Путин е изложил своето тълкуване за разпадането на Съветския съюз . Той е казал, че именно „добрата воля“ на СССР е променила световния ред, а Русия, по неговите думи, доброволно се е отказала от „хиляди квадратни километри“ територия. В този контекст той е споменал Украйна, Казахстан и Кавказ. Путин също така е споделил, че значителна част от руското общество, включително елитите, се чувстват „измамени“ от мащабните промени, които, според него, са донесли „повече свобода, отколкото хората могат да използват“.
В началото на октомври 2025 г. Путин заяви на заседание на клуба „Валдай“, че Русия е опитвала два пъти да се присъедини към НАТО – през 1954 г. и през 2000 г. – по време на посещението на американския президент Бил Клинтън в Москва. Тогава той не спомена разговора си с Джордж Буш-младши.
Войната в Украйна е една от последиците
В същото изявление Путин повтори тезата, че войната срещу Украйна е можела да бъде предотвратена, ако НАТО не се беше приближило до границите на Русия и ако Украйна беше запазила „реалния си суверенитет“. Подобни аргументи той използва и през февруари 2022 г., когато обяви началото на пълномащабна инвазия, твърдейки, че една от целите ѝ е да се противодейства на разширяването на НАТО.
След началото на войната на Русия срещу Украйна към алианса се присъединиха Финландия и Швеция . В резултат на това дължината на границата на Русия с НАТО се увеличи повече от два пъти – с около 1 300 километра. След подаването на заявленията от Хелзинки и Стокхолм Путин заяви, че Москва не разглежда тяхното присъединяване към алианса като заплаха, като отбеляза: „Щом искат – моля“.
Автор: Сергей Ромашенко
7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":Как пък един клепар като теб например не замина за руският рай?
8 Ако щете вярвайте, но
Докога някои ще ни разиграват заради личните си финансови интереси и ще пречат на християнската бяла Русия да дойде на естественото си място - в Европейския съюз и в НАТО? Ако доживеем такова присъединяване на Русия, тогава вече топ не ни разбива нито в икономическо, нито във военно отношение.
9 Българин
Ако САЩ излязат от НАТО с ЕС е свършено.
Ами ако и Турция излезе от НАТО ?.......
15 Преговори
11:08 27.12.2025
До коментар #8 от "Ако щете вярвайте, но":Руснаците не са европейци въпреки, че част от тях са в Европа.Те са азиатци като тези от Камбоджа на Пол Пот и като китайците на Мао.Украинците и българите сме европейци.Но ние сме на границата и затова между нас има все още процент българи, които се радват на убийства, насилия и разрушения.Скед още едно поколение няма да ги има.
Коментиран от #24, #25, #27
11:10 27.12.2025
21 Хипотетично
Просто тогава НАТО не пожела това да стане, защото нямаше как да започне война срещу Русия с цел да заграби ресурсите и.
И ето че години по-късно опитаха чрез неострите укри да го направят, но отново си счупиха зъбките.
23 Всъщност
До коментар #11 от "Шопо":Много оптимистичен за България : Турция има пълен достъп до европейския пазар , докато производството на България бе орязано с ограничителни квоти при приемането ни в ЕС . Това довърши ликвидацията на селското ни стопанство започната от СДС (Костов) .
24 Да Бе
До коментар #19 от "Историк":След още едно поколение, колониална България може и да не.....(страх ме е да го напиша)..
25 село мое ,
До коментар #19 от "Историк":,,Украинците и българите сме европейци.,, ...............Успя да ни развеселиш ....
26 Историк
До коментар #25 от "село мое ,":Оценявам селското ти мнение.
До коментар #19 от "Историк":Факти.
28 Българин
До коментар #22 от "Механик":Ако НАТО мигне от русия няма да остане много.Нр дърпай Оня за опашката.
29 Още ли не си разбрал,
До коментар #9 от "Българин":че ОТАН е еврейска крадлива корпорация за дране на кожи, сиреч пари? Всеки Божий месец дерат кожите на европейците като ги плашат с несъществуващи врагове пред портата.
32 Не, не бяха подлъгани
До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":Бяха купени ,, елитите” на бившите соц. държави. По отношение на т.н. Запад от шейсетте до края на осемдесетте години на миналия век там започва да се разпространява Ню уейв културата която положи основите на днешният ,, либерализъм”.И докато имаше източен блок имаше и някакво реално съревнование между двете системи в полза на социални придобивки за обикновените хора на запад. Осемдесетте години сложиха край на водещата роля на индустриалния капитал и неговото място беше завзето от финансовия такъв. Настоящите кризи( пандемии, финансови кризи, войни) се инспирират от финансовия капитал с цел да погълне индустриалния( който е ситуиран предимно на Изток).
35 Така ли?
До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Пък ти си голям оригинал! Избърши се, че вониш отвсякъде.
37 az СВО Победа 80
Голяма "новина"! 🤣🤣🤣
Той сам на няколко пъти го е казвал....
🤣🤣😂
На това му се вика DW мърлявщина!
38 така де
До коментар #8 от "Ако щете вярвайте, но":И какво те разбива Като ти нахлуят руснаците в къщи и ти избият семейството щото си се фашизирал, или това путин не направи със стотици руски семейства, айде бе и натото да не се меси щото такава клауза няма Както не се меси и между спора между ТУРЦИЯ И ГЪРЦИЯ много е добре че сме в НАТО А русия не е КАКВО правеше русия със независимостта на независимите държави във варшавския договор ИЛИ ЗАБРАВЯШ ЗА ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ И УНГАРИЯ 56
44 ТИ не
До коментар #22 от "Механик":си в час.СЛЪНЦЕТО ГРЕЕ ЕДНАКВО ЗА ВСИЧКИ и енергия има неизчерпаема от вълни вятър и слънце вода и водород също А войната почна защото полша отказа договор за 20 г и искаше да подписва година за година, руснаците поискаха дори повече да им се плаща в рубли, И ЗАПОЧНА ВОЙНА никой не е искал да им краде неизкопаемите газта или нефта .ВЪПРОСА Е ЧЕ ИЛИТИТЕ НА рушля беха много алчни и безчовечни грабители
47 кой
До коментар #39 от "хъхъ":ти каза па на теб че не са интегрирали руските милиардери в ЕС .па те са накупили цяла европа монте карло БЪЛГАРИЯ е половината тяхна и не плащат данъци ПРЕТЕНЦИИТЕ ИМ НЯМАТ ГРАНИЦИ а камионите и оръжията са им от нато СНАЙПЕРИТЕ ,ОБЛЕКЛАТА ПОЛИЦИЯТА ЗА БОРБА СЪС СТАЧКУВАЩИТЕ И МЕРЦЕДЕСИТЕ В АРМИЯТА всичко им е европейско, кАКВО СА ПРОИЗВЕЛИ ОСВЕН НЕФТ И ГАЗ
49 Има разлика
До коментар #18 от "ахаха":Натовците сме по курорти,кръчми,пъбове и барове.Греяно вино се грее.Руснаците са в окопите на Донбас на -15 градуса.Голяма част от тях хващат "Кобзон експрес"
50 Едно уточнение
До коментар #37 от "az СВО Победа 80":Путин не е искал,а се е молил като ученичка за НАТО.Истината е в детайлите.
51 Гошо
52 Факти
До коментар #39 от "хъхъ":След саморазпада на комунистическата диктатура Запада с инвестиции и технологии вдига Русия на крака.
54 Ребус
55 мухаха
56 Второ уточнение
До коментар #50 от "Едно уточнение":Кой за тези 3 години изготви 10 плана за мир и все напира за примирие?!
57 Тома
Междувременно, тукашните тъППопитеци не пропуснаха да се изсмеят иронично на "лъжите на Путин".
Характерна черта у тъППопитеците.
58 Чакам
До коментар #54 от "Ребус":Подобен анализ и за ЕС и икономиката му....как вървят дългосрочните договори на ЕС за енергоресурси....защото при спот цени как ще калкулираш променящите се разходи в цените?!
59 Тома
До коментар #50 от "Едно уточнение":Оппаааа, нова версия у тъППопитеците!
Дали стенограмите на разговорите я подкрепят?
Не.
Но това няма никакво значение за един тъППопитек.
61 Елцин
62 Пенчева
До коментар #1 от "Това е отдавна":А какво щеше да е Путинова Руслямистания без НАТО за враг?
63 Ампчих
До коментар #4 от "ха-ха":Колко да е силна Русийката? 11 години не може да превземе едно равно поле Донбас.
Алекдандър Мякедонски за 11 години стигна до Индия.
64 Врангел
До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":Бунището е в главата ти. 15 годишен си и не си излизал от село, защото пасеш овцете на дядо си.
65 Тома
До коментар #61 от "Елцин":Цъ, тъППопитеко - истинският Путин е предложил решение на проблема с разширяващото се към Русия НАТО, приемането на страната му в организацията. След отказа на американците, Путин вече знае най-важното. Разширяването на НАТО към Русия не е за добро.
И сега чупи НАТО на украинска територия, за да е ясно какво става, когато ескалираш миролюбивите си мераци.
Става война. И се чуват натовски писъци.
Всичко това можеше да бъде избегнато, ако Русия беше интегрирана в НАТО и ЕС.
Е, сега руснаците влизат в друга интеграция. Китай и Индия.
А тарикатите пищят. Лошо няма, тези тарикати са в розово, пищенето им се услажда под дъгата на руските ракетни удари.
66 Бум
До коментар #23 от "Всъщност":Разкажи как беше преди Костов, например при Беров и Виденов? Защо сте толкова късопаметни или сте недорасляци повтарящи опорки?
68 Старшината
До коментар #48 от "хех":Путен и тогава и сега е бил неадекватен милиционер.
69 Пак аз
До коментар #22 от "Механик":Да си русофил или си мсло/умен или си платен.
71 НАТО Е СИЛА
Това, другари господа, е истинската сила! Ако НАТО прати НАТО войници от Русия няма да остане и прах.
74 Варшавският договор
До коментар #62 от "Пенчева":официално се разпуска на 1-ви Юли 1991г. с подписан протокол в Прага.Така НАТО остава единствена международна военна организация за отбрана в света след края на студената война и икономическото разпадане на социалистическия блок. От кого и от какво НАТО отбранява страните , членуващи в алианса от 1991г. до 2022г. можеш ли да напишеш???
75 КОЛКО СИ САМО НАРАНЯВАЩ СЕ.
До коментар #68 от "Старшината":Та той милиционера в болшенството са фат.. старшини. Та по този начин обиждаш себе си. И ти и за старшина не ставаш с тези твои разсъждения. Просто си един без чин. Та човека тогава е бил за мир без войни щом е искал НАТО. А защо простакейшъните не са го направили те си знаят. Сега берат плодове гнили и плачат вият на умрело.
76 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
77 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
78 Ха, ха, ха искал!?
79 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
