Разсекретени архиви: Путин е искал НАТО да приеме Русия
  Тема: Украйна

Разсекретени архиви: Путин е искал НАТО да приеме Русия

27 Декември, 2025 10:53

Това става ясно от разсекретена стенограма на разговор между него и американския президент Джордж Буш-младши

Разсекретени архиви: Путин е искал НАТО да приеме Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Националният архив за сигурност на САЩ разсекрети стенограмата от преговорите през 2001 г. между президента на Руската федерация Владимир Путин и тогавашния президент на САЩ Джордж Буш-младши . От документа става ясно, че по време на разговора Путин е поискал Русия да бъде приета в НАТО. Аргументът му: Москва се чувствала „изключена“ от алианса.

В отговор Буш е казал, че счита Русия за част от Запада и не я разглежда като враг. Той също така е отбелязал, че след 50 години Китай може да се превърне в сериозно предизвикателство за мира . Според американския президент интересите на Русия са свързани със Запада, а самата страна трябва да прилича на него, включително по отношение на върховенството на закона, предприемачеството и свободата на пресата.

Още новини от Украйна

Какво точно е искал Путин?

Путин е подчертал, че за Русия е важно само да не бъде смятана за враг. Той е посочил, че страната му е европейска и мултинационална, както и САЩ. Според него казаното от Буш за Китай след 50 години е важно и той можел да си представи Русия и САЩ като съюзници.

Президентът на Руската федерация (РФ) също така е припомнил, че още през 1954 г. Съветският съюз е подал заявление за членство в НАТО. Путин е твърдял, че към началото на новото хилядолетие (след 2000-та година) причините за отказа от преди 50 години реално вече не са съществували. В тази връзка той е допуснал, че Русия вече би могла да стане членка на НАТО. „Възможно е Русия да стане член (на НАТО)“, е казал Путин буквално.

Отделно Путин е изложил своето тълкуване за разпадането на Съветския съюз . Той е казал, че именно „добрата воля“ на СССР е променила световния ред, а Русия, по неговите думи, доброволно се е отказала от „хиляди квадратни километри“ територия. В този контекст той е споменал Украйна, Казахстан и Кавказ. Путин също така е споделил, че значителна част от руското общество, включително елитите, се чувстват „измамени“ от мащабните промени, които, според него, са донесли „повече свобода, отколкото хората могат да използват“.

В началото на октомври 2025 г. Путин заяви на заседание на клуба „Валдай“, че Русия е опитвала два пъти да се присъедини към НАТО – през 1954 г. и през 2000 г. – по време на посещението на американския президент Бил Клинтън в Москва. Тогава той не спомена разговора си с Джордж Буш-младши.

Войната в Украйна е една от последиците

В същото изявление Путин повтори тезата, че войната срещу Украйна е можела да бъде предотвратена, ако НАТО не се беше приближило до границите на Русия и ако Украйна беше запазила „реалния си суверенитет“. Подобни аргументи той използва и през февруари 2022 г., когато обяви началото на пълномащабна инвазия, твърдейки, че една от целите ѝ е да се противодейства на разширяването на НАТО.

След началото на войната на Русия срещу Украйна към алианса се присъединиха Финландия и Швеция . В резултат на това дължината на границата на Русия с НАТО се увеличи повече от два пъти – с около 1 300 километра. След подаването на заявленията от Хелзинки и Стокхолм Путин заяви, че Москва не разглежда тяхното присъединяване към алианса като заплаха, като отбеляза: „Щом искат – моля“.

Автор: Сергей Ромашенко


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е отдавна

    46 2 Отговор
    известен факт.Но какво НАТО щеше да има, ако основният враг е съюзник?

    Коментиран от #62

    10:55 27.12.2025

  • 2 Сандо

    41 8 Отговор
    Това не е никаква новина.Дори СССР е искал да е част от НАТО и когато е отритнат от Запада създава Варшавсия договор като отговор и за противодействие.

    Коментиран от #55

    10:56 27.12.2025

  • 3 българин

    39 12 Отговор
    За сметка на това пък ,ние ( в болшинството си ) не искахме но пак ни приеха:)

    11:00 27.12.2025

  • 4 ха-ха

    31 13 Отговор
    Сега да не стане обратното - НАТО да поиска Русия да се присъедини , за да нямат такъв силен опонент .

    Коментиран от #63

    11:00 27.12.2025

  • 5 БОЛШЕВИК

    29 19 Отговор
    Преди години всички бивши соц. страни бяха подлъгани, че Запада е Рай и всичко блести и лъщи като опаковките с които си обвиват боклуците за да ги продават. Но се оказа,че Запада е едно бунище с лъскава пропаганда и отваряне на завесата само за хубавото и лъскавото което може да си го позволят само 15-20% от населението на капиталистическите клоаки!

    Коментиран от #7, #32, #64

    11:00 27.12.2025

  • 6 Дойче вкиснато Зеле

    23 9 Отговор
    мели тази пропаганда от 10 години. Жълт новинарски сайт! На тези даже не им чета глупостите, а влизам най-вече заради коментарите, защото са по правдоподобни от пропагадния буламач.

    11:01 27.12.2025

  • 7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    16 23 Отговор

    До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":

    Как пък един клепар като теб например не замина за руският рай?


    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #35

    11:02 27.12.2025

  • 8 Ако щете вярвайте, но

    12 9 Отговор
    Ако това е истина, дори аз ще започна да скандирам "Слава Путину!"
    Докога някои ще ни разиграват заради личните си финансови интереси и ще пречат на християнската бяла Русия да дойде на естественото си място - в Европейския съюз и в НАТО? Ако доживеем такова присъединяване на Русия, тогава вече топ не ни разбива нито в икономическо, нито във военно отношение.

    Коментиран от #19, #38

    11:02 27.12.2025

  • 9 Българин

    12 24 Отговор
    НАТО не приема голодранци като руснаците.

    Коментиран от #29

    11:04 27.12.2025

  • 10 Преди това

    7 9 Отговор
    А по-преди Рузвелт е казал на Сталин, че му дава освободените територии да са част от Русия за винаги.

    11:04 27.12.2025

  • 11 Шопо

    15 8 Отговор
    НАТО не може да съществува без САЩ.
    Ако САЩ излязат от НАТО с ЕС е свършено.
    Ами ако и Турция излезе от НАТО ?.......

    Коментиран от #23

    11:05 27.12.2025

  • 12 Тъмен субект

    11 8 Отговор
    Това, че Русия е искала да влезе в НАТО не е секретна информация, а известен факт. И впрочем Путин е тай-западно ориентирания руски президент (за който не знае).

    11:07 27.12.2025

  • 13 !!!?

    8 14 Отговор
    Кревълските лъжци - хем били заплашени о НАТО хем не не се страхуват от него...!!!?

    11:08 27.12.2025

  • 14 Дааа

    9 1 Отговор
    Имаше такава покана! Светът не се върти около НАТО и Русия, може да не Ви се вярва.

    11:08 27.12.2025

  • 15 Преговори

    11 6 Отговор
    Така Путин е тествал намеренията им, отказът е показателен и през 2006 Килъри обяви начало на атаката на САЩ срещу Русия. Сега БРИКС ще ги разкостят лгбт фашагите!

    11:08 27.12.2025

  • 16 Всъщност

    8 5 Отговор
    По-добре, че военно-престъпната оганизация НАТО не е приела Русия, иначе какво щеше да остане отмногополюцният международен правов ред, който сега и без това е подложен систематично на атлантическа интервенция и нарушения

    11:09 27.12.2025

  • 17 Григор

    10 3 Отговор
    Не е новина! Факт, който е известен и на децата. Тогава Русия е получила отказ. Ако бяха ги приели, сега нямаше да има такива кръвопролития и опасност от Трета световна война. Макар че кой знае. Русия не би направила компромис с националните си интереси,дори и като член на НАТО. Вижте Турция и Гърция. Нали са в НАТО. Това не им пречи да воюват и постоянно да са на ръба на въоръжения конфликт.

    11:09 27.12.2025

  • 18 ахаха

    5 7 Отговор
    Смятай колко са притеснени фашистчетата, да не се боят. Скоро ще приемат Русия. Както Хитлер я прие.

    Коментиран от #49

    11:10 27.12.2025

  • 19 Историк

    9 13 Отговор

    До коментар #8 от "Ако щете вярвайте, но":

    Руснаците не са европейци въпреки, че част от тях са в Европа.Те са азиатци като тези от Камбоджа на Пол Пот и като китайците на Мао.Украинците и българите сме европейци.Но ние сме на границата и затова между нас има все още процент българи, които се радват на убийства, насилия и разрушения.Скед още едно поколение няма да ги има.

    Коментиран от #24, #25, #27

    11:10 27.12.2025

  • 20 !!!?

    8 6 Отговор
    Империята на Злото в НАТО - демек мечката в пчелина !!!?

    11:12 27.12.2025

  • 21 Хипотетично

    1 1 Отговор
    Русия в НАТО ще рече, че НАТО е ефективна, колкото ООН.

    11:12 27.12.2025

  • 22 Механик

    9 5 Отговор
    И що трябва да се "разсекретява" нещо което обществеността знае отдавна?
    Просто тогава НАТО не пожела това да стане, защото нямаше как да започне война срещу Русия с цел да заграби ресурсите и.
    И ето че години по-късно опитаха чрез неострите укри да го направят, но отново си счупиха зъбките.

    Коментиран от #28, #44, #69

    11:13 27.12.2025

  • 23 Всъщност

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Шопо":

    Много оптимистичен за България : Турция има пълен достъп до европейския пазар , докато производството на България бе орязано с ограничителни квоти при приемането ни в ЕС . Това довърши ликвидацията на селското ни стопанство започната от СДС (Костов) .

    Коментиран от #66

    11:13 27.12.2025

  • 24 Да Бе

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Историк":

    След още едно поколение, колониална България може и да не.....(страх ме е да го напиша)..

    11:14 27.12.2025

  • 25 село мое ,

    9 2 Отговор

    До коментар #19 от "Историк":

    ,,Украинците и българите сме европейци.,, ...............Успя да ни развеселиш ....

    Коментиран от #26

    11:15 27.12.2025

  • 26 Историк

    2 5 Отговор

    До коментар #25 от "село мое ,":

    Оценявам селското ти мнение.

    11:16 27.12.2025

  • 27 Това са безспорни

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Историк":

    Факти.

    11:16 27.12.2025

  • 28 Българин

    4 7 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Ако НАТО мигне от русия няма да остане много.Нр дърпай Оня за опашката.

    11:18 27.12.2025

  • 29 Още ли не си разбрал,

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    че ОТАН е еврейска крадлива корпорация за дране на кожи, сиреч пари? Всеки Божий месец дерат кожите на европейците като ги плашат с несъществуващи врагове пред портата.

    11:19 27.12.2025

  • 30 много

    1 3 Отговор
    са били измамени ИЛИТИТЕ на русия със златните цукала и замъците в европа. а иначе русия не е заплаха за нато и това се подчертава, но и нато не е заплаха за русия.. Но войната видиш ли е защото нато се приближило до границите й. а подчертано врагът на сащ е китай, но пък русия вече му е приятел.. ЗАЩО ЛИ ДА КОМЕНТИРАМЕ

    11:19 27.12.2025

  • 31 нннн

    6 2 Отговор
    Русия е нужна на Запада единствено като колония. Както и България, де.

    11:20 27.12.2025

  • 32 Не, не бяха подлъгани

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":

    Бяха купени ,, елитите” на бившите соц. държави. По отношение на т.н. Запад от шейсетте до края на осемдесетте години на миналия век там започва да се разпространява Ню уейв културата която положи основите на днешният ,, либерализъм”.И докато имаше източен блок имаше и някакво реално съревнование между двете системи в полза на социални придобивки за обикновените хора на запад. Осемдесетте години сложиха край на водещата роля на индустриалния капитал и неговото място беше завзето от финансовия такъв. Настоящите кризи( пандемии, финансови кризи, войни) се инспирират от финансовия капитал с цел да погълне индустриалния( който е ситуиран предимно на Изток).

    11:20 27.12.2025

  • 33 Георгиев

    6 2 Отговор
    Това са известни факти. Ако целта е била световен мир и неговото опазване, Русия в НАТО е логично. Но става ясно, че целта са богатствата на Русия чрез използване на НАТО. И превратът в Киев е показателен. Трябваше им само живата сила - армията на Окраина, ръководена от фашизоидните политически елементи. Получиха всичко. И сега берат плодовете.

    11:21 27.12.2025

  • 34 Гориил

    6 2 Отговор
    Путин наистина предложи да се вземат предвид интересите на Русия и да не се прекрачват червените линии в Кавказ и Украйна. Това беше целта на опита за сътрудничество с НАТО. Вие обаче демонстрирахте лекомислие и безотговорност.

    11:23 27.12.2025

  • 35 Така ли?

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Пък ти си голям оригинал! Избърши се, че вониш отвсякъде.

    11:23 27.12.2025

  • 36 Фончо

    3 1 Отговор
    Кои го итересува искаме за фики ерах стонаро златка гуштерова да пишеш факти

    11:25 27.12.2025

  • 37 az СВО Победа 80

    7 2 Отговор
    Добрютро! 🤣🤣🤣

    Голяма "новина"! 🤣🤣🤣

    Той сам на няколко пъти го е казвал....
    🤣🤣😂

    На това му се вика DW мърлявщина!

    Коментиран от #46, #50

    11:28 27.12.2025

  • 38 така де

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Ако щете вярвайте, но":

    И какво те разбива Като ти нахлуят руснаците в къщи и ти избият семейството щото си се фашизирал, или това путин не направи със стотици руски семейства, айде бе и натото да не се меси щото такава клауза няма Както не се меси и между спора между ТУРЦИЯ И ГЪРЦИЯ много е добре че сме в НАТО А русия не е КАКВО правеше русия със независимостта на независимите държави във варшавския договор ИЛИ ЗАБРАВЯШ ЗА ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ И УНГАРИЯ 56

    11:28 27.12.2025

  • 39 хъхъ

    6 3 Отговор
    Западняците вместо да интегрират Русия в ЕС и НАТО и да я задушат, както направиха с нас, подходиха тъпо като тръгнаха на война с нея.

    Коментиран от #47, #52

    11:28 27.12.2025

  • 40 гост

    6 2 Отговор
    И през 1954 година СССР иска да стане член на НАТО, с цел обезсилване на антисъветската му насоченост но западняците отказват! В началото на 1955 г. САЩ разрешава създаването на 500 000 западногерманска армия - Бундесвер и приемат ГФР в НАТО, което пък е причината през май същата година да се създаде Организацията на Варшавския договор.

    11:31 27.12.2025

  • 41 Ами

    4 4 Отговор
    НАТО е създаден да противостои на Русия и да я заплашва. Участието на Русия в тази военна организация обезмисля нейното съществуване.

    11:32 27.12.2025

  • 42 Факти

    3 3 Отговор
    Путин е казал "защо Русия да не влезе в НАТО" на което е получил отговор, че Русия е свободна да кандидатства за членство. Путин обаче никога не е задействал такава процедура, което за пореден път доказва, че той само дрънка празни приказки с цел пропаганда. Той не може да управлява без въображаем враг, от който да "спасява" руснаците. Все трябва да се бори с някой - чеченци, грузинци, украинци. Сега дъвката му е НАТО, което никога не е посягало към Русия, защото никой няма нужда от ядрен апокалипсис и край на света.

    11:37 27.12.2025

  • 43 DW дежурните Лъжци и маниполатори!!

    1 3 Отговор
    Фейкове и маниполации!

    11:38 27.12.2025

  • 44 ТИ не

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    си в час.СЛЪНЦЕТО ГРЕЕ ЕДНАКВО ЗА ВСИЧКИ и енергия има неизчерпаема от вълни вятър и слънце вода и водород също А войната почна защото полша отказа договор за 20 г и искаше да подписва година за година, руснаците поискаха дори повече да им се плаща в рубли, И ЗАПОЧНА ВОЙНА никой не е искал да им краде неизкопаемите газта или нефта .ВЪПРОСА Е ЧЕ ИЛИТИТЕ НА рушля беха много алчни и безчовечни грабители

    11:38 27.12.2025

  • 45 Ха ха ха Путин искал...

    2 1 Отговор
    Я си седи у бункера бе😁

    11:39 27.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 кой

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "хъхъ":

    ти каза па на теб че не са интегрирали руските милиардери в ЕС .па те са накупили цяла европа монте карло БЪЛГАРИЯ е половината тяхна и не плащат данъци ПРЕТЕНЦИИТЕ ИМ НЯМАТ ГРАНИЦИ а камионите и оръжията са им от нато СНАЙПЕРИТЕ ,ОБЛЕКЛАТА ПОЛИЦИЯТА ЗА БОРБА СЪС СТАЧКУВАЩИТЕ И МЕРЦЕДЕСИТЕ В АРМИЯТА всичко им е европейско, кАКВО СА ПРОИЗВЕЛИ ОСВЕН НЕФТ И ГАЗ

    11:44 27.12.2025

  • 48 хех

    2 3 Отговор
    Какво означава искал по телефона? За НАТО се кандидатства и има фиксирана процедура. Нито става по телефона, нито го решава еднолично Буш, или друг президент.

    Коментиран от #68

    11:44 27.12.2025

  • 49 Има разлика

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "ахаха":

    Натовците сме по курорти,кръчми,пъбове и барове.Греяно вино се грее.Руснаците са в окопите на Донбас на -15 градуса.Голяма част от тях хващат "Кобзон експрес"
    Има разлика.

    11:45 27.12.2025

  • 50 Едно уточнение

    1 5 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 80":

    Путин не е искал,а се е молил като ученичка за НАТО.Истината е в детайлите.

    Коментиран от #51, #56, #59

    11:49 27.12.2025

  • 51 Гошо

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Едно уточнение":

    Е сега вече не се моли....

    11:52 27.12.2025

  • 52 Факти

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "хъхъ":

    След саморазпада на комунистическата диктатура Запада с инвестиции и технологии вдига Русия на крака.

    11:52 27.12.2025

  • 53 Гошо

    2 1 Отговор
    Е сега вече не се моли....

    11:53 27.12.2025

  • 54 Ребус

    3 2 Отговор
    И к во праим сега. Съвсем оплескахме нещата. Никой няма и намерение да напада русия. Нещата си вървяха русия си продаваше ресурси паричките й капеха, олигарсите богатеехаа, народецът мисерстваше. А сега нищо, олигарсите обедняват, народът пак мизерства ама го пращат и за пушечно месо.

    Коментиран от #58

    11:54 27.12.2025

  • 55 мухаха

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    Hякой сега откриват топлата вода.. най вече Дойче зеле

    11:55 27.12.2025

  • 56 Второ уточнение

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Едно уточнение":

    Кой за тези 3 години изготви 10 плана за мир и все напира за примирие?!

    11:55 27.12.2025

  • 57 Тома

    0 0 Отговор
    Путин разказа тази история няколко пъти преди разсекретените американски документи да потвърдят верността на казаното.
    Междувременно, тукашните тъППопитеци не пропуснаха да се изсмеят иронично на "лъжите на Путин".
    Характерна черта у тъППопитеците.
    Харвардска.

    11:57 27.12.2025

  • 58 Чакам

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Ребус":

    Подобен анализ и за ЕС и икономиката му....как вървят дългосрочните договори на ЕС за енергоресурси....защото при спот цени как ще калкулираш променящите се разходи в цените?!

    11:58 27.12.2025

  • 59 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Едно уточнение":

    Оппаааа, нова версия у тъППопитеците!
    Дали стенограмите на разговорите я подкрепят?
    Не.
    Но това няма никакво значение за един тъППопитек.
    Той е тъППопотек, фактите нямат стойност за такива хора.

    12:00 27.12.2025

  • 60 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    НАТО е основано през 1949 г. и е афиширано като свободна и достъпна за всички желаещи да участвуват в тази организация страни!СССР също изявява желание да се включи, но кандидатурата му е отхвърлена, благодарение на другаря Чърчил!

    12:02 27.12.2025

  • 61 Елцин

    0 1 Отговор
    Значи истинският Путин е бил за ражширението на НАТО, а този балон в Кремъл е Лъжепутин - вероятно някой двойник на Жидомафията от Ленинград.

    Коментиран от #65

    12:03 27.12.2025

  • 62 Пенчева

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Това е отдавна":

    А какво щеше да е Путинова Руслямистания без НАТО за враг?

    Коментиран от #74

    12:04 27.12.2025

  • 63 Ампчих

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "ха-ха":

    Колко да е силна Русийката? 11 години не може да превземе едно равно поле Донбас.

    Алекдандър Мякедонски за 11 години стигна до Индия.

    12:06 27.12.2025

  • 64 Врангел

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":

    Бунището е в главата ти. 15 годишен си и не си излизал от село, защото пасеш овцете на дядо си.

    12:07 27.12.2025

  • 65 Тома

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Елцин":

    Цъ, тъППопитеко - истинският Путин е предложил решение на проблема с разширяващото се към Русия НАТО, приемането на страната му в организацията. След отказа на американците, Путин вече знае най-важното. Разширяването на НАТО към Русия не е за добро.
    И сега чупи НАТО на украинска територия, за да е ясно какво става, когато ескалираш миролюбивите си мераци.
    Става война. И се чуват натовски писъци.
    Всичко това можеше да бъде избегнато, ако Русия беше интегрирана в НАТО и ЕС.
    Е, сега руснаците влизат в друга интеграция. Китай и Индия.
    А тарикатите пищят. Лошо няма, тези тарикати са в розово, пищенето им се услажда под дъгата на руските ракетни удари.

    12:09 27.12.2025

  • 66 Бум

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Всъщност":

    Разкажи как беше преди Костов, например при Беров и Виденов? Защо сте толкова късопаметни или сте недорасляци повтарящи опорки?

    12:10 27.12.2025

  • 67 Голицин

    0 0 Отговор
    Перестройката - маньовър

    12:11 27.12.2025

  • 68 Старшината

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "хех":

    Путен и тогава и сега е бил неадекватен милиционер.

    Коментиран от #75

    12:13 27.12.2025

  • 69 Пак аз

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Да си русофил или си мсло/умен или си платен.

    Коментиран от #73

    12:14 27.12.2025

  • 70 Папуа Нова Гвинея

    1 0 Отговор
    Държава с по-трагична история от руската няма.

    12:17 27.12.2025

  • 71 НАТО Е СИЛА

    1 2 Отговор
    НАТО воюва срещу Русия без да е пратил и един войник и без човешки загуби. НАТО е похарчил 1% от военния си бюджет, а руската армия е пребита и буксува на място от 2014та година.


    Това, другари господа, е истинската сила! Ако НАТО прати НАТО войници от Русия няма да остане и прах.

    12:18 27.12.2025

  • 72 Айде нема нужда

    1 0 Отговор
    Като не са искали Русия в НАТО, защо искат Украйна? Лъснаха им фашистките намерения, вече всичко е ясно, кой кум, кой сват, кой на булката брат.

    12:18 27.12.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Варшавският договор

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Пенчева":

    официално се разпуска на 1-ви Юли 1991г. с подписан протокол в Прага.Така НАТО остава единствена международна военна организация за отбрана в света след края на студената война и икономическото разпадане на социалистическия блок. От кого и от какво НАТО отбранява страните , членуващи в алианса от 1991г. до 2022г. можеш ли да напишеш???

    12:20 27.12.2025

  • 75 КОЛКО СИ САМО НАРАНЯВАЩ СЕ.

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Старшината":

    Та той милиционера в болшенството са фат.. старшини. Та по този начин обиждаш себе си. И ти и за старшина не ставаш с тези твои разсъждения. Просто си един без чин. Та човека тогава е бил за мир без войни щом е искал НАТО. А защо простакейшъните не са го направили те си знаят. Сега берат плодове гнили и плачат вият на умрело.

    12:23 27.12.2025

  • 76 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    0 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:26 27.12.2025

  • 77 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    0 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:26 27.12.2025

  • 78 Ха, ха, ха искал!?

    2 0 Отговор
    Това бе заложено още по времето на Горбачов и Рейгън - за това и НАТО не беше разпуснато Но?? Запада иска да заграби ресурсите на Русия и да направи и русите роби като останалите източноевропейски държави!

    12:26 27.12.2025

  • 79 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    0 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:26 27.12.2025