Новини
Свят »
Северна Корея »
Ким Чен Ун: С Русия споделяме кръв, живот и смърт
  Тема: Украйна

Ким Чен Ун: С Русия споделяме кръв, живот и смърт

27 Декември, 2025 11:06 1 250 48

  • северна корея-
  • русия-
  • украйна-
  • ким чен ун

Ким заявява, че 2025 г. е била "наистина значима година" в съюза между Пхенян и Москва

Ким Чен Ун: С Русия споделяме кръв, живот и смърт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Северна Корея и Русия споделят "кръв, живот и смърт" във войната в Украйна, заяви севернокорейският лидер Ким Чен Ун в новогодишния си поздрав до руския президент Владимир Путин, предаде Франс прес, съобщи БТА.

В поздрава си, публикуван снощи от севернокорейската новинарска агенция КЦТА, Ким заявява, че 2025 г. е била "наистина значима година" в съюза между Пхенян и Москва, заздравен от "споделена кръв, живот и смърт в един и същи окоп".

Още новини от Украйна

Първо южнокорейските и западните разузнавателни служби съобщиха, че Пхенян е изпратил хиляди военнослужещи, за да се бият на страната в Москва във войната срещу Украйна. През април Северна Корея потвърди, че нейни военнослужещи са разположени в подкрепа на руската военна кампания, а някои от тях са били убити във военните действия.

В началото на декември Пхенян призна, че през август е изпратил военнослужещи за разчистване на мини в Курска област, близо до границата с Украйна. Най-малко девет военнослужещи са били убити по време на 120-дневното разполагане, заяви Ким в реч на 12 декември при завръщането на военната част.

Новогодишният поздрав на Ким бе изпратен два дни, след като самият той получи поздравление от Путин, припомня Ройтерс.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тагаренко

    6 10 Отговор
    С нас Русия в труд и в бой.

    11:08 27.12.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    29 18 Отговор
    Това е напълно вярно. Само където КНДР не отстъпи и за миг от идеологията си и не прие капитализма и капиталистите да опоскат държавата и народа!

    Коментиран от #7, #8, #11, #48

    11:08 27.12.2025

  • 3 вен серемос

    19 14 Отговор
    Да живее Русия! Да живее Северна Корея!! За Вл. Вл. Путин! За Ким Чен Ун!!

    Коментиран от #9

    11:10 27.12.2025

  • 4 пРезидентът

    13 13 Отговор
    Ех как искам и аз като Ким да се радвам на инвалиди!!!!

    11:11 27.12.2025

  • 5 Путин

    17 8 Отговор
    Проблема с корейците е че не различават руснаци от украинци и стрелят по нашите.

    11:13 27.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пак аз

    19 15 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Да си русофил или трябва да си мало/умен или платен.
    Трети вариант нема.

    Коментиран от #16, #21

    11:14 27.12.2025

  • 8 Линда

    20 14 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    То и Мадуро не допусна , ама в най богатата държава на петрол народа гладува . А северокореец не знае какво е интернет

    11:15 27.12.2025

  • 9 Будимир Куйович

    14 8 Отговор

    До коментар #3 от "вен серемос":

    Кукувици от всички държави,съешавайте се

    11:15 27.12.2025

  • 10 Атина Палада

    10 8 Отговор
    Засега само съюзниците на Путлер се снимат с пушечно месо в инвалидни колички!

    11:16 27.12.2025

  • 11 Андреас

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Защо да ги допуска ? Цяра и хунтата сами ще си ги открадат

    11:18 27.12.2025

  • 12 Задунаец

    10 12 Отговор
    Искам и на мен да ми ръкопляскат докато седя в количка без крака и половин глава!

    Коментиран от #13, #19, #32

    11:18 27.12.2025

  • 13 пРезидентът

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Задунаец":

    Какви крака, какви глави бълнуваш? Момчетата са цели!

    Коментиран от #15

    11:21 27.12.2025

  • 14 Копейки,

    8 7 Отговор
    Вижте го тоя в инвалидната количка. Това е комунизма. Коментирайте.

    Коментиран от #17

    11:22 27.12.2025

  • 15 Атина Палада

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "пРезидентът":

    Събрали са части от 50 и са сглобили трима цели.

    11:22 27.12.2025

  • 16 овч,

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "Пак аз":

    Ти и без да си русофил си слабо....ум...ен ! Някои сте си такива по рождение !

    11:23 27.12.2025

  • 17 Тодор Колев

    8 6 Отговор

    До коментар #14 от "Копейки,":

    Не, това не е комунизмът! Комунизмът е утопия! Това е Руzzкий мир - реален!

    11:24 27.12.2025

  • 18 Еми да, споделяте

    9 6 Отговор
    Краставите магарета през девет планини се надушват...

    11:24 27.12.2025

  • 19 ха-ха

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Задунаец":

    Ти глава имаш ли , или я ползваш само да не падаш по улиците ?! Щраус , мамин ....

    11:24 27.12.2025

  • 20 Инвалид си,

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Копейка":

    но от тези, които не могат да го осъзнаят. Защото имаш кухини в главата си и не можеш да я ползваш по предназначение.

    11:24 27.12.2025

  • 21 Русофила

    10 6 Отговор

    До коментар #7 от "Пак аз":

    строи безплатни къщи на северно корейците, имат безплатно образование, лечение в болниците, безплатна храна в училищата. Почти всичко им е безплатно. А в Южна Корея се мятат от по-високите етажи, защото са много щастливи от дивия сив капитализъм.

    Коментиран от #31

    11:25 27.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 !!!?

    8 8 Отговор
    Така е Диктаторите са кървави...!!!?

    Коментиран от #25

    11:29 27.12.2025

  • 24 Линда

    6 5 Отговор
    Тоя от снимката не пееше ли гагманстайл?

    11:32 27.12.2025

  • 25 Смешник

    6 5 Отговор

    До коментар #23 от "!!!?":

    А терористите нацисти в Украйна какви са?

    11:35 27.12.2025

  • 26 БЪЛГАРИН

    7 4 Отговор
    Кимчо живота не може да споделите с путинова Русия,защото той там е в края си,кръвта
    си също защото твоята е мръсна-на убиец.Можете да споделите само смърта.

    11:39 27.12.2025

  • 27 Комунистически ценности

    5 3 Отговор
    Цун Кай Хюй и Пют Пют Путин
    са кръвни комунистически братя.
    И затова:
    Политиците от всички партии и pаси
    Оказаха се пе нде ра си.
    Затуй демокрацията родна
    Толкова години е безплодна.
    ИФПЕР
    Едни си търкат подметките
    Други си оправят сметките

    За да не умреш от глад стани депутат.

    На работа отиваш за да си почиваш.

    11:44 27.12.2025

  • 28 Олга

    2 3 Отговор
    Ким Чен Ун: “С Русия споделяме кръв, живот и смърт” … в отличие от “братя”, за които на времето руснаци давали живот, кръв и своята вяра в духовно единство с единоверците. Както се оказа напразно.

    11:48 27.12.2025

  • 29 Комунистически ценности

    4 3 Отговор
    Бил Съм близко до Китай - в Северна Корея
    Кучета там има но се движат на сто метра от Човека...
    Останали са само тези Живи дето се пазят от Човека...
    С нищо не мога да ти помогна освен да ти дам Съвет...
    Ако отидеш там... Можеш да бъдеш Изяден

    11:49 27.12.2025

  • 30 МъкЪ

    5 0 Отговор
    Голяма мъкЪ на източния фронт! Ватенките са превзели Хуйлай поле.

    11:52 27.12.2025

  • 31 Кремълофоба

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Русофила":

    Няма нищо безплатно на този свят, даже и сиренцето в капана за мишки. Ама се иска интелект различен от нула, за да го разбереш това!!!

    11:53 27.12.2025

  • 32 БЪЛГАРИН

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Задунаец":

    Ще седнеш,ще седнеш,а после и в ковчега ще легнеш.

    11:53 27.12.2025

  • 33 МъкЪ

    2 2 Отговор
    Има филмче във Фейсбук от щаба на урка в Гуляйполе. Зарязали са всичко. Лаптоп, планшет, карти, радиостанции и даже смартфоните си! Избягали са с 200!

    11:56 27.12.2025

  • 34 Ъхъ!!!

    3 1 Отговор
    Което си е така, така си е! Споделяте кръв и смърт, защото повече не можете да споделите. Вие просто няма как да споделите свобода, уреденост и просперитет на народите си!!!

    11:58 27.12.2025

  • 35 даа

    3 1 Отговор
    Ето го спасителят на Русия. Ако не бяха севернокорейците, не Курск ами за Москва щяха да драпат руснаците в момента.

    11:58 27.12.2025

  • 36 МъкЪ

    1 4 Отговор
    Голяма мъка на източния фронт! Урка бяга с 200. Затова ще пишем тука за Корея, Руанда, Уганда и колко е зле в Русия. Да върви пропагандата.

    Коментиран от #37

    12:01 27.12.2025

  • 37 аааа

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "МъкЪ":

    И къде избяга украта, като още си е в Донбас от където започна СВО?

    Коментиран от #40

    12:02 27.12.2025

  • 38 СЛАВА РУСИЯ !

    3 3 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!
    СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!

    12:06 27.12.2025

  • 39 МъкЪ

    0 2 Отговор
    Голяма мъка на източния фронт! Такъв фронт вече няма! Разпаднал се е на украински банди, преследвани от руснаците. Урка се крият в стопански постройки и дупки в земята. Да! Дупки, а не окопи! Кални дупки, в които руснаците ги намират замръзнали и жълто сини, като тяхното знаме.

    12:06 27.12.2025

  • 40 МъкЪ

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "аааа":

    Голяма мъкЪ за урка! След ВСВ, НКВД е преследвал бандеровците 10 години в гори, села и паланки. Урка бяга бързо. Територията е огромна. Днес урка граби мирняка тук, утре там, но ще бъдат изловени или избити при опит за бягство.

    12:10 27.12.2025

  • 41 Червен кхмер

    2 1 Отговор
    Ха ха ха целият свят видя какво споделите с рашистите - кръв и смърт.
    Явно има много муSор на този свят за чистене.

    12:13 27.12.2025

  • 42 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Да, но не собствената кръв и смърт!

    12:14 27.12.2025

  • 43 МъкЪ

    0 2 Отговор
    Голяма мъкЪ на урките! Дребният диктатор с дрехи на гробар ще лети да проси в САЩ, където може да бъде арестуван и осъден на 10 000 години затвор!

    Коментиран от #47

    12:16 27.12.2025

  • 44 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    0 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:25 27.12.2025

  • 45 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    0 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:25 27.12.2025

  • 46 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    0 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:25 27.12.2025

  • 47 Щастие

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "МъкЪ":

    Важното, че този "гробар" изпрати милион диви монголоиди при Кабзон.

    12:27 27.12.2025

  • 48 Обективно

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    КНДР не отстъпи от идеологията си защото там нямат троцкисти(фалшиви комунисти).Естествено и Русия може да тръгне по тоя път който между другото е единствения правилен просто трябва да се изчисти от вътрешните си врагове(евроатлантици и капиталисти) и следващия път да не допускат ционисти в новата си власт че ще я саботират каквато и да е тя също както разпаднаха СССР.

    12:27 27.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания