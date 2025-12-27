Ким Чен Ун: С Русия споделяме кръв, живот и смърт

Северна Корея и Русия споделят "кръв, живот и смърт" във войната в Украйна, заяви севернокорейският лидер Ким Чен Ун в новогодишния си поздрав до руския президент Владимир Путин, предаде Франс прес, съобщи БТА.
В поздрава си, публикуван снощи от севернокорейската новинарска агенция КЦТА, Ким заявява, че 2025 г. е била "наистина значима година" в съюза между Пхенян и Москва, заздравен от "споделена кръв, живот и смърт в един и същи окоп".
Първо южнокорейските и западните разузнавателни служби съобщиха, че Пхенян е изпратил хиляди военнослужещи, за да се бият на страната в Москва във войната срещу Украйна. През април Северна Корея потвърди, че нейни военнослужещи са разположени в подкрепа на руската военна кампания, а някои от тях са били убити във военните действия.
В началото на декември Пхенян призна, че през август е изпратил военнослужещи за разчистване на мини в Курска област, близо до границата с Украйна. Най-малко девет военнослужещи са били убити по време на 120-дневното разполагане, заяви Ким в реч на 12 декември при завръщането на военната част.
Новогодишният поздрав на Ким бе изпратен два дни, след като самият той получи поздравление от Путин, припомня Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тагаренко
11:08 27.12.2025
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #7, #8, #11, #48
11:08 27.12.2025
3 вен серемос
Коментиран от #9
11:10 27.12.2025
4 пРезидентът
11:11 27.12.2025
5 Путин
11:13 27.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пак аз
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Да си русофил или трябва да си мало/умен или платен.
Трети вариант нема.
Коментиран от #16, #21
11:14 27.12.2025
8 Линда
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":То и Мадуро не допусна , ама в най богатата държава на петрол народа гладува . А северокореец не знае какво е интернет
11:15 27.12.2025
9 Будимир Куйович
До коментар #3 от "вен серемос":Кукувици от всички държави,съешавайте се
11:15 27.12.2025
10 Атина Палада
11:16 27.12.2025
11 Андреас
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Защо да ги допуска ? Цяра и хунтата сами ще си ги открадат
11:18 27.12.2025
12 Задунаец
Коментиран от #13, #19, #32
11:18 27.12.2025
13 пРезидентът
До коментар #12 от "Задунаец":Какви крака, какви глави бълнуваш? Момчетата са цели!
Коментиран от #15
11:21 27.12.2025
14 Копейки,
Коментиран от #17
11:22 27.12.2025
15 Атина Палада
До коментар #13 от "пРезидентът":Събрали са части от 50 и са сглобили трима цели.
11:22 27.12.2025
16 овч,
До коментар #7 от "Пак аз":Ти и без да си русофил си слабо....ум...ен ! Някои сте си такива по рождение !
11:23 27.12.2025
17 Тодор Колев
До коментар #14 от "Копейки,":Не, това не е комунизмът! Комунизмът е утопия! Това е Руzzкий мир - реален!
11:24 27.12.2025
18 Еми да, споделяте
11:24 27.12.2025
19 ха-ха
До коментар #12 от "Задунаец":Ти глава имаш ли , или я ползваш само да не падаш по улиците ?! Щраус , мамин ....
11:24 27.12.2025
20 Инвалид си,
До коментар #6 от "Копейка":но от тези, които не могат да го осъзнаят. Защото имаш кухини в главата си и не можеш да я ползваш по предназначение.
11:24 27.12.2025
21 Русофила
До коментар #7 от "Пак аз":строи безплатни къщи на северно корейците, имат безплатно образование, лечение в болниците, безплатна храна в училищата. Почти всичко им е безплатно. А в Южна Корея се мятат от по-високите етажи, защото са много щастливи от дивия сив капитализъм.
Коментиран от #31
11:25 27.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 !!!?
Коментиран от #25
11:29 27.12.2025
24 Линда
11:32 27.12.2025
25 Смешник
До коментар #23 от "!!!?":А терористите нацисти в Украйна какви са?
11:35 27.12.2025
26 БЪЛГАРИН
си също защото твоята е мръсна-на убиец.Можете да споделите само смърта.
11:39 27.12.2025
27 Комунистически ценности
са кръвни комунистически братя.
И затова:
Политиците от всички партии и pаси
Оказаха се пе нде ра си.
Затуй демокрацията родна
Толкова години е безплодна.
ИФПЕР
Едни си търкат подметките
Други си оправят сметките
За да не умреш от глад стани депутат.
На работа отиваш за да си почиваш.
11:44 27.12.2025
28 Олга
11:48 27.12.2025
29 Комунистически ценности
Кучета там има но се движат на сто метра от Човека...
Останали са само тези Живи дето се пазят от Човека...
С нищо не мога да ти помогна освен да ти дам Съвет...
Ако отидеш там... Можеш да бъдеш Изяден
11:49 27.12.2025
30 МъкЪ
11:52 27.12.2025
31 Кремълофоба
До коментар #21 от "Русофила":Няма нищо безплатно на този свят, даже и сиренцето в капана за мишки. Ама се иска интелект различен от нула, за да го разбереш това!!!
11:53 27.12.2025
32 БЪЛГАРИН
До коментар #12 от "Задунаец":Ще седнеш,ще седнеш,а после и в ковчега ще легнеш.
11:53 27.12.2025
33 МъкЪ
11:56 27.12.2025
34 Ъхъ!!!
11:58 27.12.2025
35 даа
11:58 27.12.2025
36 МъкЪ
Коментиран от #37
12:01 27.12.2025
37 аааа
До коментар #36 от "МъкЪ":И къде избяга украта, като още си е в Донбас от където започна СВО?
Коментиран от #40
12:02 27.12.2025
38 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!
12:06 27.12.2025
39 МъкЪ
12:06 27.12.2025
40 МъкЪ
До коментар #37 от "аааа":Голяма мъкЪ за урка! След ВСВ, НКВД е преследвал бандеровците 10 години в гори, села и паланки. Урка бяга бързо. Територията е огромна. Днес урка граби мирняка тук, утре там, но ще бъдат изловени или избити при опит за бягство.
12:10 27.12.2025
41 Червен кхмер
Явно има много муSор на този свят за чистене.
12:13 27.12.2025
42 Абсурдистан
12:14 27.12.2025
43 МъкЪ
Коментиран от #47
12:16 27.12.2025
44 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
12:25 27.12.2025
45 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:25 27.12.2025
46 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
12:25 27.12.2025
47 Щастие
До коментар #43 от "МъкЪ":Важното, че този "гробар" изпрати милион диви монголоиди при Кабзон.
12:27 27.12.2025
48 Обективно
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":КНДР не отстъпи от идеологията си защото там нямат троцкисти(фалшиви комунисти).Естествено и Русия може да тръгне по тоя път който между другото е единствения правилен просто трябва да се изчисти от вътрешните си врагове(евроатлантици и капиталисти) и следващия път да не допускат ционисти в новата си власт че ще я саботират каквато и да е тя също както разпаднаха СССР.
12:27 27.12.2025