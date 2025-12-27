Новини
България »
Касите на БНБ работят извънредно в събота, за да продават от пакетите с евро

Касите на БНБ работят извънредно в събота, за да продават от пакетите с евро

27 Декември, 2025 10:40 840 31

  • бнб-
  • каси-
  • пакети с евро

В много от банковите клонове в София те се изчерпиха бързо

Касите на БНБ работят извънредно в събота, за да продават от пакетите с евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

И в последната събота от годината работят извънредно касите на БНБ, за да продават от стартовите пакети евро на граждани.

На 27 декември от 8:30 до 15:45 всеки желаещ може да си купи от българските евромонети, които влизат в употреба от Нова година. Равностойността им в пакета е 20 лева.

Касите на БНБ работят извънредно засиления интерес на гражданите към покупката на стартовите пакети евро.

В много от банковите клонове в София те се изчерпиха бързо, а пакетчето стана и популярен подарък под елхата, пише „24 часа“.

Продажбата на пакета евро ще е и единствената предоставяна услуга в събота на касите на БНБ. Едно физическо лице може да купи до два броя.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мозък

    25 1 Отговор
    Мозък да се продава , това си е дефицитна стока !

    10:42 27.12.2025

  • 2 БНБ са ало измамници и работят по празн

    25 2 Отговор
    Празниците! БНБ е мафия обрала парите на хората чрез инфлацията! Инфлацията е държавна кражба в особено големи размери!

    10:44 27.12.2025

  • 3 пробита юростотинка

    12 2 Отговор
    и по колко ги продава тия пакети?

    Коментиран от #5, #28

    10:45 27.12.2025

  • 4 дядо Став

    15 3 Отговор
    Колко лева му върви килото на туй евро?

    Коментиран от #9, #18, #21

    10:46 27.12.2025

  • 5 Колкото си струват 20лв

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "пробита юростотинка":

    Друга тема е, че същите се появиха по разните оелекси, базари и продавалници по 50лв.

    10:49 27.12.2025

  • 6 Хаха

    11 0 Отговор
    Касите на БНБ работят извънредно в събота, за да продават от пакетите с евро

    Има и по-лесен начин да се сдобиеш с еврото след нова година 😁

    10:50 27.12.2025

  • 7 бнб

    8 1 Отговор
    е ОПГ!

    10:59 27.12.2025

  • 8 АГАТ а Кристи

    4 11 Отговор
    Копейките вече са се заредили .
    Те не чакат последният ден !!!

    11:02 27.12.2025

  • 9 Отговор

    4 9 Отговор

    До коментар #4 от "дядо Став":

    1 евро = кило рубли !
    Понял ?
    Цъ, ты не понял !!!

    Коментиран от #10

    11:06 27.12.2025

  • 10 Пропусна -

    2 8 Отговор

    До коментар #9 от "Отговор":

    ХАРТИЕНИ РУБЛИ, а не монети

    11:10 27.12.2025

  • 11 По интересно е

    9 6 Отговор
    ако през 2026 г. отпаднем от евро зоната при какъв курс ще връщат лева. Това не е съвсем за изключване. Тогава "любиммите" банки сигурно ще приложат 1:1 ? 😀

    11:12 27.12.2025

  • 12 Нещо Референдум????

    10 3 Отговор
    за Юрошита. Валутен Борд. Заеми сто милиарда. Чудовищни инфлации и дефицит. Чудовищни Спекулативни цени.
    Сто Милиарда заеми за 5 години, това ви беше меракът.
    46% изборни нарушения и тези "незаконни хора" говорят от името на народа. Без да питат Народът.
    Далаверата на века, невероятен цинизъм.
    Една основателна причина има да се отменят всички Решения и меж. дотовори на управляващите от 2020 г.
    Огромни изборни нарушения и ОМРАЗНО ПРАВИТЕЛСТВО, всичките му Договори, Закони и заеми от 2020 трябва да бъдат анулирани и отменени.

    Коментиран от #13, #16

    11:12 27.12.2025

  • 13 007 /агент/

    1 6 Отговор

    До коментар #12 от "Нещо Референдум????":

    Спасителя наш е товариш Румен Гечев !

    11:15 27.12.2025

  • 14 Катя Левро

    4 2 Отговор
    Мене смяна ми не трябва. Аз съм си така по рождение.

    11:15 27.12.2025

  • 15 Мислете

    5 0 Отговор
    Трябваше на всяка фирма с каса да обмените евра по план. Как с тези 5 монети ще връщат ресто в евро? Кафето отсреща се редят четири пъти защото давали по два пакета само

    Коментиран от #22

    11:16 27.12.2025

  • 16 Терминът

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Нещо Референдум????":

    е "нищожни". За целта трябва да има валиден съд който да ги отмени. Но няма.

    11:27 27.12.2025

  • 17 Така ще има ефект

    1 1 Отговор
    И какво като работят ... само в 5 града на България!!!
    БНБ да бяха направили организация да има работещи на повече места в страната!!!

    Коментиран от #31

    11:30 27.12.2025

  • 18 От Варна

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "дядо Став":

    Най-точният коментар! Но, ако не беше толкова тъжно, щеше да е много смешно! Пророческо!!!
    А от ситуацията-поредното доказателство, че Bg - населението е от породата на б лее щите! Споко, не изключвам себе си!

    11:33 27.12.2025

  • 19 !!!?

    3 7 Отговор
    Копейките сигурно първи са си купили от българското Евро... няма да ползват Евро от другите държави защото ще си загубят суверинитета...!!!?

    Коментиран от #24

    11:34 27.12.2025

  • 20 ПазарЖик

    1 4 Отговор
    Много ми е интересно гражданите къде ще си ги завират тези монети. Те да вземат да продават на търговците, че ще връщат копейки от 1.

    11:35 27.12.2025

  • 21 Чиста математика

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "дядо Став":

    1 кило € = 1 тон рубли

    11:38 27.12.2025

  • 22 Чиста математика

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Мислете":

    Това пакетче е за Ф.Л. Да си купят закуска на 1.1.2026 и да се запознаят предварително с центовете. За фирми е голям пакет нещо от сорта на 400 лева около 200€ там колкото си е по курса 1.95583

    11:40 27.12.2025

  • 23 Генерал Аугусто Пиночет

    5 1 Отговор
    Ганчо Бананчо се реди първи в БНБ,после ще отиде на опашка в Кафлангя за тоалетна хартия и банани

    11:42 27.12.2025

  • 24 копейките

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "!!!?":

    са с промити мозъци!

    11:49 27.12.2025

  • 25 Емигрант

    3 1 Отговор
    Българинът е обхванат от "истерия на страхът", ха ха ? За какво са ви тези пакети бе, кой ВИ будаляса толкова ? Влиза еврото и всеки ще може да си колекционира дори и "износени" метални монети с "патина" дори и след 1000 - 2000 години някой ще ви ги намери и тогава ще бъдат ценни, но не толкова защото няма да са редки, ще бъдат в изобилие и цената им няма да бъде висока ха ха ха ! Още ли не сте разбрали защо сте бедняците на ЕС ? Ще ви кажа, защото не сте никак умни, водят ви за носовете всеки който ви хване, също както копанар води мечка на синджир по селските мегдани през социализмът за да ви забавлява и да спрете да мислите ! ПАКЕТИ ИМ ПРОДАВАЛИ ХА ХА ХА "КАТО ТОПЪЛ ХЛЯБ" ГИ КУПУВАЛИ, ЧЕ И ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ ДНИ ГИ МАМЯТ И НЕ ИМ ОСТАВЯТ ВРЕМЕ ЗА ПОЧИВКА ??? Какви будали БОЖЕ си заселил на тази територия ?

    11:57 27.12.2025

  • 26 Димитър Събев, икономист БАН

    1 5 Отговор
    КУПУВАЙТЕ Евро защото ще свърши и ще ревете като бедни копейки !!!

    11:58 27.12.2025

  • 27 Клон

    3 1 Отговор
    БНБ няма клонове

    12:02 27.12.2025

  • 28 Димитър Събев, икономист БАН

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "пробита юростотинка":

    Вече във натура ги продавам понеже се Отцепихме от Турция

    12:02 27.12.2025

  • 29 Костя от Максуда

    0 0 Отговор
    Мене ми не требат, сичко вече ми е у евраци...

    12:14 27.12.2025

  • 30 Развитие

    3 0 Отговор
    Всичката я Мара втасала та чак до €врозоната опрела !

    12:16 27.12.2025

  • 31 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Така ще има ефект":

    Трябваше да има сергии по улиците !

    12:18 27.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове