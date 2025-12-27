Касите на БНБ работят извънредно в събота, за да продават от пакетите с евро

И в последната събота от годината работят извънредно касите на БНБ, за да продават от стартовите пакети евро на граждани.
На 27 декември от 8:30 до 15:45 всеки желаещ може да си купи от българските евромонети, които влизат в употреба от Нова година. Равностойността им в пакета е 20 лева.
Касите на БНБ работят извънредно засиления интерес на гражданите към покупката на стартовите пакети евро.
В много от банковите клонове в София те се изчерпиха бързо, а пакетчето стана и популярен подарък под елхата, пише „24 часа“.
Продажбата на пакета евро ще е и единствената предоставяна услуга в събота на касите на БНБ. Едно физическо лице може да купи до два броя.
1 мозък
10:42 27.12.2025
2 БНБ са ало измамници и работят по празн
10:44 27.12.2025
3 пробита юростотинка
Коментиран от #5, #28
10:45 27.12.2025
4 дядо Став
Коментиран от #9, #18, #21
10:46 27.12.2025
5 Колкото си струват 20лв
До коментар #3 от "пробита юростотинка":Друга тема е, че същите се появиха по разните оелекси, базари и продавалници по 50лв.
10:49 27.12.2025
6 Хаха
Има и по-лесен начин да се сдобиеш с еврото след нова година 😁
10:50 27.12.2025
7 бнб
10:59 27.12.2025
8 АГАТ а Кристи
Те не чакат последният ден !!!
11:02 27.12.2025
9 Отговор
До коментар #4 от "дядо Став":1 евро = кило рубли !
Понял ?
Цъ, ты не понял !!!
Коментиран от #10
11:06 27.12.2025
10 Пропусна -
До коментар #9 от "Отговор":ХАРТИЕНИ РУБЛИ, а не монети
11:10 27.12.2025
11 По интересно е
11:12 27.12.2025
12 Нещо Референдум????
Сто Милиарда заеми за 5 години, това ви беше меракът.
46% изборни нарушения и тези "незаконни хора" говорят от името на народа. Без да питат Народът.
Далаверата на века, невероятен цинизъм.
Една основателна причина има да се отменят всички Решения и меж. дотовори на управляващите от 2020 г.
Огромни изборни нарушения и ОМРАЗНО ПРАВИТЕЛСТВО, всичките му Договори, Закони и заеми от 2020 трябва да бъдат анулирани и отменени.
Коментиран от #13, #16
11:12 27.12.2025
13 007 /агент/
До коментар #12 от "Нещо Референдум????":Спасителя наш е товариш Румен Гечев !
11:15 27.12.2025
14 Катя Левро
11:15 27.12.2025
15 Мислете
Коментиран от #22
11:16 27.12.2025
16 Терминът
До коментар #12 от "Нещо Референдум????":е "нищожни". За целта трябва да има валиден съд който да ги отмени. Но няма.
11:27 27.12.2025
17 Така ще има ефект
БНБ да бяха направили организация да има работещи на повече места в страната!!!
Коментиран от #31
11:30 27.12.2025
18 От Варна
До коментар #4 от "дядо Став":Най-точният коментар! Но, ако не беше толкова тъжно, щеше да е много смешно! Пророческо!!!
А от ситуацията-поредното доказателство, че Bg - населението е от породата на б лее щите! Споко, не изключвам себе си!
11:33 27.12.2025
19 !!!?
Коментиран от #24
11:34 27.12.2025
20 ПазарЖик
11:35 27.12.2025
21 Чиста математика
До коментар #4 от "дядо Став":1 кило € = 1 тон рубли
11:38 27.12.2025
22 Чиста математика
До коментар #15 от "Мислете":Това пакетче е за Ф.Л. Да си купят закуска на 1.1.2026 и да се запознаят предварително с центовете. За фирми е голям пакет нещо от сорта на 400 лева около 200€ там колкото си е по курса 1.95583
11:40 27.12.2025
23 Генерал Аугусто Пиночет
11:42 27.12.2025
24 копейките
До коментар #19 от "!!!?":са с промити мозъци!
11:49 27.12.2025
25 Емигрант
11:57 27.12.2025
26 Димитър Събев, икономист БАН
11:58 27.12.2025
27 Клон
12:02 27.12.2025
28 Димитър Събев, икономист БАН
До коментар #3 от "пробита юростотинка":Вече във натура ги продавам понеже се Отцепихме от Турция
12:02 27.12.2025
29 Костя от Максуда
12:14 27.12.2025
30 Развитие
12:16 27.12.2025
31 Така е
До коментар #17 от "Така ще има ефект":Трябваше да има сергии по улиците !
12:18 27.12.2025