Касите на БНБ работят извънредно в събота, за да продават от пакетите с евро

И в последната събота от годината работят извънредно касите на БНБ, за да продават от стартовите пакети евро на граждани.

На 27 декември от 8:30 до 15:45 всеки желаещ може да си купи от българските евромонети, които влизат в употреба от Нова година. Равностойността им в пакета е 20 лева.

Касите на БНБ работят извънредно засиления интерес на гражданите към покупката на стартовите пакети евро.

В много от банковите клонове в София те се изчерпиха бързо, а пакетчето стана и популярен подарък под елхата, пише „24 часа“.

Продажбата на пакета евро ще е и единствената предоставяна услуга в събота на касите на БНБ. Едно физическо лице може да купи до два броя.