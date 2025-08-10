5 храни с повече омега-3 от сьомгата

Когато става въпрос за омега-3 мастни киселини, не може да не се спомене сьомгата. Тя е известна като отличен източник на омега-3, както и на протеини и витамини. Но може би ще се изненадате да научите, че има храни с още по-високо съдържание на омега-3, което ви позволява да разнообразите източниците на тази ключова хранителна съставка.

Омега-3 мастните киселини са полиненаситени мазнини, които играят важна роля за здравето на мозъка, щитовидната жлеза, черния дроб, настроението и хормоналния баланс. Те могат да бъдат разделени на три основни типа: ALA (алфа-линоленова киселина), която се намира в растителни храни като чиа семена и ленено семе, и EPA и DHA, които се съдържат в риби като сьомга и скумрия.

Храни с повече омега-3 от сьомгата

1. Скумрия

Омега-3 съдържание: 2.6 г на 100 г порция

Скумрията надминава сьомгата по съдържание на омега-3. Можете да я консумирате печена, пържена или като добавка към салати и сандвичи.

2. Чиа семена

Омега-3 съдържание: 5 г на 28 г порция

Чиа семената са невероятно богати на омега-3 (ALA) и са отличен източник на фибри и антиоксиданти. Можете да ги добавяте към пудинги, овесени ядки или смутита.

3. Ленено семе

Омега-3 съдържание: 3.6 г на 28 г порция

Лененото семе е богато на ALA и предлага полезни фибри и протеини. Най-добре е да го консумирате смляно, като добавка към овесена каша или в печива.

4. Kонопено семе

Омега-3 съдържание: 2.6 г на 45 г порция

Kонопеното семе съдържа както омега-3, така и антиоксиданти и витамини A, D и E. Те могат да се добавят в смутита или да се поръсят върху салати.

5. Орехи

Омега-3 съдържание: 2.5 г на 28 г порция

Орехите са не само вкусни, но и пълни с омега-3 и магнезий. Можете да ги похапвате като закуска или да ги добавите към йогурт, мюсли или салати.

С добавянето на тези храни към диетата си, можете лесно да увеличите приема на омега-3 мастни киселини и да разнообразите хранителния си режим, без да разчитате само на сьомгата.