5 храни с повече омега-3 от сьомгата

Когато става въпрос за омега-3 мастни киселини, не може да не се спомене сьомгата. Тя е известна като отличен източник на омега-3, както и на протеини и витамини. Но може би ще се изненадате да научите, че има храни с още по-високо съдържание на омега-3, което ви позволява да разнообразите източниците на тази ключова хранителна съставка.
Омега-3 мастните киселини са полиненаситени мазнини, които играят важна роля за здравето на мозъка, щитовидната жлеза, черния дроб, настроението и хормоналния баланс. Те могат да бъдат разделени на три основни типа: ALA (алфа-линоленова киселина), която се намира в растителни храни като чиа семена и ленено семе, и EPA и DHA, които се съдържат в риби като сьомга и скумрия.
Храни с повече омега-3 от сьомгата
1. Скумрия
Омега-3 съдържание: 2.6 г на 100 г порция
Скумрията надминава сьомгата по съдържание на омега-3. Можете да я консумирате печена, пържена или като добавка към салати и сандвичи.
2. Чиа семена
Омега-3 съдържание: 5 г на 28 г порция
Чиа семената са невероятно богати на омега-3 (ALA) и са отличен източник на фибри и антиоксиданти. Можете да ги добавяте към пудинги, овесени ядки или смутита.
3. Ленено семе
Омега-3 съдържание: 3.6 г на 28 г порция
Лененото семе е богато на ALA и предлага полезни фибри и протеини. Най-добре е да го консумирате смляно, като добавка към овесена каша или в печива.
4. Kонопено семе
Омега-3 съдържание: 2.6 г на 45 г порция
Kонопеното семе съдържа както омега-3, така и антиоксиданти и витамини A, D и E. Те могат да се добавят в смутита или да се поръсят върху салати.
5. Орехи
Омега-3 съдържание: 2.5 г на 28 г порция
Орехите са не само вкусни, но и пълни с омега-3 и магнезий. Можете да ги похапвате като закуска или да ги добавите към йогурт, мюсли или салати.
С добавянето на тези храни към диетата си, можете лесно да увеличите приема на омега-3 мастни киселини и да разнообразите хранителния си режим, без да разчитате само на сьомгата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПЕНСИОНЕР СЪС СТО ДИОПТЪРА ЛУПА
17:43 10.08.2025
2 Гост
Коментиран от #4
17:54 10.08.2025
3 Буха ха
18:01 10.08.2025
4 хмм
До коментар #2 от "Гост":В рибата има още полезни микроелементи и витамини. Неслучайно на етикетите на хранителните добавки пише, че не заменят разнообразното хранене.
18:10 10.08.2025