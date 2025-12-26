Експлозии разтърсиха Одеса на фона на въздушна тревога, съобщава украинският телевизионен канал "Public".

"Чуват се експлозии в Одеса", съобщи медията в своя Telegram канал.

Експлозии разтърсиха и град Измаил в Одеска област и Николаев.

Вчера украинските въоръжени сили атакуваха шест района в Белгородска област, обяви губернаторът Вячеслав Гладков.

"Един цивилен е ранен", написа той в Telegram.

Дрон е атакувал микробус в Шебекино. Мъж с баротравма и множество рани от шрапнели е откаран в областната болница.

Една кола е повредена. Друг дрон е нанесъл щети по камион, а във търговско дружество в село Белянка са повредени още два тежкотоварни автомобила при атаката.

В Грайвороновски район са повредени два търговски имота, входът на административна сграда и три автомобила. В район Волоконовски са повредени две частни къщи и стопанска постройка. В област Белгород са регистрирани щети на четири частни къщи и е свален електропровод. В район Борисовски са повредени частна къща и паркиран автомобил. В район Прохоровски са повредени покривите и фасадите на две частни къщи.

Силите за противовъздушна отбрана отблъскват атака с дронове във Волгоградска област, съобщи губернаторът на областта Андрей Бочаров, цитиран в Telegram канала на администрацията на Волгоградска област.

„Тази нощ подразделенията за противовъздушна отбрана на руското Министерство на отбраната отблъснаха терористична атака с безпилотни летателни апарати на територията на Волгоградска област“, ​​заяви губернаторът.

Към момента няма жертви или щети, добави той.

Telegram каналът SHOT съобщи, че след 23:00 часа московско време във Волгоград са чути над 20 експлозии. Повечето от тях са чути от жители на Красноармейски район.

Вечерта на 25 декември беше съобщено, че мъж е получил осколкови рани при атака на дрон на украинските въоръжени сили в Глушковски район на Курска област. Инцидентът е станал, докато 53-годишният мъж е карал колело между селата Самарка и Марково.

Украинските въоръжени сили провеждат вътрешно разследване след съобщения за превземане на команден пункт на украинските въоръжени сили в Гуляйполе, Запорожка област, от руски войски.

Това заяви пред Obshchestvennoye.Novosti Владислав Волошин, говорител на Южните отбранителни сили на ВСУ.

Според него разследването се провежда от съответните органи. Ако се потвърди загуба на контрол над обекта, правоохранителните органи ще започнат наказателно разследване, а действията на всички длъжностни лица, замесени в инцидента, ще бъдат предмет на правен контрол.

Разследването е предизвикано от разпространението на видеоклип в Telegram каналите, в който се твърди, че е показан превзет команден пункт с изоставени комуникационно оборудване, лаптопи, друго оборудване и карти. Източници на изданието съобщават, че обектът може да е бил изоставен от батальон на 106-та бригада за териториална отбрана на украинските въоръжени сили, като са оставени лични вещи, потенциално съдържащи чувствителна информация.

На 25 декември губернаторът на Запорожка област Евгений Балицки съобщи, че руските войски бързо напредват дълбоко в отбранителните линии на украинските въоръжени сили, като продължават боевете за град Гуляйполе.