Русия атакува Одеса, Измаил и Николаев, Украйна обстреля Волгоград
  Тема: Украйна

Русия атакува Одеса, Измаил и Николаев, Украйна обстреля Волгоград

26 Декември, 2025 04:53, обновена 26 Декември, 2025 05:34

Украинските въоръжени сили атакуваха Белгородска и Курска област, ранени са двама цивилни руснаци

Русия атакува Одеса, Измаил и Николаев, Украйна обстреля Волгоград - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Експлозии разтърсиха Одеса на фона на въздушна тревога, съобщава украинският телевизионен канал "Public".

"Чуват се експлозии в Одеса", съобщи медията в своя Telegram канал.

Експлозии разтърсиха и град Измаил в Одеска област и Николаев.

Вчера украинските въоръжени сили атакуваха шест района в Белгородска област, обяви губернаторът Вячеслав Гладков.

"Един цивилен е ранен", написа той в Telegram.

Дрон е атакувал микробус в Шебекино. Мъж с баротравма и множество рани от шрапнели е откаран в областната болница.

Една кола е повредена. Друг дрон е нанесъл щети по камион, а във търговско дружество в село Белянка са повредени още два тежкотоварни автомобила при атаката.

В Грайвороновски район са повредени два търговски имота, входът на административна сграда и три автомобила. В район Волоконовски са повредени две частни къщи и стопанска постройка. В област Белгород са регистрирани щети на четири частни къщи и е свален електропровод. В район Борисовски са повредени частна къща и паркиран автомобил. В район Прохоровски са повредени покривите и фасадите на две частни къщи.

Силите за противовъздушна отбрана отблъскват атака с дронове във Волгоградска област, съобщи губернаторът на областта Андрей Бочаров, цитиран в Telegram канала на администрацията на Волгоградска област.

„Тази нощ подразделенията за противовъздушна отбрана на руското Министерство на отбраната отблъснаха терористична атака с безпилотни летателни апарати на територията на Волгоградска област“, ​​заяви губернаторът.

Към момента няма жертви или щети, добави той.

Telegram каналът SHOT съобщи, че след 23:00 часа московско време във Волгоград са чути над 20 експлозии. Повечето от тях са чути от жители на Красноармейски район.

Вечерта на 25 декември беше съобщено, че мъж е получил осколкови рани при атака на дрон на украинските въоръжени сили в Глушковски район на Курска област. Инцидентът е станал, докато 53-годишният мъж е карал колело между селата Самарка и Марково.

Украинските въоръжени сили провеждат вътрешно разследване след съобщения за превземане на команден пункт на украинските въоръжени сили в Гуляйполе, Запорожка област, от руски войски.

Това заяви пред Obshchestvennoye.Novosti Владислав Волошин, говорител на Южните отбранителни сили на ВСУ.

Според него разследването се провежда от съответните органи. Ако се потвърди загуба на контрол над обекта, правоохранителните органи ще започнат наказателно разследване, а действията на всички длъжностни лица, замесени в инцидента, ще бъдат предмет на правен контрол.

Разследването е предизвикано от разпространението на видеоклип в Telegram каналите, в който се твърди, че е показан превзет команден пункт с изоставени комуникационно оборудване, лаптопи, друго оборудване и карти. Източници на изданието съобщават, че обектът може да е бил изоставен от батальон на 106-та бригада за териториална отбрана на украинските въоръжени сили, като са оставени лични вещи, потенциално съдържащи чувствителна информация.

На 25 декември губернаторът на Запорожка област Евгений Балицки съобщи, че руските войски бързо напредват дълбоко в отбранителните линии на украинските въоръжени сили, като продължават боевете за град Гуляйполе.


Русия
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 5 та година ще започне от тридневната

    14 7 Отговор
    Бият се още по границата,а украинците бомбят белгородска и курска област.

    Коментиран от #7

    05:08 26.12.2025

  • 2 Глас от бункера

    14 4 Отговор
    Всичко е по план... Трябва да оцелея на всяка цена

    05:12 26.12.2025

  • 3 Гласовит

    0 8 Отговор
    Слава укронацистами !

    05:20 26.12.2025

  • 4 Критик

    8 4 Отговор
    Нямат край мъките на агресора. Бункерният ,дърт лузър е изтрещял нацяло , ако си мисли , че с терор по украинските градове ще спечели войната

    05:21 26.12.2025

  • 5 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    4 3 Отговор
    АКО ЧЕТЕТЕ ГАНЕВ,
    ЩЕ СИ ПОМИСЛИТЕ ЧЕ РУСИЯ ЯКО ГО Е ЗАКЪСАЛА НА ФРОНТА 😮
    РЕАЛНОСТТА ОБАЧЕ Е ЧЕ НАПРОЛЕТ РЕЖИМА НА ЗЕЛЕНCKИ ЩЕ ЗАГУБИ НЕ САМО ОЩЕ ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ МЛАДИ МЪЖЕ, НО И ИЗЛАЗ НА ЧЕРНО МОРЕ. 😝
    А ГАНЕВ Е НЕЩО КАТО ЦЪНЦАРОВА. ДУПEДABEЦ Е ПОЛЗА НА УPCУЛИТЕ 🤣

    05:35 26.12.2025

  • 6 Готов за бой

    0 1 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    05:41 26.12.2025

  • 7 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "5 та година ще започне от тридневната":

    Военната стратегия не е за твоята глава! Босичък си!

    05:45 26.12.2025

