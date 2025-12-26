Новини
Израел ликвидира двама палестинци, прекрачили "жълтата линия" в Газа

26 Декември, 2025 07:11, обновена 26 Декември, 2025 06:15 601 3

Въпреки обявеното примирие, в анклава продължава да има спорадични смъртоносни инциденти

Израел ликвидира двама палестинци, прекрачили "жълтата линия" в Газа - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Израелската армия съобщи тази сутрин, че е убила двама палестинци в ивицата Газа, предаде ДПА, като се позова на изявление на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

В изявлението се посочва, че "двама терористи" са прекрачили т.нар. жълта линия в южната част на Газа и са се приближили към израелски военнослужещи. Двамата палестинци са представлявали "непосредствена заплаха" и са били "елиминирани", пише още в текста.

Израелските сили се изтеглиха зад жълтата линия в ивицата Газа, съгласно влязлото в сила на 10 октомври споразумение за спиране на огъня между Израел и "Хамас". Линията, обозначена с жълти бетонни елементи и знаци, представлява ново разделение на ивицата Газа, като Израел контролира малко повече от половината от палестинската територия.

Началникът на генералния щаб на Израел, Еял Замир, неотдавна обяви жълтата линия за "нова граница с ивицата Газа".

Въпреки обявеното примирие, в палестинската територия продължава да има спорадични смъртоносни инциденти.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    0 4 Отговор
    И ИЗРАЕЛ И РУСИЯ ВОЮВАТ ЗА СОБСТВЕНОТО СИ ОЦЕЛЯВАНЕ 😡
    ЕДНИТЕ ПОСТЕПЕННО ОБГРАЖДАНИ ОТ РАДИКАЛНИЯ ИСЛЯМ, ДРУГИТЕ ОТ АГРЕСИЯТА НА НАТО. И ДВАМАТА АГРЕСОРИ АКТИВИРАНИ ОТ АНГЛОCAKCИТЕ. 🤬
    НО !
    НАШ"ТЕ РОДНИ АНАЛИЗАТОРИ И МЕДИИ ПРЕДСТАВЯТ НЕЩАТА В ИЗКРИВЕНА ПРЕДСТАВА.
    ЗАЩО ? ЗАЩОТО СА НА ХРАНИЛКАTA НА ТЕЗИ КОИТО ПОДКЛАЖДАТ ВОЙНАТА 😝

    Коментиран от #2

    06:41 26.12.2025

  • 2 Даа

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФИЛИП ГЕОРГИЕВ":

    Горките Израел и Русия Да им изпратим помощ.Има ли желаещи да се запишат в техните армии.

    Коментиран от #3

    06:47 26.12.2025

  • 3 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Даа":

    😆 ТЕ СИ ИМАТ И РЕДОВНА АРМИЯ И ДОСТАТЪЧНО ЖЕЛАЕЩИ ДА ЗАЩИТЯТ РОДИНАТА СИ. И ДВЕТЕ ДЪРЖАВИ 😆
    У НАС КАК Е ???? 🤬

    06:58 26.12.2025