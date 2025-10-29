Ходете минимум по 15 минути на ден за здраво сърце

Ходенето в продължение на поне 15 минути без прекъсване може да има по-благоприятен ефект върху сърдечно-съдовото здраве, отколкото няколко кратки разходки през деня. Това сочат резултатите от ново проучване, публикувано в списанието Annals of Internal Medicine и цитирано от Би Би Си.

Изследването, проведено от учени от Университета в Сидни (Австралия) и Университета „Европеа“ в Мадрид (Испания), проследява здравните показатели на 33 560 възрастни британци на възраст между 40 и 79 години в продължение на осем години. Участниците са били хора с ниска физическа активност – средно под 8000 крачки дневно.

Според анализа, хората, които извършват по-дълги, непрекъснати разходки, имат значително по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания и преждевременна смърт, в сравнение с тези, които правят много, но по-къси разходки. Дори при най-малко активните участници – с около 5000 крачки дневно – ефектът от еднократното, продължително ходене се оказва осезаемо по-добър.

„Досега вниманието се насочваше основно към общия брой крачки, но това изследване показва, че начинът, по който ходим, е не по-малко важен от количеството“, коментира проф. Емануел Стаматакис, водещ автор на проучването. По думите му дори хора, които не тренират редовно, могат да подобрят здравето на сърцето си, ако успеят да отделят поне 10–15 минути за непрекъснато ходене дневно.

Проучването поставя под въпрос популярния ориентир от 10 000 крачки на ден, който според учените няма научна основа, а произлиза от маркетингова кампания за японски крачкомер от 60-те години.

Проф. Кевин Макконуей, експерт по приложна статистика в Отворения университет на Великобритания, уточнява, че данните показват силна корелация, но не доказват пряка причинно-следствена връзка между продължителността на ходенето и сърдечното здраве. Въпреки това той отбелязва, че резултатите потвърждават „ясна тенденция“, която съвпада с други скорошни изследвания в областта на физическата активност.

Според препоръките на Националната здравна служба на Обединеното кралство (NHS), възрастните трябва да извършват поне 150 минути умерена физическа активност седмично, като бързо ходене, плуване или колоездене. За хората над 65 години се препоръчва ежедневно движение, дори и под формата на леки разходки у дома.

Новите данни идват на фона на растящия интерес към т.нар. активно дълголетие – стратегия, според която дори малки, но редовни промени в двигателната активност могат да намалят риска от инфаркт, инсулт и метаболитни заболявания. Учените подчертават, че последователността и продължителността на движението се оказват ключови фактори за поддържането на добро сърдечно здраве, особено сред хората с по-заседнал начин на живот.