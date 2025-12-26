Мария Захарова показа подаръка от Путин за кръглата й годишнина СНИМКА

Главен редактор във Fakti.bg

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова сподели в своя Telegram канал снимката на кутия, подарена ѝ от президента Владимир Путин.

По-рано беше съобщено, че Путин е подарил на говорителя на руското външно министерство кутия, изобразяваща Кремъл и Свети Георги Победоносец. Захарова, в разговор с журналисти, нарече подаръка „невероятен“.

Снимката показва подаръчна кутия с кръгло лого с думите „Москва“ и „Кремъл“, както и кутия, изобразяваща Кремълския парк и Свети Георги Победоносец. До нея има картичка, подписана „Владимир Владимирович Путин“ и плик, адресиран до „М.В. Захарова“.

Снимка: Телеграм

Публикуваната снимка е придружена и от хаштаговете „разопаковане“, „безценно“, „красота“, „РождениятДенСеПолучи“ и „благодаря“.

Церемонията по връчването на държавните награди се проведе в сряда в Екатерининската зала на Кремъл.

Захарова отпразнува своя 50-ти рожден ден. Тя е родена на 24 декември 1975 г. в Москва.