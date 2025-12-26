Мария Захарова показа подаръка от Путин за кръглата й годишнина СНИМКА

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова сподели в своя Telegram канал снимката на кутия, подарена ѝ от президента Владимир Путин.
По-рано беше съобщено, че Путин е подарил на говорителя на руското външно министерство кутия, изобразяваща Кремъл и Свети Георги Победоносец. Захарова, в разговор с журналисти, нарече подаръка „невероятен“.
Снимката показва подаръчна кутия с кръгло лого с думите „Москва“ и „Кремъл“, както и кутия, изобразяваща Кремълския парк и Свети Георги Победоносец. До нея има картичка, подписана „Владимир Владимирович Путин“ и плик, адресиран до „М.В. Захарова“.
Публикуваната снимка е придружена и от хаштаговете „разопаковане“, „безценно“, „красота“, „РождениятДенСеПолучи“ и „благодаря“.
Церемонията по връчването на държавните награди се проведе в сряда в Екатерининската зала на Кремъл.
Захарова отпразнува своя 50-ти рожден ден. Тя е родена на 24 декември 1975 г. в Москва.
1 Българин...
06:06 26.12.2025
2 Слава алкохолу
Коментиран от #10
06:18 26.12.2025
3 Иван
06:33 26.12.2025
4 И все пак да се отбележи
Обича да подарява
Черните Чували ..
Над 1 Милион и 200 хиляди .
Щедър е Куцокраката Движуха.
Коментиран от #12
06:36 26.12.2025
5 Тази на Снимката
Му се повръща .
Отвратителна Пиянка .
06:37 26.12.2025
6 Готов за бой
Коментиран от #11
06:52 26.12.2025
7 Факт
07:09 26.12.2025
8 глоги
07:15 26.12.2025
9 Данко Харсъзина
07:29 26.12.2025
10 БАРС
До коментар #2 от "Слава алкохолу":НАЛИВАЙ СЕ С АЛКОХОЛ СЛЕД КАТО ГО ОБИЧЕШ.НЯМА НУЖДА ДА АРЕЧИШ СЛАВА.АЛКОХОЛЪТ Е ВРЕДЕН ЗА ЗДРАВЕТО
07:30 26.12.2025
11 БАРС
До коментар #6 от "Готов за бой":МНОГО СЕ ПЕРИШ ,АМА КАТО ГИ ВИДИШ РАШКИТЕ НА СТРАХ ЩЕ ЗАМЕРИШИШ.
07:33 26.12.2025
12 БАРС
До коментар #4 от "И все пак да се отбележи":КОЙ Е ТОЯ ПУЧА ВЪШКАТА? ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЧУВАМ ТАКОВА ИМЕ И ЗА ЧЕРНИ ЧУВАЛИ СТРУВА МИ СЕ ЧЕ СЕ ПРАВИШ НА ПИСАТЕЛ ФАНТАЗЬОР.
07:41 26.12.2025