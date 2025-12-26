Новини
Любопитно »
Мария Захарова показа подаръка от Путин за кръглата й годишнина СНИМКА

Мария Захарова показа подаръка от Путин за кръглата й годишнина СНИМКА

26 Декември, 2025 05:36, обновена 26 Декември, 2025 05:46 1 582 12

  • мария захарова-
  • рожден-
  • ден-
  • путин-
  • подарък

Говорителката на МВнР на Русия получи кутия за 50-тия си рожден ден

Мария Захарова показа подаръка от Путин за кръглата й годишнина СНИМКА - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова сподели в своя Telegram канал снимката на кутия, подарена ѝ от президента Владимир Путин.

По-рано беше съобщено, че Путин е подарил на говорителя на руското външно министерство кутия, изобразяваща Кремъл и Свети Георги Победоносец. Захарова, в разговор с журналисти, нарече подаръка „невероятен“.

Снимката показва подаръчна кутия с кръгло лого с думите „Москва“ и „Кремъл“, както и кутия, изобразяваща Кремълския парк и Свети Георги Победоносец. До нея има картичка, подписана „Владимир Владимирович Путин“ и плик, адресиран до „М.В. Захарова“.

Мария Захарова показа подаръка от Путин за кръглата й годишнина СНИМКА
Снимка: Телеграм

Публикуваната снимка е придружена и от хаштаговете „разопаковане“, „безценно“, „красота“, „РождениятДенСеПолучи“ и „благодаря“.

Церемонията по връчването на държавните награди се проведе в сряда в Екатерининската зала на Кремъл.

Захарова отпразнува своя 50-ти рожден ден. Тя е родена на 24 декември 1975 г. в Москва.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин...

    14 13 Отговор
    Да е жива и здрава добрата женица!

    06:06 26.12.2025

  • 2 Слава алкохолу

    11 11 Отговор
    Слава, слава

    Коментиран от #10

    06:18 26.12.2025

  • 3 Иван

    4 8 Отговор
    Ха ха ха ,,,,,

    06:33 26.12.2025

  • 4 И все пак да се отбележи

    7 7 Отговор
    Че най много Пучя Въшката

    Обича да подарява

    Черните Чували ..

    Над 1 Милион и 200 хиляди .

    Щедър е Куцокраката Движуха.

    Коментиран от #12

    06:36 26.12.2025

  • 5 Тази на Снимката

    8 6 Отговор
    Само докато я гледа човек
    Му се повръща .
    Отвратителна Пиянка .

    06:37 26.12.2025

  • 6 Готов за бой

    2 5 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #11

    06:52 26.12.2025

  • 7 Факт

    7 3 Отговор
    Умна, Красива и Работлива!

    07:09 26.12.2025

  • 8 глоги

    2 1 Отговор
    ГоворителКАТА на руското външно министерство- Мария Захарова

    07:15 26.12.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Маша много надебеляла...

    07:29 26.12.2025

  • 10 БАРС

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Слава алкохолу":

    НАЛИВАЙ СЕ С АЛКОХОЛ СЛЕД КАТО ГО ОБИЧЕШ.НЯМА НУЖДА ДА АРЕЧИШ СЛАВА.АЛКОХОЛЪТ Е ВРЕДЕН ЗА ЗДРАВЕТО

    07:30 26.12.2025

  • 11 БАРС

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Готов за бой":

    МНОГО СЕ ПЕРИШ ,АМА КАТО ГИ ВИДИШ РАШКИТЕ НА СТРАХ ЩЕ ЗАМЕРИШИШ.

    07:33 26.12.2025

  • 12 БАРС

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "И все пак да се отбележи":

    КОЙ Е ТОЯ ПУЧА ВЪШКАТА? ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЧУВАМ ТАКОВА ИМЕ И ЗА ЧЕРНИ ЧУВАЛИ СТРУВА МИ СЕ ЧЕ СЕ ПРАВИШ НА ПИСАТЕЛ ФАНТАЗЬОР.

    07:41 26.12.2025