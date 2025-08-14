Новини
Викове, обиди и хвърлена бутилка срещу медик в болница „Света Анна" в София

14 Август, 2025 13:35

За случая сигнализира лекар от болничното заведение със статус в социалните мрежи

Викове, обиди и хвърлена бутилка срещу медик в болница „Света Анна“ в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пациент срещу медик в столичната болница „Света Анна“ тази нощ. За агресията сигнализира лекар от болничното заведение със статус в социалните мрежи.

Пациентът е чуждестранен гражданин и е потърсил спешна помощ заради рана на крака. След повече от час изчакване, за да бъдат обслужени тежките спешни случаи, е получил медицинска помощ.

Тогава той и баща му са се нахвърлили с викове и обиди върху лекаря, който е обработил раната му, се казва още в публикацията.

След това са хвърлили и бутилка по медика. От болницата отказаха коментар.

„Била в държавата, от която идват. Там, в Спешно отделение, ако не си наистина спешен пациент, чакаш до 48 часа (съгласно българския стандарт пациентите с код Зелен чакат 2 часа - 120 минути). Накрая ти връчват сметка, защото си си позволил да ползваш спешна помощ без основание. И си плащаш... И не викаш, не протестираш, камо ли да си помислиш да вдигнеш ръка срещу медицинско лице“, пише още авторката на публикацията Ивелина Георгиева.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Явно са от ония в района на

    23 5 Отговор
    Мария Луиза...Няма какво да ги бавим тия, директно екстрадация със забрана за влизане в България. Лесно е

    13:38 14.08.2025

  • 2 По-Твърдо

    13 8 Отговор
    Срещу Бялата Мафия

    13:44 14.08.2025

  • 3 А другата страна какво каза?

    11 3 Отговор
    Пациентите какво казват или слушаме само едната страна?

    13:55 14.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 д-р

    8 2 Отговор
    Всички лекари били по екскурзии и младото специализантче не знаело, че първо трябва да му вземе парите после да маже с риванола

    13:57 14.08.2025

  • 6 Павел пенев

    13 5 Отговор
    Сравнения с други държави са явно неприемливи. Нашите търговци с Хипократова клетва са единствени и неподражаеми алчни идиоти и некадърници. Който реши нека да ги бие.

    13:59 14.08.2025

  • 7 ЕВРОГЬОЙ

    3 2 Отговор
    Лекаря веднага да се накаже за обида на добре-дошлите.

    13:59 14.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сигурно

    6 0 Отговор
    Не му е казал цената в евро и затова

    14:08 14.08.2025

  • 10 крадливите бели престилки

    10 0 Отговор
    Българските лекари оглавяват класация по простотия, арогантност, наглост и некомпетентност, а по отношение на корумпираност и лакомия за в отделна графа и номер 1

    14:09 14.08.2025

  • 11 мдаа

    7 0 Отговор
    Прави впечатление, че зачестяват случаите на агресия срещу лекари. И всеки случай е сам за себе си и преценката чия е вината винаги е конкретна с оглед обстоятелствата. Не може да се приеме, че лекарите са невинни жертви, в закона няма такава презумпция, в живота също. Но невинността на медиците ни се внушава непрекъснато, а това не е правилно. Знае го всеки, който си е имал работа с лекари в последните 15-20 години. Много от нас се сблъсквали с абсолютно бездушното отношение на лекари, с опита им да получат големи суми, които не им се следват, снизходителността с която подхождат точно когато сте най-безпомощни или притеснени за живота на някой от близките ни. Бездушието и жестокостта често пораждат агресивна реакция от страдащите пациенти или притеснените им близки. Лекарите трябва да се научат да подхождат с търпение и съпричастност и случаите на агресия срещу тях рязко ще намалеят. Не може все пациентите да са виновни, в живота нещата не се случват така.

    14:10 14.08.2025

  • 12 Ксенофобия

    4 0 Отговор
    Агресията не е оправдана — но нека не я обясняваме с произхода
    Преди всичко — агресията срещу медицински лица е абсолютно недопустима, независимо от това кой я извършва. Но да се обяснява или внушава, че това поведение се дължи на това, че човекът е чужденец, е не само некоректно, но и опасно — защото насажда ксенофобски нагласи. Не произходът, а културата и индивидуалното възпитание обуславят поведението.

    14:11 14.08.2025

  • 13 Питам само?!

    5 0 Отговор
    Над час изчакване“ в спешно отделение не е повод за агресия — но може да е симптом на системен проблем
    Ако пациентът е чакал над час с рана (макар и не животозастрашаваща), това повдига въпроси:
    Получил ли е информация за състоянието си и защо чака?
    Била ли е комуникирана триажната система (кодове: червен, жълт, зелен)?
    Имало ли е езикова бариера?
    Липсата на комуникация често е основна причина за ескалиране на напрежение — и тук отговорност носи системата, не отделният лекар.

    14:12 14.08.2025

  • 14 Авторката твърди неистини!

    4 1 Отговор
    Да не идеализираме чуждите здравни системи
    Авторката твърди, че „в тяхната държава“ чакаш до 48 часа, ако не си спешен. Това не е вярно за повечето развити здравни системи.
    Примери:
    В Германия, Франция или Нидерландия има триаж, но има и отделни звена за неотложна помощ, където хора с по-леки проблеми се насочват веднага.
    Във Великобритания NHS осигурява преглед в рамките на 4 часа в спешните отделения, но има много критики именно заради дългите чакания, което показва, че проблемът не е уникален за България.
    Освен това – въвеждането на такса за използване на спешна помощ не е универсално прието и не винаги решава проблема с „фалшивите“ сигнали. Много държави предоставят безплатна спешна помощ, защото това е част от правото на достъп до здравеопазване.

    14:14 14.08.2025

  • 15 А гледната точка на Пациента къде е???

    5 0 Отговор
    Когато подобна ситуация се споделя в социалните мрежи, е добре да се напомни, че това е лична интерпретация, не официален доклад. Не чуваме гледната точка на пациента, не знаем подробности. Да се правят обобщения въз основа на единичен инцидент, без проверка и контекст, не е добра практика — особено от страна на медицинско лице.

    14:15 14.08.2025

  • 16 Лошото е !

    4 0 Отговор
    Лошото е !

    Че Чуваме само за такива Глупости !

    Но не и за проблемите пна Българските пациенти !

    Които не получават Нужната медицинска помощ !

    За техните страдания и Увреждания !

    Така прогрес В Медицината !

    Не се Прави !

    14:16 14.08.2025

  • 17 Мнение

    4 0 Отговор
    Вместо да се използва случая за противопоставяне на „ние срещу тях“, по-добре е да се обсъди:
    Как да се подобри управлението на напрежението в спешните отделения?
    Как да се комуникира по-добре с пациенти, особено чужденци?
    Как да се защити медицинският персонал — без да се стигне до стигматизация?
    Нужна е повече комуникация, прозрачност и системни решенияь

    14:17 14.08.2025

  • 18 Пациент

    2 2 Отговор
    Физическата или вербална агресия срещу медицински лица е абсолютно недопустима и трябва да бъде санкционирана, независимо от националността на пациента. Но е важно да не се правят обобщения, основани на произход.
    Чакането в спешните отделения е реален проблем, но решението му не е в противопоставянето, а в подобряване на комуникацията и организацията. В много други страни също се чака, но пациентите получават по-ясна информация и се чувстват по-уважени — това прави разлика.
    Подобни инциденти трябва да бъдат повод за системни решения, а не за насаждане на негативни нагласи към цели групи хора.

    14:20 14.08.2025

  • 19 Без име

    5 0 Отговор
    Г-жата описала ситуацията е мед.сестрабкъм хирургичното отделение и е пристрастна.Не съм за насилието,но в нашите болници и поликлиники болшинството си просят това отношение!Аз също съм специалист в системата и виждам,че нищо не е нормално!

    14:22 14.08.2025

  • 20 Двустранното уважение е най-важното!

    2 0 Отговор
    Уважението от страна на лекарите към пациента ще породи и уважение от пациента към лекарите. Едва ли есщалацията на ситуацията е от чакането 1 час! Вероятно пациента не е получил информация за ситуацията. Той се е почувствал дискриминеран и забравен и вероятно това е причината. Защо репортерите не са взели и от пациента информация какво го е провокирало.

    14:25 14.08.2025

  • 21 Странно

    1 0 Отговор
    Ако искаме реално да разберем и решим проблемите в здравната система, трябва да чуем и двете страни. Така все лекарите са представени като "жертви", а пациента който е в зависимо от тях положение - все е насилника. Може пък лекарят първи да е употребил вербална агресия, пренебрежение и да е унизил пациента. Нищо не е без причина.

    14:28 14.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мдаа

    1 0 Отговор
    Като пациент съм попадал на много арогантни, неуважителни и агресивтлни вербално лекари. Доброто ми възпитание ме е карало да се контролирам да не им отговоря. Мисля, че много лекари в България не са запознати с лекарската етика!

    14:37 14.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Силиций

    0 1 Отговор
    Едва ли възмутеният пациент е бил единствен с нужда от помощ в спешното отделение на тази болница.
    Едва ли лекарите са в съотношение 1:1 с броя на чакащите за мед.помощ.
    Едва ли в този момент не е имало и хора с инсулт,с инфаркт ,със счупени кости ,с травма на главата-каквото се сетите но има състояния много по-спешни от обикновена рана на крака на човек,който едва ли през ноща я е получил докато е работил,но за сметка на това счита,че е най-спешния индивид в отделението.
    Едва ли....оправдаващите го тук ще се сетят за "доводите" си когато са със свой роднина с инфаркт в спешното,но може би пък и един такъв "спешен" пациент след като ги е прередил "справедливо" да набие доктора ,който после едва ли ще е в концентрация да лекува роднината с инфаркта.
    А дано,ама едва ли.

    14:39 14.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.