Викове, обиди и хвърлена бутилка срещу медик в болница „Света Анна“ в София

Пациент срещу медик в столичната болница „Света Анна“ тази нощ. За агресията сигнализира лекар от болничното заведение със статус в социалните мрежи.
Пациентът е чуждестранен гражданин и е потърсил спешна помощ заради рана на крака. След повече от час изчакване, за да бъдат обслужени тежките спешни случаи, е получил медицинска помощ.
Тогава той и баща му са се нахвърлили с викове и обиди върху лекаря, който е обработил раната му, се казва още в публикацията.
След това са хвърлили и бутилка по медика. От болницата отказаха коментар.
„Била в държавата, от която идват. Там, в Спешно отделение, ако не си наистина спешен пациент, чакаш до 48 часа (съгласно българския стандарт пациентите с код Зелен чакат 2 часа - 120 минути). Накрая ти връчват сметка, защото си си позволил да ползваш спешна помощ без основание. И си плащаш... И не викаш, не протестираш, камо ли да си помислиш да вдигнеш ръка срещу медицинско лице“, пише още авторката на публикацията Ивелина Георгиева.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Явно са от ония в района на
13:38 14.08.2025
2 По-Твърдо
13:44 14.08.2025
3 А другата страна какво каза?
13:55 14.08.2025
5 д-р
13:57 14.08.2025
6 Павел пенев
13:59 14.08.2025
7 ЕВРОГЬОЙ
13:59 14.08.2025
9 Сигурно
14:08 14.08.2025
10 крадливите бели престилки
14:09 14.08.2025
11 мдаа
14:10 14.08.2025
12 Ксенофобия
Преди всичко — агресията срещу медицински лица е абсолютно недопустима, независимо от това кой я извършва. Но да се обяснява или внушава, че това поведение се дължи на това, че човекът е чужденец, е не само некоректно, но и опасно — защото насажда ксенофобски нагласи. Не произходът, а културата и индивидуалното възпитание обуславят поведението.
14:11 14.08.2025
13 Питам само?!
Ако пациентът е чакал над час с рана (макар и не животозастрашаваща), това повдига въпроси:
Получил ли е информация за състоянието си и защо чака?
Била ли е комуникирана триажната система (кодове: червен, жълт, зелен)?
Имало ли е езикова бариера?
Липсата на комуникация често е основна причина за ескалиране на напрежение — и тук отговорност носи системата, не отделният лекар.
14:12 14.08.2025
14 Авторката твърди неистини!
Авторката твърди, че „в тяхната държава“ чакаш до 48 часа, ако не си спешен. Това не е вярно за повечето развити здравни системи.
Примери:
В Германия, Франция или Нидерландия има триаж, но има и отделни звена за неотложна помощ, където хора с по-леки проблеми се насочват веднага.
Във Великобритания NHS осигурява преглед в рамките на 4 часа в спешните отделения, но има много критики именно заради дългите чакания, което показва, че проблемът не е уникален за България.
Освен това – въвеждането на такса за използване на спешна помощ не е универсално прието и не винаги решава проблема с „фалшивите“ сигнали. Много държави предоставят безплатна спешна помощ, защото това е част от правото на достъп до здравеопазване.
14:14 14.08.2025
15 А гледната точка на Пациента къде е???
14:15 14.08.2025
16 Лошото е !
Че Чуваме само за такива Глупости !
Но не и за проблемите пна Българските пациенти !
Които не получават Нужната медицинска помощ !
За техните страдания и Увреждания !
Така прогрес В Медицината !
Не се Прави !
14:16 14.08.2025
17 Мнение
Как да се подобри управлението на напрежението в спешните отделения?
Как да се комуникира по-добре с пациенти, особено чужденци?
Как да се защити медицинският персонал — без да се стигне до стигматизация?
Нужна е повече комуникация, прозрачност и системни решенияь
14:17 14.08.2025
18 Пациент
Чакането в спешните отделения е реален проблем, но решението му не е в противопоставянето, а в подобряване на комуникацията и организацията. В много други страни също се чака, но пациентите получават по-ясна информация и се чувстват по-уважени — това прави разлика.
Подобни инциденти трябва да бъдат повод за системни решения, а не за насаждане на негативни нагласи към цели групи хора.
14:20 14.08.2025
19 Без име
14:22 14.08.2025
20 Двустранното уважение е най-важното!
14:25 14.08.2025
21 Странно
14:28 14.08.2025
23 Мдаа
14:37 14.08.2025
26 Силиций
Едва ли лекарите са в съотношение 1:1 с броя на чакащите за мед.помощ.
Едва ли в този момент не е имало и хора с инсулт,с инфаркт ,със счупени кости ,с травма на главата-каквото се сетите но има състояния много по-спешни от обикновена рана на крака на човек,който едва ли през ноща я е получил докато е работил,но за сметка на това счита,че е най-спешния индивид в отделението.
Едва ли....оправдаващите го тук ще се сетят за "доводите" си когато са със свой роднина с инфаркт в спешното,но може би пък и един такъв "спешен" пациент след като ги е прередил "справедливо" да набие доктора ,който после едва ли ще е в концентрация да лекува роднината с инфаркта.
А дано,ама едва ли.
14:39 14.08.2025
