Викове, обиди и хвърлена бутилка срещу медик в болница „Света Анна“ в София

Пациент срещу медик в столичната болница „Света Анна“ тази нощ. За агресията сигнализира лекар от болничното заведение със статус в социалните мрежи.

Пациентът е чуждестранен гражданин и е потърсил спешна помощ заради рана на крака. След повече от час изчакване, за да бъдат обслужени тежките спешни случаи, е получил медицинска помощ.

Тогава той и баща му са се нахвърлили с викове и обиди върху лекаря, който е обработил раната му, се казва още в публикацията.

След това са хвърлили и бутилка по медика. От болницата отказаха коментар.

„Била в държавата, от която идват. Там, в Спешно отделение, ако не си наистина спешен пациент, чакаш до 48 часа (съгласно българския стандарт пациентите с код Зелен чакат 2 часа - 120 минути). Накрая ти връчват сметка, защото си си позволил да ползваш спешна помощ без основание. И си плащаш... И не викаш, не протестираш, камо ли да си помислиш да вдигнеш ръка срещу медицинско лице“, пише още авторката на публикацията Ивелина Георгиева.