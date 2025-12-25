Дрю Баримор показа бръчките си и заяви: „Стареенето е привилегия, а не бреме“ (ВИДЕО)

Холивудската любимка Дрю Баримор отново привлече вниманието на своите почитатели, този път с откровено и вдъхновяващо послание в социалните мрежи. В своя Instagram профил, 50-годишната актриса сподели видео, в което се появява без капка грим, облечена в уютен син пуловер и бежово яке. Без притеснение, тя показа лицето си отблизо, разкривайки естествените си бръчки и признавайки, че приема всяка следа от времето с благодарност.
„Стареенето е истинска привилегия, която никога няма да приема за даденост“, написа Баримор под видеото, което бързо събра над 670 хиляди харесвания и почти 20 хиляди коментара.
Фенове и последователи от цял свят я поздравиха за смелостта и позитивното отношение към естествената красота и процеса на остаряване. Постът на Дрю Баримор предизвика вълна от одобрение и вдъхновение, като много хора споделиха, че се чувстват окуражени да приемат себе си такива, каквито са.
