Новини
Любопитно »
Дрю Баримор показа бръчките си и заяви: „Стареенето е привилегия, а не бреме“ (ВИДЕО)

Дрю Баримор показа бръчките си и заяви: „Стареенето е привилегия, а не бреме“ (ВИДЕО)

25 Декември, 2025 12:14 946 12

  • дрю баримор-
  • актриса-
  • бръчки-
  • стареене

Постът на актрисата предизвика вълна от одобрение

Дрю Баримор показа бръчките си и заяви: „Стареенето е привилегия, а не бреме“ (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската любимка Дрю Баримор отново привлече вниманието на своите почитатели, този път с откровено и вдъхновяващо послание в социалните мрежи. В своя Instagram профил, 50-годишната актриса сподели видео, в което се появява без капка грим, облечена в уютен син пуловер и бежово яке. Без притеснение, тя показа лицето си отблизо, разкривайки естествените си бръчки и признавайки, че приема всяка следа от времето с благодарност.

„Стареенето е истинска привилегия, която никога няма да приема за даденост“, написа Баримор под видеото, което бързо събра над 670 хиляди харесвания и почти 20 хиляди коментара.


Фенове и последователи от цял свят я поздравиха за смелостта и позитивното отношение към естествената красота и процеса на остаряване. Постът на Дрю Баримор предизвика вълна от одобрение и вдъхновение, като много хора споделиха, че се чувстват окуражени да приемат себе си такива, каквито са.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ало,сайта?

    3 0 Отговор
    Топ новина.Другият път пишете,когато си покаже целулитЪТ.

    12:21 25.12.2025

  • 2 Милчо Лаков

    3 0 Отговор
    За бръчките не знам,но преди 30години имаше много красив бюст....Ако не е играл ножа,от тогава.

    12:22 25.12.2025

  • 3 Кифла

    0 2 Отговор
    Тая сега на ква ми се прави?! Сбабичосана, без филъри, без силикон, без ботокс. Ужас, УЖАСЕН УЖАС!!! Не ги разбирам тия жени, една операция на джуките поне трябва!😡😡😡

    12:27 25.12.2025

  • 4 И Киев е Руски

    3 2 Отговор
    СФирките (те са доброволни) оправят бръчките ша са опра и те

    Коментиран от #12

    12:28 25.12.2025

  • 5 Точно така

    3 0 Отговор
    Ти си все така красива Дрю, пластмасовите кукли да си гледат работата!!!

    12:32 25.12.2025

  • 6 Не,че нещо,ама...

    1 0 Отговор
    Стивън Спилбърг и е кръстник

    Коментиран от #10

    12:33 25.12.2025

  • 7 Факт

    1 0 Отговор
    Трябва ли това да бъде тема за обсъждане!

    12:36 25.12.2025

  • 8 Дедок

    0 0 Отговор
    Бреме е, а не привилегия, но каквото - такова.

    13:28 25.12.2025

  • 9 любопитен кръшкач

    0 0 Отговор
    И къде са й дрючките? Да не би да се бариморкат под бельото й?

    13:33 25.12.2025

  • 10 Рептил

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Не,че нещо,ама...":

    Поне не е Йода или другото извънземно.

    13:35 25.12.2025

  • 11 майстор

    0 0 Отговор
    Йода не може да го стигне,той е на 400 години.

    13:43 25.12.2025

  • 12 Нека да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "И Киев е Руски":

    Тя майка ти е била на спелилизация в ссср ,по дълбоко гърло, и беше с нея..

    13:48 25.12.2025