12-годишно момиче размаха нож и брадва срещу двама българи в Шотландия

12-годишно момиче размаха нож и брадва срещу двама българи в шотландския град Дънди. Шокиращ клип от инцидента предизвика вълна от расистки коментари в социалните мрежи, тъй като първоначално беше съобщено, че девойката се защитавала от нелегални имигранти. Вместо обаче те да бъдат арестувани, е задържана тя по обвинения за притежаване на нападателни оръжия, предаде NOVA.
Дори Илон Мъск сподели за случилото се на своите 225 милиона последователи в мрежата му Х.
Потърпевшият е 21-годишният български гражданин от Казанлък Али Дубана. Той разказа, че отивал до магазина, когато бил пресрещнат от 4 момичета. По негови думи девойките се държали агресивно и затова, на връщане от магазина, решил да извика сестра си. Момичетата го обиждали и заплашвали.
„Едно от децата реши да се обади за помощ на телефона за спешни повиквания в Англия. Тя казваше, че ги преследвам и искам сексуални услуги от тях. По закон тук аз нямам право да ги удрям и затова извиках сестра ми. Едното момиче скочи на бой, а другото започна да ни посяга с ножа и брадвата. Когато видях, че отива с тях към сестра ми, я бутнах на земята”, разказа Али пред NOVA.
По негови думи, когато полицията дошла, прегледала наблюдателните камери, очевидци дали показания и това е причината той да не бъде задържан.
