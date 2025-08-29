Новини
12-годишно момиче размаха нож и брадва срещу двама българи в Шотландия

29 Август, 2025 09:30

  • шотландия-
  • агресия-
  • дънди-
  • българи-
  • нож-
  • брадва-
  • али дубана

Шокиращ клип от инцидента предизвика вълна от расистки коментари в социалните мрежи

12-годишно момиче размаха нож и брадва срещу двама българи в Шотландия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

12-годишно момиче размаха нож и брадва срещу двама българи в шотландския град Дънди. Шокиращ клип от инцидента предизвика вълна от расистки коментари в социалните мрежи, тъй като първоначално беше съобщено, че девойката се защитавала от нелегални имигранти. Вместо обаче те да бъдат арестувани, е задържана тя по обвинения за притежаване на нападателни оръжия, предаде NOVA.

Дори Илон Мъск сподели за случилото се на своите 225 милиона последователи в мрежата му Х.

Потърпевшият е 21-годишният български гражданин от Казанлък Али Дубана. Той разказа, че отивал до магазина, когато бил пресрещнат от 4 момичета. По негови думи девойките се държали агресивно и затова, на връщане от магазина, решил да извика сестра си. Момичетата го обиждали и заплашвали.

„Едно от децата реши да се обади за помощ на телефона за спешни повиквания в Англия. Тя казваше, че ги преследвам и искам сексуални услуги от тях. По закон тук аз нямам право да ги удрям и затова извиках сестра ми. Едното момиче скочи на бой, а другото започна да ни посяга с ножа и брадвата. Когато видях, че отива с тях към сестра ми, я бутнах на земята”, разказа Али пред NOVA.

По негови думи, когато полицията дошла, прегледала наблюдателните камери, очевидци дали показания и това е причината той да не бъде задържан.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    38 0 Отговор
    абе май не са баш българи , ама карай..

    09:37 29.08.2025

  • 2 али дубана

    42 0 Отговор
    да знаете си е чист българин от ония дето не могат нито да четат, нито да пишат на български.

    09:37 29.08.2025

  • 3 Българин

    18 3 Отговор
    Жалко, че не ги е накълцало.. 😝

    09:38 29.08.2025

  • 4 Сталин

    26 2 Отговор
    Дори жените на запад имат повече топки от цървулите ,които се крият под масата и дори ги е страх да напсуват тиквата и Прасето

    09:38 29.08.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    6 3 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна подкрепя това момиче!

    09:38 29.08.2025

  • 6 Исторически парк

    25 0 Отговор
    Али Дубана.. ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН!

    09:39 29.08.2025

  • 7 Ивелин Михайлов

    26 1 Отговор
    Стига сте викали българи на печките!

    Коментиран от #13

    09:40 29.08.2025

  • 8 Програмист

    28 0 Отговор
    Пак станахме известни благодарение на лилавите..

    09:41 29.08.2025

  • 9 Али Турчина

    14 0 Отговор
    Всички на Запад много обичат бугарете

    Коментиран от #14

    09:43 29.08.2025

  • 10 Несъгласие

    19 0 Отговор
    На репортажа не се видяха двама българи, добре е да не се изопачават фактите.

    09:43 29.08.2025

  • 11 Сила

    22 0 Отговор
    Тоя даже не и циганин , това са араби или афганистанци с българско гражданство .....кой , как и срещу какво заплащане им го е дал ще е хубаво нищоправците от ДАНС да проверят !!! Кой продава българско гражданство на тия ....??!

    09:44 29.08.2025

  • 12 Учител

    15 0 Отговор
    Трябва да увеличим износа на печки и котлони за острова!

    09:44 29.08.2025

  • 13 Бегай да яздиш коня

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ивелин Михайлов":

    и да опъваш лъкове на този мошеник, фараона.

    09:45 29.08.2025

  • 14 Мдааааа...

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Али Турчина":

    Щото имат много силен слънчев загар, което иде да рече, че мноооого дълго са изкарали почивка на морето, т.е. имат много кинти и им завиждат. Дааа!

    10:11 29.08.2025

  • 15 Оракула от Делфи

    4 0 Отговор
    Никой не ги иска , дори и децата ...ужас!!!
    Един от най-големите "експортни Български продукти" за Европа , ..
    достигна "Голфигрищата" на Тръм???

    10:12 29.08.2025

  • 16 МирО

    2 0 Отговор
    Тия май са били от "пра-българите"??

    10:14 29.08.2025

