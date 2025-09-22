Новини
Как още преди десет години BMW-тата започнаха да "четат" пътя пред вас

22 Септември, 2025 10:30 2 132 10

Или за технологията "Predictive Gearshifting"

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В днешно време автомобилите стават все по-интелигентни, а връзката между шофьора и машината е все по-интуитивна. Дори най-обикновените компоненти, като автоматичната трансмисия, са оборудвани с технологии, които са далеч от това, което познаваме от миналото. Един такъв пример е скритата функция на трансмисиите в някои модели на BMW, която използва навигационната система, за да предвиди пътя пред вас и да оптимизира смяната на предавките.


Тази технология е известна като "Predictive Gearshifting" или "Прогнозна смяна на предавките". На пръв поглед, тя работи като всяка друга автоматична скоростна кутия. Но когато е активна, тя използва данни от навигационната система на автомобила, за да взема решения за смяна на предавките в реално време.

Как работи?

Автомобилът постоянно следи данните от GPS и дигиталните карти. Той знае предварително, че предстои:

Остър завой: Когато системата "види" остър завой напред, тя автоматично сваля една или повече предавки, за да подготви автомобила за по-рязката маневра. Това гарантира, че двигателят ще бъде в оптималните обороти за излизане от завоя, без да се налага рязко ускорение или загуба на мощност.

Кръгово движение: Преди да навлезе в кръгово движение, системата може да свали предавка, което осигурява плавно и сигурно навлизане и излизане.

Наклон или спускане: Когато автомобилът се движи по стръмен път, системата може да поддържа по-ниска предавка, за да използва спирачния ефект на двигателя и да намали натоварването върху спирачките. При спускане, тя може да остави по-ниска предавка, за да помогне за поддържането на скоростта и да предотврати прегряването на спирачките.

Защо е полезна?

Тази технология е почти незабележима за шофьора, но предлага редица предимства:

По-добра динамика на шофиране: Като предвижда пътя, автомобилът винаги е подготвен за следващата маневра, което прави шофирането по-плавно и приятно.

Повишена ефективност: Системата оптимизира разхода на гориво, като избягва ненужното ускорение и спиране, което е особено полезно при пътувания по планински пътища или в населени места.

Повишена безопасност: Като подготвя автомобила за завои или спускания, технологията допринася за по-стабилно и контролирано шофиране.

Макар да не е рекламирана като "основна" екстра, технологията "Predictive Gearshifting" е отличен пример за това как един автомобил може да стане по-умен, без това да е очевидно за шофьора. Тя показва, че бъдещето на автомобилната индустрия е не само в автономното шофиране, но и в създаването на още по-интуитивна и интелигентна връзка между човека и машината.


  • 1 Скенер за храсти

    9 2 Отговор
    Колкото и умни да станат автомобилите, не могат да компенсират простотията и селенията на водачите в бг.

    10:34 22.09.2025

  • 2 мани беги

    9 5 Отговор
    Толко много четат, че всяка втора катастрофа е с бе ен ве 😉

    Коментиран от #5

    10:46 22.09.2025

  • 3 Скоро

    4 1 Отговор
    Вие ще сте багаж за автомобила. Не управлявате, а ви возят, незнайно на къде, например в кланицата за шопари

    10:57 22.09.2025

  • 4 Ту туу

    3 0 Отговор
    Аз съм с жипката.

    11:11 22.09.2025

  • 5 БГ синдром

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "мани беги":

    БМВ е бърз и динамичен автомобил. Пълен сихрон между двигател, скоростна кути и окачване са истинско удоволствие за шофиране, но…се искат умения да го владееш и контролираш. Всеки може да дава газ до дупка, но резултата е различен. Свидетели сме на тежки катастрофи за които автомобила не носи вина а управляващия го. БГ комплексаря си купува стар и издухан такъв, без необходимата правилна подръжка, износени гуми, спирачки под минимума и вятър в главата си. В цяла Европа марката е еталон за надежност и бързина само тука се сочи с пръст.

    Коментиран от #7

    11:25 22.09.2025

  • 6 А бе

    1 3 Отговор
    Бърка Маслото с Водата.

    В общи линии е насадена една легенда за здравината и надежността на марката, но истината е, че БМВ са два вида - или отиват към сервиза, или се връщат от там. Ако случайно видите БМВ да подмине сервиз, значи са му отказали спирачките.

    Коментиран от #8

    11:38 22.09.2025

  • 7 За бързина може и да е

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "БГ синдром":

    символ, както и за каране с кеф.
    Но за надеждност ги нЕма никакви.
    Да не забравяме, че тия "гении" решиха да махнат клечката за маслото и да я заменят с датчик.

    Коментиран от #10

    11:41 22.09.2025

  • 8 Мухахаха, олях се с кафе

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "А бе":

    КАто в оня виц-смених три двигателя с едни накладки.

    11:42 22.09.2025

  • 9 Тод

    1 0 Отговор
    Не са само БМВ, които я махнаха и другите производители също имат двигатели без щека. Виждал съм ауди, Мерцедес и Волво.

    12:04 22.09.2025

  • 10 Хе хе

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "За бързина може и да е":

    Щека за маслото няма и при Мерцедес, Волво, Ауди, БМВ. Това не е критерий за надежност а критерий за небрежност специално за Ганя.

    12:05 22.09.2025