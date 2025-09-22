Как още преди десет години BMW-тата започнаха да "четат" пътя пред вас

В днешно време автомобилите стават все по-интелигентни, а връзката между шофьора и машината е все по-интуитивна. Дори най-обикновените компоненти, като автоматичната трансмисия, са оборудвани с технологии, които са далеч от това, което познаваме от миналото. Един такъв пример е скритата функция на трансмисиите в някои модели на BMW, която използва навигационната система, за да предвиди пътя пред вас и да оптимизира смяната на предавките.
Тази технология е известна като "Predictive Gearshifting" или "Прогнозна смяна на предавките". На пръв поглед, тя работи като всяка друга автоматична скоростна кутия. Но когато е активна, тя използва данни от навигационната система на автомобила, за да взема решения за смяна на предавките в реално време.
Как работи?
Автомобилът постоянно следи данните от GPS и дигиталните карти. Той знае предварително, че предстои:
Остър завой: Когато системата "види" остър завой напред, тя автоматично сваля една или повече предавки, за да подготви автомобила за по-рязката маневра. Това гарантира, че двигателят ще бъде в оптималните обороти за излизане от завоя, без да се налага рязко ускорение или загуба на мощност.
Кръгово движение: Преди да навлезе в кръгово движение, системата може да свали предавка, което осигурява плавно и сигурно навлизане и излизане.
Наклон или спускане: Когато автомобилът се движи по стръмен път, системата може да поддържа по-ниска предавка, за да използва спирачния ефект на двигателя и да намали натоварването върху спирачките. При спускане, тя може да остави по-ниска предавка, за да помогне за поддържането на скоростта и да предотврати прегряването на спирачките.
Защо е полезна?
Тази технология е почти незабележима за шофьора, но предлага редица предимства:
По-добра динамика на шофиране: Като предвижда пътя, автомобилът винаги е подготвен за следващата маневра, което прави шофирането по-плавно и приятно.
Повишена ефективност: Системата оптимизира разхода на гориво, като избягва ненужното ускорение и спиране, което е особено полезно при пътувания по планински пътища или в населени места.
Повишена безопасност: Като подготвя автомобила за завои или спускания, технологията допринася за по-стабилно и контролирано шофиране.
Макар да не е рекламирана като "основна" екстра, технологията "Predictive Gearshifting" е отличен пример за това как един автомобил може да стане по-умен, без това да е очевидно за шофьора. Тя показва, че бъдещето на автомобилната индустрия е не само в автономното шофиране, но и в създаването на още по-интуитивна и интелигентна връзка между човека и машината.
1 Скенер за храсти
10:34 22.09.2025
2 мани беги
Коментиран от #5
10:46 22.09.2025
3 Скоро
10:57 22.09.2025
4 Ту туу
11:11 22.09.2025
5 БГ синдром
До коментар #2 от "мани беги":БМВ е бърз и динамичен автомобил. Пълен сихрон между двигател, скоростна кути и окачване са истинско удоволствие за шофиране, но…се искат умения да го владееш и контролираш. Всеки може да дава газ до дупка, но резултата е различен. Свидетели сме на тежки катастрофи за които автомобила не носи вина а управляващия го. БГ комплексаря си купува стар и издухан такъв, без необходимата правилна подръжка, износени гуми, спирачки под минимума и вятър в главата си. В цяла Европа марката е еталон за надежност и бързина само тука се сочи с пръст.
Коментиран от #7
11:25 22.09.2025
6 А бе
В общи линии е насадена една легенда за здравината и надежността на марката, но истината е, че БМВ са два вида - или отиват към сервиза, или се връщат от там. Ако случайно видите БМВ да подмине сервиз, значи са му отказали спирачките.
Коментиран от #8
11:38 22.09.2025
7 За бързина може и да е
До коментар #5 от "БГ синдром":символ, както и за каране с кеф.
Но за надеждност ги нЕма никакви.
Да не забравяме, че тия "гении" решиха да махнат клечката за маслото и да я заменят с датчик.
Коментиран от #10
11:41 22.09.2025
8 Мухахаха, олях се с кафе
До коментар #6 от "А бе":КАто в оня виц-смених три двигателя с едни накладки.
11:42 22.09.2025
9 Тод
12:04 22.09.2025
10 Хе хе
До коментар #7 от "За бързина може и да е":Щека за маслото няма и при Мерцедес, Волво, Ауди, БМВ. Това не е критерий за надежност а критерий за небрежност специално за Ганя.
12:05 22.09.2025