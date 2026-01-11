Запознайте се с най-новата Mazda (ВИДЕО)

Японският производител Mazda направи сериозна заявка за лидерство в европейския електрически сегмент, представяйки на изложението в Брюксел своя най-нов технологичен флагман – кросоувъра CX-6e. Тази изящна машина, която се явява „духовен наследник“ на популярния CX-5, но с изцяло нова енергия, ще се появи по шоурумите в Европа още това лято. Със своите 4,85 метра дължина, моделът се позиционира в сърцето на най-оспорваната категория, изправяйки се директно срещу доминацията на Tesla Model Y.

Дизайнът на CX-6e е истинско визуално пиршество, залагащо на концепцията за фасетирани форми и динамичен силует. Дългият преден капак и изнесената назад кабина придават на кросоувъра спортна осанка, която рядко се среща при електромобилите. Практичността обаче не е жертвана в името на стила – колата разполага с внушително вътрешно пространство и два багажника. Задният отсек предлага обем от 468 литра, докато „frunk“ пространството под предния капак добавя още 80 литра, идеални за съхранение на зарядните кабели.

Влезете ли в купето, ще се почувствате като в научнофантастичен филм. Mazda са дръзнали да премахнат традиционното арматурно табло, заменяйки го с колосален 26-инчов 5K дисплей, който се простира пред погледа на водача и спътника му. Цялата важна информация се проектира директно върху предното стъкло, а за по-добра аеродинамика и видимост, класическите огледала са отстъпили място на високотехнологични камери с кристален образ на два допълнителни екрана. Аудиофилите пък ще бъдат омагьосани от премиум озвучителната система с цели 23 високоговорителя, превръщаща всяко пътуване в концертна зала на колела.

Под ламарините на новата Mazda CX-6e работи мощен електромотор с 258 конски сили, задвижващ задните колела. Ускорението до 100 км/ч отнема 7,9 секунди – напълно достатъчно за уверено присъствие на пътя. Благодарение на батерията с капацитет от 78 kWh, пробегът достига завидните 484 км по цикъла WLTP. Едно от най-големите предимства обаче е скоростта на зареждане: на мощна станция (до 195 kW) ще са ви нужни само 24 минути, за да запълните батерията от 10% до 80%, което прави дългите преходи напълно безпроблемни.