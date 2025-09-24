Еволюция на дизайна в BMW: Сбогом на „Ангелските очи“

BMW е на прага на нова ера в дизайна, която ще се отличи с по-сдържан и хармоничен стил. Компанията планира да се откаже от прекалено изразителните и "крещящи" форми, които предизвикаха много дискусии през последните години, и да заложи на елегантна простота.

Според дизайнера Оливър Хайлмър, отговорен за компактните и средноразмерни модели, както и за спортната серия M, основната идея е да се изостави демонстративността. Въпреки това, характерната бъбрековидна решетка ще остане, но ще варира в зависимост от модела. Например, SUV-ове като новия iX3 ще имат вертикални решетки, докато седани от следващото поколение на Серия 3 и i3 ще получат по-широки форми, вдъхновени от класическия роудстър 507.

Компанията не съжалява за противоречивия дизайн на сегашните M3 и M4, като подчертава, че клиентите са оценили разликата. Въпреки това, кръглите фарове, известни като „Ангелски очи“, ще изчезнат, а хромът ще бъде заменен от сложни LED елементи.

Промените в интериора ще бъдат не по-малко забележими. През 2027 г. iX3 ще представи изцяло нова кабина с огромен 17,9-инчов екран и системата Panoramic Vision – проекция върху цялата ширина на стъклото с девет зони.

Класическата "шайба" на iDrive ще бъде премахната, като управлението ще се извършва изцяло чрез сензорен екран и гласови команди. Тази минималистична визия е в унисон с новия външен стил, макар и да предизвиква дебат в индустрията, тъй като част от клиентите настояват за връщането на физическите бутони.

До края на 2027 г. BMW планира да пусне над 40 нови или обновени модела, всички с дизайнерски елементи от Neue Klasse. Разширяването на гамата ще продължи и след това, включително с нов офроуд модел през 2029 г., който обаче няма да бъде толкова екстремен като Mercedes-Benz G-Class.

BMW навлиза в нова епоха, фокусирана върху електрификацията и високите технологии, като същевременно не се отказва напълно от двигателите с вътрешно горене. Тази трансформация цели да съчетае традициите на марката с иновациите, необходими за бъдещето на автомобилната индустрия.