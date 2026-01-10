Новини
Възродената Honda NSX ще се продава с цена от над 1 милион евро

10 Януари, 2026 10:30 489 2

Ще се преработват единствено автомобили с десен волан

Възродената Honda NSX ще се продава с цена от над 1 милион евро - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Italdesign представи най-новото си попълнение в областта на каросерийното производство, като този път италианското студио насочи вниманието си към второто поколение Honda NSX. Представен днес на автосалона в Токио 2026 с официалното одобрение на Honda, NSX Tribute е впечатляваща „преработка“ на хибридния суперкар, чието производство бе прекратено през 2022 година. Вместо да бъде изцяло нов модел като Nissan GT-R50 за милион евро, Tribute е цялостно преобразуване на съществуващи автомобили. Въпреки това, има един голям проблем за колекционерите по света: Italdesign потвърди, че преобразуването е съвместимо само с модели с дясно кормило (RHD), което ефективно изключва по-голямата част от собствениците на Acura NSX в Северна Америка и Европа в полза на японския и британския пазар.

Дизайнерската философия зад Tribute е по-скоро „далекогледната почит“, отколкото ретро фокусиран рестайлинг. Докато шасито на донора остава модерно, Italdesign е заменил практически всеки панел на каросерията, за да включи ДНК от оригинала от 90-те години. Най-впечатляващото допълнение е комплект моторизирани капаци за фаровете, които наподобяват клепачи, инженерно решение, предназначено да имитира емблематичните изскачащи фарове на автомобила от първото поколение, без да нарушава съвременните правила за безопасност. Задната част е напълно преосмислена с характерни „плаващи пръстени“ на задните светлини и фиксирано задно крило, което напомня легендарния NSX-R, докато изпъкналият въздухозаборник на покрива е пряк поклон към ултра-редкия хомологационен специален модел NSX-R GT.

Възродената Honda NSX ще се продава с цена от над 1 милион евро

От механична гледна точка Tribute запазва усъвършенствания хибриден двигател, който характеризира второто поколение на автомобила – 3,5-литров twin-turbo V6, съчетан с три електрически мотора. Въпреки че Italdesign не е обявил увеличение на мощността, донорските автомобили вече предлагат впечатляващите 573 до 600 к.с. (във версия Type S). Позицията на автомобила е допълнително подчертана от комплект черни Advan джанти (19-цолови отпред, 20-цолови отзад), обвити с висококачествена гума Yokohama, всички с характерната червен емблема на Honda, която обикновено се запазва за машините Type R. Вътрешността е с тапицерия по поръчка и преработена горна част на таблото, с дискретен надпис „NSX Tribute by Italdesign“, за да напомня на пътниците за занаятчийския произход на автомобила.

Възродената Honda NSX ще се продава с цена от над 1 милион евро

Макар Italdesign да не разкрива окончателните производствени количества и цени, те са категоризирали проекта като „ултра-ограничена серия”. Като се има предвид, че предишният им проект GT-R50 струваше близо 1 милиона евро, анализаторите от бранша очакват преустройството на Tribute да струва шестцифрена сума, без да се включва цената на самия донор NSX.


  • 1 мхм

    1 1 Отговор
    6 цилиндъра, 3 електромотора и 600 коня за 1 милион евро. И каква е разликата от един седан електричка с 600кс за 100к евро освен цената?

    11:23 10.01.2026

  • 2 Куизът днес стартира от 13000 посещения

    0 0 Отговор
    това не е ли само прототип

    11:31 10.01.2026