Заводски тунинг за новия Prelude и Civic Type R

Honda официално заличава границите между своята шампионска състезателна техника и шоурума с дебюта на два наточени концепта от Honda Racing Corporation (HRC). В центъра на вниманието на Tokyo Auto Salon 2026, силно преработеният Prelude и още по-вълнуващият Civic Type R разкриха визията си, сигнализирайки за раждането на нова фабрично подкрепена „Sport Line“ за марката. Honda позиционира HRC като своя най-високопроизводителна дивизия, излизайки извън традиционния обхват на „Type R“, за да предложи каталог от усъвършенствано на пистата оборудване, което включва агресивни разширения на калниците, масивни задни крила и оптимизирани решения за охлаждане.

Появата на Prelude, тунингован от HRC, е особено значима, тъй като следва официалното пускане на модела на пазара в края на 2025 година. Докато стандартният Prelude използва усъвършенстван хибриден двигател с мощност 200 к.с., HRC Concept предлага много по-агресивна естетика. Концепцията включва шаси, подсилено с 19-цолови Berlina Black джанти и спирачна система, заимствана директно от Civic Type R, използваща четирибутални Brembo спирачни апарати. Според HRC, тези Performance части се разработват изключително за да подобрят управляемостта на купето, като се използва същата геометрия на окачването и адаптивна технология, каквато се намира в техните топ модели, за да се гарантира, че Prelude може да се справи на пистата.

Civic Type R HRC Concept, макар и показан в по-загадъчна камуфлажна обвивка, служи като флагман на тази новосъздадена Sport Line. Инженерите на Honda посочват, че този прототип е резултат от пряката обратна връзка от техните състезателни пилоти по целия свят, като акцентът е поставен върху стабилността при висока скорост и термичното управление. Тази стратегия отразява и „Trail Line“, обявена също на изложението, която пренася оф-роуд експертизата на HRC от Baja 1000 към SUV модели като Passport и CR-V. Със създаването на тези две различни линии Honda създава екосистема, в която собствениците могат да надграждат своите автомобили на етапи – от окачване и укрепване до пълни аеродинамични комплекти – като използват части с истински състезателен произход.

Този момент с преминаване към специални части на HRC не е изцяло неочакван за тези, които следят премиум траекторията на марката. Acura за първи път подсказа за този хоризонт на висока производителност по време на Monterey Car Week 2024 с радикалния прототип Integra Type S HRC, а оттогава тези компоненти са преминали изтощителни тестове в реални условия в събития като ралито One Lap of America. Представянето в Токио потвърждава, че тези части най-накрая са близо до производствена готовност за крайни клиенти.