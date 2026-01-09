Кола на годината в Европа е...

По време на церемония на Автомобилното изложение в Брюксел, изцяло новият Mercedes-Benz CLA беше коронован за Европейска кола на годината 2026, което е едва вторият път, в който марката от Щутгарт печели най-високото отличие, след като W116-поколението 450 SE/SEL спечели титлата през 1974 година. Новият CLA не само спечели, но и доминираше в надпреварата, пресичайки финалната линия с внушителните 320 точки и спечелвайки 22 гласа за първо място от жури от 59 елитни автомобилни журналисти, представляващи 23 страни от целия континент.

Борбата за сребърното и бронзовото място беше оспорвана между най-новите електрически и хибридни модели на големите производители в индустрията. Skoda Elroq спечели второто място на подиума с 220 точки, изпреварвайки с малка разлика Kia EV4, който завърши трети с 208 точки. По-надолу в класирането Citroën C5 Aircross следваше отблизо с 207 точки, докато Fiat Grande Panda и Dacia Bigster запълниха средата на групата. Renault 4 завърши на седмо място с 150 точки след поредните победи на марката Renault през 2024 и 2025 г.

Решението на журито да присъди на CLA първото място се основаваше на способността му да преодолее различията между традиционния лукс и бързото преминаване към електрификация. Журито похвали седана за разнообразната гама от електрифицирани задвижващи системи и цифровата архитектура „MB.OS“, която представлява значителен скок напред в технологията на кабината и потребителския интерфейс. Чрез комбинирането на комфорт и безопасност на изпълнително ниво с водеща в класа си аеродинамична ефективност, CLA беше оценен като най-пълния пакет за пазар, който все повече изисква както дълъг пробег, така и високоскоростна цифрова свързаност.

Тази победа подчертава по-широката тенденция в наградите „Автомобил на годината“ през последното десетилетие, където фокусът се измести рязко към автомобили, които определят повратна точка в инженерството и дизайна. Докато индустрията се бори с прехода към устойчива мобилност, победата на CLA доказва, че традиционните производители все още могат да определят темпото на иновациите, когато съчетават традиционното качество с далновидна стратегия за задвижване.