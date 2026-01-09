Новини
Кола на годината в Европа е...

Кола на годината в Европа е...

9 Януари, 2026

Mercedes грабна приза за втори път в историята си

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

По време на церемония на Автомобилното изложение в Брюксел, изцяло новият Mercedes-Benz CLA беше коронован за Европейска кола на годината 2026, което е едва вторият път, в който марката от Щутгарт печели най-високото отличие, след като W116-поколението 450 SE/SEL спечели титлата през 1974 година. Новият CLA не само спечели, но и доминираше в надпреварата, пресичайки финалната линия с внушителните 320 точки и спечелвайки 22 гласа за първо място от жури от 59 елитни автомобилни журналисти, представляващи 23 страни от целия континент.

Борбата за сребърното и бронзовото място беше оспорвана между най-новите електрически и хибридни модели на големите производители в индустрията. Skoda Elroq спечели второто място на подиума с 220 точки, изпреварвайки с малка разлика Kia EV4, който завърши трети с 208 точки. По-надолу в класирането Citroën C5 Aircross следваше отблизо с 207 точки, докато Fiat Grande Panda и Dacia Bigster запълниха средата на групата. Renault 4 завърши на седмо място с 150 точки след поредните победи на марката Renault през 2024 и 2025 г.

Решението на журито да присъди на CLA първото място се основаваше на способността му да преодолее различията между традиционния лукс и бързото преминаване към електрификация. Журито похвали седана за разнообразната гама от електрифицирани задвижващи системи и цифровата архитектура „MB.OS“, която представлява значителен скок напред в технологията на кабината и потребителския интерфейс. Чрез комбинирането на комфорт и безопасност на изпълнително ниво с водеща в класа си аеродинамична ефективност, CLA беше оценен като най-пълния пакет за пазар, който все повече изисква както дълъг пробег, така и високоскоростна цифрова свързаност.

Тази победа подчертава по-широката тенденция в наградите „Автомобил на годината“ през последното десетилетие, където фокусът се измести рязко към автомобили, които определят повратна точка в инженерството и дизайна. Докато индустрията се бори с прехода към устойчива мобилност, победата на CLA доказва, че традиционните производители все още могат да определят темпото на иновациите, когато съчетават традиционното качество с далновидна стратегия за задвижване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гонавей

    8 3 Отговор
    Странно- кочината мерцедес не фигурира в нито една световна класация за качествени коли.

    14:49 09.01.2026

  • 2 дж Ериксон

    11 3 Отговор
    Слаб опит за излъскване на изгубения имидж.
    Мерцедеси се карат от лузъри, комплексари и сигани.

    14:52 09.01.2026

  • 3 Абе

    5 1 Отговор
    Кенефи има, но Коли няма от 20 години

    14:57 09.01.2026

  • 4 Хеми значи бензин

    3 1 Отговор
    Ще биеме тъ пите германци където ги хванеме.

    14:59 09.01.2026

  • 5 Цъцъ

    0 0 Отговор
    И cа харесали повече това от Dacia Bigster🤣 Не може да бъде това😅

    15:12 09.01.2026

  • 6 Моля

    0 0 Отговор
    Копеите да не коментират ,те пари нямат и за трета употреба Масквич

    15:20 09.01.2026