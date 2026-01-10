Най-красивото Peugeot получи освежен външен вид

Peugeot официално представи обновен вариант на кросоувъра 408 на автосалона в Брюксел. Последната актуализация привежда 408 в съответствие с еволюиращия дизайн на марката, най-вече чрез радикална промяна в осветлението, която заменя традиционните светлини с три интегрирани LED „нокти“. Тези нови фарове служат както за дневни светлини, така и за мигачи, ограждайки по-изразителната решетка с 3D мотив, която при по-високите нива на оборудване е с осветена емблема на лъв. Преработката включва и по-изчистена предна броня, където основните фарове са скрити ниско и „почти невидими“ зад лъскави черни акценти, докато задната част вече е с осветен надпис „Peugeot“ на багажната врата – за първи път за производителя. Актуализацията на екстериора се допълва от нова опция за боя „Flare Green“ – специален финиш, който преминава от ярко жълто към наситено зелено в зависимост от ъгъла на светлината.

Във вътрешността, френският автомобилен производител се е фокусирал върху техническо усъвършенстване, а не върху пълна структурна преработка. Характерното оформление на i-Cockpit остава, но сега е подсилено от нов 10-инчов цифров инструментален панел с подобрена 3D графика и актуализирана инфоразвлекателна система, която интегрира ChatGPT за гласови команди в най-високите нива на оборудване. Качеството на материалите е подобрено във всички аспекти с въвеждането на висококачествени опции от алкантара и Nappa кожа, както и седалки, които са получили престижния печат за одобрение за ергономична съвършенност. По отношение на безопасността, в А-колоната е интегрирана нова камера за наблюдение на водача, която следи за бдителността му.

Гамата от задвижващи агрегати е претърпяла значителни софтуерни и хардуерни оптимизации, особено за изцяло електрическия E-408. Макар да запазва своя 210 к.с. (157 кВт) мотор и 58,2 кВтч NMC батерия, аеродинамичните промени са увеличили пробега по WLTP до 456 км. Голямата новина за собствениците на електромобили обаче е добавянето на специална система за предварително подгряване на батерията и функция Vehicle-to-Load (V2L), която позволява на автомобила да захранва външни устройства с до 3,5 kW мощност. За тези, които все още не са готови да се откажат от бензиностанцията, Plug-in Hybrid 240 получава увеличение на мощността до 240 к.с. (177 кВт) и подобрен пробег само на електричество до 85 км, докато базовият Hybrid 145 продължава да предлага икономична алтернатива, която според Peugeot може да работи в електрически режим за половината от типичните градски пътувания.